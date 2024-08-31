Тен Хаг о Слоте в «Ливерпуле»: «У них зрелая команда, сыгранные и опытные игроки. Мне предстояло решить много проблем в «МЮ» – я знал, что это будет самая трудная работа жизни»

Эрик тен Хаг сравнил свой приход в «Манчестер Юнайтед» и ситуацию Арне Слота.

«Юнайтед» примет «Ливерпуль» в 3-м туре . Матч состоится 1 сентября и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Я заранее знал, что мне предстоит самая трудная работа жизни, – прийти в клуб, где было много проблем, которые нужно решить. Это была одна из причин, по которым я хотел прийти сюда, чтобы принять этот вызов.

Я здесь не для того, чтобы говорить о нем [Слоте], но «Ливерпуль», очевидно, находится на другом этапе жизненного цикла. У них зрелая команда, игроки, которые долгое время играют вместе и которые очень опытны. У нас намного более разрозненный состав, и нам нужно создать новую команду.

[У « »] есть команда, понятная структура, четкие партнерские взаимоотношения игроков. Это было построено за последние годы, и [Слот] это унаследовал. Так что это все осталось прежним, но я также вижу кое-что, что он привнес сам.

Я унаследовал клуб, который не выигрывал трофеев 6 лет, это означало, что ситуация в раздевалке и качество игры были не на должном уровне. Поэтому мы должны были создавать, играть и повышать уровень. Мы добились этого с помощью трансферов и благодаря приходу в команду игроков из академии.

Вы видите, что мы привлекли новых игроков, много молодых игроков, и мы находимся в самом начале жизненного цикла. Мы все еще находимся на переходном этапе, у нас есть молодые игроки, и теперь мы должны создать из них команду на будущее», – сказал главный тренер « ».