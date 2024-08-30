Медведев о Соболеве: «Результаты УМО показывают, что он в хорошей форме. Александр рвется на поле»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Матч ТВ Александр Соболев Футбол

В «Зените» оценили физические кондиции Александра Соболева.

27-летний нападающий присоединился к петербургскому клубу, подписав контракт по схеме «3+1». 

– Почти два месяца простоя игрока не смущают? В какой форме он сейчас?

– Известно, что индивидуальные тренировки не могут подменить командные занятия. Завтра Александр приедет на базу и начнет работать.

Результаты УМО (углубленного медицинского осмотра – Спортс) показывают, что он находится в хорошей физической форме.

– Соболев готов к дебюту в ближайшем матче?

– Это будет решать тренерский штаб, когда и на какую позицию его выпускать. Но хочу подчеркнуть, что Александр рвется на поле, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Медведев о Соболеве в «Зените»: «Мы помним, что скандировали Дзюбе, но он продолжал забивать. Репутационные потери? Такого не будет»

Соболев о «Зените»: «Я пришел в сильнейшую команду России, для меня честь играть за нее. Хочу приносить пользу. Я счастлив»

22 комментария
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рвётся на поле? они разве Глушакова подписали? 🤨
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Он рвётся на поле
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Я думал, это про Gondou
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УМО у него как у белки.
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Ответ Sminem
Соболев прекрасный игрок так ещё и в форме отличной. чё разнылись то? как будто в европе вашей любимой таких случаев нет
какой прекрасный игрок, ты о чем вообще??? при чем тут европа??? зачем сравниваешь .опу с пальцем?
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Подписание этого дерева - позорище руководства и главного тренера. Но такой уж нынче Зенит, потому что в первую очередь на тренере находится каблук без собственного мнения, который не способен развивать имеющиеся активы на уровне днорпл.
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Ответ Матвей Суицидин
для нашего чемпа он топ и гарантированно будет забивать голы в отличие от Гонду за 12 лямов - вот это кот в мешке.
просто поражаюсь, как вы переобуваетесь, называя это полено «ТОПом», рассказываете про гарантированные голы) позорище
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Вчера: он нам не нужен, мы вообще не в теме.
Сегодня: он готов свернуть горы.
Как же жаль, зенит 1925, зачем это???
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Ответ Alex Chernov
Да провалитесь вы уже с этим Соболевым, вот уж сенсация, хорош😁
Не надо. Пусть продолжают. Донашивали за нами Дзюбу, пусть донашивают и Соболева 😁
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Дай Бог,не дойдет.
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Ответ Матвей Суицидин
для нашего чемпа он топ и гарантированно будет забивать голы в отличие от Гонду за 12 лямов - вот это кот в мешке.
соболев топ?))) тарасовская ….. в Зените это топ? пусть валит обратно и семачка с собой прихватит еще скорее.
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Теперь в клубе две мерзости:
Медведев и Соболев.
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Ответ Curry30
какой прекрасный игрок, ты о чем вообще??? при чем тут европа??? зачем сравниваешь .опу с пальцем?
для нашего чемпа он топ и гарантированно будет забивать голы в отличие от Гонду за 12 лямов - вот это кот в мешке.
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Ответ Злодей Спб
Для матча где надо "биЦЦа-бороЦЦа" в ММА-футбол прекрасно подойдёт. Под всякие Ахматы и Химки выпускать как тафгая, чтобы топтал всех. Вышел, оприходовал обидчиков Клаудиньо, получил желтую, поменяли.
Чтобы симулянт кого-то топтал? Ты не выспался?)
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Ответ Curry30
просто поражаюсь, как вы переобуваетесь, называя это полено «ТОПом», рассказываете про гарантированные голы) позорище
Соболев забивал во всех клубах, где играл. В КС у него вообще была феерия голевая. то что он присел на лавку в Спартаке и по человеческим качествам - дельфин, мы сейчас не рассматриваем. Почему бы ему не начать клепать голы в Зените, играя с лучшими партнерами в лиге?
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Если Александер рвется на поле, то лучше поберечь и его и хорошую форму клуба Зенит от Kelme.
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Алек рвётся , и на поле
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Удивительно, а в первом туре еле ноги передвигал или сливался спецом?)
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Как это эпично 😂
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Для матча где надо "биЦЦа-бороЦЦа" в ММА-футбол прекрасно подойдёт. Под всякие Ахматы и Химки выпускать как тафгая, чтобы топтал всех.

Вышел, оприходовал обидчиков Клаудиньо, получил желтую, поменяли.
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Надеюсь он сломается и надолго, также как и бакаев потом врал, типа нога неожиданно перестала бегать - и поэтому сел на лавку, хехе.
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