Стерлинг о переходе в «Арсенал»: «Невероятные ощущения. Я в восторге. Это идеальный вариант для меня»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал Рахим Стерлинг Футбол

Рахим Стерлинг высказался о своем переходе в «Арсенал».

«Канониры» арендовали 29-летнего игрока у «Челси». 

«Невероятные ощущения. Я в восторге. Это идеальный вариант для меня.

Мы немного припозднились, но я надеялся, что это случится. Я очень рад, что мы справились. 

Все видят путь, который прошли эти ребята, и их жажду успехов. Я хочу стать частью этого единства», – сказал Стерлинг

«Челси» не купил Осимхена и взял Санчо, Стерлинг в «Арсенале». Европа закрыла трансферное окно

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Конечно идеальный вариант: остаться в Лондоне, играть в Лиге чемпионов и свой шкафчик.
+52
0
+52
А ведь у этого парня четвертый топ клуб. Эдакий островной Лукаку
+32
-2
+30
Такой радостный, словно уверен, что и в Арсенале на банке сидеть не будет. Сдал конечно знатно. Но может ренессанс случится, хотя слабо в это верится. Всем чем запомнился в Челси - это тот эпикфейл при выходе 3 в 1)
+14
-2
+12
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Такой радостный, словно уверен, что и в Арсенале на банке сидеть не будет. Сдал конечно знатно. Но может ренессанс случится, хотя слабо в это верится. Всем чем запомнился в Челси - это тот эпикфейл при выходе 3 в 1)
Это в каком из выходов 3 в 1
Таких не мало было 😄
+13
-1
+12
С банки на банку
+6
0
+6
Ожидание: Хладнокровный киллер-завершитель
Реальность: Стерлинг
+5
0
+5
Да и в Челси рады.
+4
-1
+3
Ответ vulturecrow
зачем это Арсеналу? тревожно. надеюсь, Артета знает, что делает.
Артета знает Стерлинга как облупленного по тому периоду, когда работал помощником Пепа в "Манчестер Сити". Артета как раз был ближе к игрокам в повседневной работе.
+3
0
+3
Арсенал вроде спасательного круга для Стерлинга
+2
0
+2
Осталось еще за МЮ поиграть.
+2
0
+2
Ответ Andreas Soffliggare
Артета знает Стерлинга как облупленного по тому периоду, когда работал помощником Пепа в "Манчестер Сити". Артета как раз был ближе к игрокам в повседневной работе.
но сейчас Стерлинг - это бледная тень того Стерлинга.
0
0
0
Ответ Tun
А ведь у этого парня четвертый топ клуб. Эдакий островной Лукаку
Делфино-образный Лукаку)
0
0
0
Ответ Tun
А ведь у этого парня четвертый топ клуб. Эдакий островной Лукаку
мини-Лукаку :)
0
0
0
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
В том, когда на спортсе гений в статье вообще указал, что запороли момент 3 в Ноль) не понял как это, а оказалось там вратарь ещё был, но его как за боевую единицу не сочли)
Четко объяснил. Сразу все вспомнил
0
0
0
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Такой радостный, словно уверен, что и в Арсенале на банке сидеть не будет. Сдал конечно знатно. Но может ренессанс случится, хотя слабо в это верится. Всем чем запомнился в Челси - это тот эпикфейл при выходе 3 в 1)
Стерлинг именно при работе с Артетой показывал экстра-класс.
0
0
0
Ответ Tiranyan8
Это в каком из выходов 3 в 1 Таких не мало было 😄
В том, когда на спортсе гений в статье вообще указал, что запороли момент 3 в Ноль) не понял как это, а оказалось там вратарь ещё был, но его как за боевую единицу не сочли)
0
0
0
Поздравляю Арсенал. Стерлинг - гарантия нескольких 100 % слитых выходов 1 на 1 .
0
0
0
Поиграет в ЛЧ, рад за него
0
0
0
Добби свободен!
0
0
0
зачем это Арсеналу? тревожно. надеюсь, Артета знает, что делает.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий