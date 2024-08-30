Медведев о Соболеве: «Результаты УМО показывают, что он в хорошей форме. Александр рвется на поле»

В «Зените» оценили физические кондиции Александра Соболева.

27-летний нападающий присоединился к петербургскому клубу, подписав контракт по схеме «3+1».

– Почти два месяца простоя игрока не смущают? В какой форме он сейчас?

– Известно, что индивидуальные тренировки не могут подменить командные занятия. Завтра Александр приедет на базу и начнет работать.

Результаты УМО (углубленного медицинского осмотра – Спортс) показывают, что он находится в хорошей физической форме.

– Соболев готов к дебюту в ближайшем матче?

– Это будет решать тренерский штаб, когда и на какую позицию его выпускать. Но хочу подчеркнуть, что Александр рвется на поле, – сказал председатель правления « » .

Медведев о Соболеве в «Зените»: «Мы помним, что скандировали Дзюбе, но он продолжал забивать. Репутационные потери? Такого не будет»

Соболев о «Зените»: «Я пришел в сильнейшую команду России, для меня честь играть за нее. Хочу приносить пользу. Я счастлив»