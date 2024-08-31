Тен Хаг о Слоте в «Ливерпуле»: «У них зрелая команда, сыгранные и опытные игроки. Мне предстояло решить много проблем в «МЮ» – я знал, что это будет самая трудная работа жизни»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Арне Слот Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг сравнил свой приход в «Манчестер Юнайтед» и ситуацию Арне Слота.

«Юнайтед» примет «Ливерпуль» Слота в 3-м туре АПЛ. Матч состоится 1 сентября и начнется в 18:00 по московскому времени. 

«Я заранее знал, что мне предстоит самая трудная работа жизни, – прийти в клуб, где было много проблем, которые нужно решить. Это была одна из причин, по которым я хотел прийти сюда, чтобы принять этот вызов. 

Я здесь не для того, чтобы говорить о нем [Слоте], но «Ливерпуль», очевидно, находится на другом этапе жизненного цикла. У них зрелая команда, игроки, которые долгое время играют вместе и которые очень опытны. У нас намного более разрозненный состав, и нам нужно создать новую команду.

[У «Ливерпуля»] есть команда, понятная структура, четкие партнерские взаимоотношения игроков. Это было построено за последние годы, и [Слот] это унаследовал. Так что это все осталось прежним, но я также вижу кое-что, что он привнес сам. 

Я унаследовал клуб, который не выигрывал трофеев 6 лет, это означало, что ситуация в раздевалке и качество игры были не на должном уровне. Поэтому мы должны были создавать, играть и повышать уровень. Мы добились этого с помощью трансферов и благодаря приходу в команду игроков из академии.

Вы видите, что мы привлекли новых игроков, много молодых игроков, и мы находимся в самом начале жизненного цикла. Мы все еще находимся на переходном этапе, у нас есть молодые игроки, и теперь мы должны создать из них команду на будущее», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед». 

23 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ты уже 3 года в команде. Почему у тебя они не сыграны?))
+51
-3
+48
Долгое время это один год? Пол команды Ливерпуль в прошлом году пересобрал
Человек уже года 2-3 тренирует команду, за такое время уже должна появиться структура и четкие партнерские взаимоотношения, что то у Мю такого не наблюдается
+27
-2
+25
он просто неадекватный. и каждое его интервью это подтверждает.
+23
-2
+21
Тен Хаг как всегда: у всех остальных команд всё хорошо, и только у него самая тяжелая ситуация на свете
+18
-2
+16
Главный физручело в истории МЮ.
+9
-2
+7
И я с ней отлично справляюсь , добавил 10Хаг, за что и получил новый контракт
+4
-1
+3
,,Было много проблем ‘’ из которых не одну я не решил)
+4
-1
+3
Стелит солому перед матчем наш лысый
+3
-1
+2
3 года и в переходном этапе.... это максимально странно
+2
0
+2
,,Было много проблем ‘’ из которых не одну я не решил)
+1
0
+1
Именно поэтому он решил в МЮ Аякс перетащить.
+3
-2
+1
Тен Хаг поджигающий комменты ! Столько хейтеров , любо глянуть.
+1
0
+1
Ты главное продолжай работать дальше и радовать болельщиков 19-ти клубов АПЛ 😁
+1
-1
0
7хаг главная проблема мю, Сульшера после первых неудач поливали дерьмом,а этот устанавливает кучу антирекордов,его карманные эксперты со ская вечно отмазывают,вечно найдут способ оправдать его неудачи
0
0
0
Бла-бла-бла… каждый раз порция очередного нытья
0
0
0
Отвратительна сама подача глупых лживых обьяснений ... Оправдания одни и те же, только заворачивается все в разные фразы , смысл один и тот же... Команда не растет и не прибавляет и совершает одни и те же ошибки несколько сезонов... Лжетренер , недостаточно знаний, опыта , профессиональных качеств для работы тренером статусного клуба из АПЛ. Неприятный тип и неприятная ситуация для команды... Даже если выиграют 5 ближайших матчей , уверен этот тренер не даст результат в долгосрочной перспективе , не выстроит стабильную успешную команду.....
0
0
0
Он дает интервью, как будто мю уже проиграла и он оправдывается
0
0
0
С нынешними результатами Тен Хаага в Мю (2 кубка ) в Ливерпуле он бы попал в когорту великих
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий