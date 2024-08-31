Стерлинг о переходе в «Арсенал»: «Невероятные ощущения. Я в восторге. Это идеальный вариант для меня»

Рахим Стерлинг высказался о своем переходе в «Арсенал».

«Канониры» арендовали 29-летнего игрока у « ».

«Невероятные ощущения. Я в восторге. Это идеальный вариант для меня.

Мы немного припозднились, но я надеялся, что это случится. Я очень рад, что мы справились.

Все видят путь, который прошли эти ребята, и их жажду успехов. Я хочу стать частью этого единства», – сказал .

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