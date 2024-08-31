Стерлинг о переходе в «Арсенал»: «Невероятные ощущения. Я в восторге. Это идеальный вариант для меня»
Рахим Стерлинг высказался о своем переходе в «Арсенал».
«Канониры» арендовали 29-летнего игрока у «Челси».
«Невероятные ощущения. Я в восторге. Это идеальный вариант для меня.
Мы немного припозднились, но я надеялся, что это случится. Я очень рад, что мы справились.
Все видят путь, который прошли эти ребята, и их жажду успехов. Я хочу стать частью этого единства», – сказал Стерлинг.
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Таких не мало было 😄
Реальность: Стерлинг