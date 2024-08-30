«Эвертон» арендовал у «Лиона» Мангаля, купленного летом за 23,4 млн евро

Теги Лион Эвертон премьер-лига Англия лига 1 Франция трансферы Орель Мангаля Футбол

Орель Мангаля снова будет играть в АПЛ.

«Лион» этим летом выкупил полузащитника, арендованного у «Ноттингем Форест», за 23,4 млн евро.

Теперь же французский клуб отправил хавбека сборной Бельгии в «Эвертон» до конца нынешнего сезона. Опция выкупа не предусмотрена.

В Лиге 1 Мангаля провел 9 матчей и забил 2 гола. Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: evertonfc.com

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16 комментариев
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Не понял юмора.
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Гении на Лионе
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В Лионе решили повторить судьбу Бордо) иначе не объяснить
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Лето прошло, мангаля не актуален
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Ответ Алексей Гусев
вот у меня горит с того, что Юве, за который я болею, не воспользовался никак ситуацией, Могли бы попробовать купить Кокре и Шерки, пусть преплатили бы предположим 20 за Шерки, 40 за Кокре, а продать лямов за 20 Маккени. итог и Лион 40 лямов заработал, и Юве 2 игроков хороших получил и да сейчас, и игрока не подходящего ни тренеру Юве не под игру в Серии А слить...Правильное дело?
Ну, я в трансферной политике Юве не разбираюсь. Джунтоли вроде бы толковый директор, может Мотте они не интересны?
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Орел прилетел, орел улетел.
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Лион клуб посмешище стал
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Так им же деньги нужны ,зачем в аренду ?
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Не понял юмора.
а что не так?
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Ответ Алексей Гусев
а что не так?
Как что, они его выкупили 2 месяца назад и отдали тут же в аренду
Вопрос, зачем тогда было выкупать, деньги заплачены а играет за другую команду
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Ответ Алексей Гусев
а что не так?
Клуб, которому нужно продать игроков почти на 100 мультов(если статья про это правда), отдаёт в обычную аренду игрока, которого выкупила совсем недавно за приличные деньги.
Что-то не сходится.
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Клуб, которому нужно продать игроков почти на 100 мультов(если статья про это правда), отдаёт в обычную аренду игрока, которого выкупила совсем недавно за приличные деньги. Что-то не сходится.
вот у меня горит с того, что Юве, за который я болею, не воспользовался никак ситуацией, Могли бы попробовать купить Кокре и Шерки, пусть преплатили бы предположим 20 за Шерки, 40 за Кокре, а продать лямов за 20 Маккени. итог и Лион 40 лямов заработал, и Юве 2 игроков хороших получил и да сейчас, и игрока не подходящего ни тренеру Юве не под игру в Серии А слить...Правильное дело?
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Ответ Руслан Мельник
Как что, они его выкупили 2 месяца назад и отдали тут же в аренду Вопрос, зачем тогда было выкупать, деньги заплачены а играет за другую команду
выкупать надо было, ибо возможность была, а продали, как минимум за тем, что бы избавиться от высокой ЗП...
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Ну, я в трансферной политике Юве не разбираюсь. Джунтоли вроде бы толковый директор, может Мотте они не интересны?
Тут я о том, что эти 2 пригодились бы в сезоне Ювентусу, а Мотте Маккенни не нужен, что он заявлял, но американца продлили. Джунтоли может и толковый, но продавать он как не умел так и не научился, но покупать...тут да.
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Ответ Алексей Гусев
Тут я о том, что эти 2 пригодились бы в сезоне Ювентусу, а Мотте Маккенни не нужен, что он заявлял, но американца продлили. Джунтоли может и толковый, но продавать он как не умел так и не научился, но покупать...тут да.
В вопросах продаж, последнее слово оставалось за ДеЛау, поэтому и резюме у Джунтоли не столь выдающееся.
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Ответ Азрет-Али Айбазов
В вопросах продаж, последнее слово оставалось за ДеЛау, поэтому и резюме у Джунтоли не столь выдающееся.
Президент и Владелец, на самом деле не столь важные лица в переговорах, если я правильно понимаю, а умение выторговывать выгодные условия, это как раз удел спорт.диров, потому из Наполи редко кто уходил за большие цены, но приходили(часто) по завышенным, Копмейнерс как пример.
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