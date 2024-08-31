Варан временно исключен из заявки «Комо» на Серию А. Экс-защитник «Реала» и «МЮ» травмировался в дебютной игре

Рафаэль Варан исключен из заявки «Комо» на Серию А.

31-летний защитник перешел в итальянский клуб на правах свободного агента в это межсезонье.

Он дебютировал за «Комо» в матче Кубка Италии против «Сампдории» (1:1, 3:4 по пенальти), но был заменен на 23-й минуте встречи из-за травмы бедра.

Сообщается, что Варан выбыл на долгий срок, и клуб исключил игрока из заявки на Серию А.

Таким образом, экс-футболист «Реала» и «МЮ» не сможет принять участие в матчах чемпионата Италии до тех пор, пока «Комо» не обновит свой заявочный список игроков.