Варан временно исключен из заявки «Комо» на Серию А. Экс-защитник «Реала» и «МЮ» травмировался в дебютной игре
Рафаэль Варан исключен из заявки «Комо» на Серию А.
31-летний защитник перешел в итальянский клуб на правах свободного агента в это межсезонье.
Он дебютировал за «Комо» в матче Кубка Италии против «Сампдории» (1:1, 3:4 по пенальти), но был заменен на 23-й минуте встречи из-за травмы бедра.
Сообщается, что Варан выбыл на долгий срок, и клуб исключил игрока из заявки на Серию А.
Таким образом, экс-футболист «Реала» и «МЮ» не сможет принять участие в матчах чемпионата Италии до тех пор, пока «Комо» не обновит свой заявочный список игроков.
Дабы загонять Варана еще в юношеские годы
По его же признанию у него давно уже нет никакой мотивации играть
Смысл мучать свое хрупкое тело