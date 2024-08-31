Варан временно исключен из заявки «Комо» на Серию А. Экс-защитник «Реала» и «МЮ» травмировался в дебютной игре

Теги серия А Италия Кубок Италии травмы Комо Рафаэль Варан Здоровье Футбол

Рафаэль Варан исключен из заявки «Комо» на Серию А.

31-летний защитник перешел в итальянский клуб на правах свободного агента в это межсезонье.

Он дебютировал за «Комо» в матче Кубка Италии против «Сампдории» (1:1, 3:4 по пенальти), но был заменен на 23-й минуте встречи из-за травмы бедра.

Сообщается, что Варан выбыл на долгий срок, и клуб исключил игрока из заявки на Серию А.

Таким образом, экс-футболист «Реала» и «МЮ» не сможет принять участие в матчах чемпионата Италии до тех пор, пока «Комо» не обновит свой заявочный список игроков.

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18 комментариев
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Лучшая продажа Переса после Мораты за 75 млн фунтов.
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Варан травмировался, Варан восстановился. Все циклично..
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Опять клятый Тен Хаг загонял на тренировках, да же?)
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Ответ Menedreal
Лучшая продажа Переса после Мораты за 75 млн фунтов.
Мората за 75 млн + бонусы от последующих перепродаж, это было гениально😎
+6
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Ответ red hikkikomori
Опять клятый Тен Хаг загонял на тренировках, да же?)
Ага,еще и своего человека в Мадрид подослал
Дабы загонять Варана еще в юношеские годы
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Варан после ЧМ 2018 и 3 понял кубка лч уже устал от футбола, парень все выграл, а как время показало, Варан не фанат футбола, чтобы долго играть и получать удовольствие. Для него уже давно это работа, от которой он устал и играет ради денег.
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Мастерство попадания в лазарет не пропьешь.
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Проклятый тен Хаг, и тут палки в колеса вставил отличному игроку!
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Ответ SergioRamos92
Ага,еще и своего человека в Мадрид подослал Дабы загонять Варана еще в юношеские годы
Стратег 😂
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Ответ Макс Кидалов
Варан после ЧМ 2018 и 3 понял кубка лч уже устал от футбола, парень все выграл, а как время показало, Варан не фанат футбола, чтобы долго играть и получать удовольствие. Для него уже давно это работа, от которой он устал и играет ради денег.
+ здоровье/отношение к тренировкам, организму не у всех такое, чтобы до 39 лет бегать как лошадь
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Закончмл бы уже карьеру и не мучал себя
По его же признанию у него давно уже нет никакой мотивации играть
Смысл мучать свое хрупкое тело
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помню манки писали что с приходом варана в маню, у ВВД теперь есть конкурент))
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Что-то новенькое? а... нет
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А дальше пишут, что Комо думает расторгнуть с ним контракт. Если это так, то будет максимально некрасиво со стороны клуба. Раз получил игрок травму в игре за ваш клуб, так будьте добры, лечите
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Ну и правильно, чё ждать то.
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Все стабильно в этом мире
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теперь читаем предыдущие новости что там говорилось😂😂😂
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хорошо, что МЮ не додумался продлить с ним контракт
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