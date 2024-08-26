«Брайтон» купил у «Селтика» лучшего ассистента лиги Шотландии О’Райли за 25+ млн фунтов. Это рекордный трансфер для шотландского клуба

«Брайтон» купил Мэттью О’Райли у «Селтика».

Клубы не раскрывают стоимость трансфера, однако, по данным Sky Sports, шотландцы установили новый клубный рекорд цены продажи игрока.

Предыдущее достижение было установлено в прошлом году при переходе Жоты Невеша в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии за 25 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне О’Райли забил 18 голов и сделал 11 результативных передач за 37 игр в чемпионате Шотландии. Также на счету 23-летнего хавбека 3 ассиста в 6 матчах Лиги чемпионов.

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