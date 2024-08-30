«Эвертон» арендовал у «Лиона» Мангаля, купленного летом за 23,4 млн евро
Орель Мангаля снова будет играть в АПЛ.
«Лион» этим летом выкупил полузащитника, арендованного у «Ноттингем Форест», за 23,4 млн евро.
Теперь же французский клуб отправил хавбека сборной Бельгии в «Эвертон» до конца нынешнего сезона. Опция выкупа не предусмотрена.
В Лиге 1 Мангаля провел 9 матчей и забил 2 гола. Подробно со статистикой 26-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Фото: evertonfc.com
Вопрос, зачем тогда было выкупать, деньги заплачены а играет за другую команду
Что-то не сходится.