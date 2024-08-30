Медведев о Соболеве: «Результаты УМО показывают, что он в хорошей форме. Александр рвется на поле»
В «Зените» оценили физические кондиции Александра Соболева.
27-летний нападающий присоединился к петербургскому клубу, подписав контракт по схеме «3+1».
– Почти два месяца простоя игрока не смущают? В какой форме он сейчас?
– Известно, что индивидуальные тренировки не могут подменить командные занятия. Завтра Александр приедет на базу и начнет работать.
Результаты УМО (углубленного медицинского осмотра – Спортс) показывают, что он находится в хорошей физической форме.
– Соболев готов к дебюту в ближайшем матче?
– Это будет решать тренерский штаб, когда и на какую позицию его выпускать. Но хочу подчеркнуть, что Александр рвется на поле, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Медведев о Соболеве в «Зените»: «Мы помним, что скандировали Дзюбе, но он продолжал забивать. Репутационные потери? Такого не будет»
Соболев о «Зените»: «Я пришел в сильнейшую команду России, для меня честь играть за нее. Хочу приносить пользу. Я счастлив»
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Я думал, это про Gondou
Сегодня: он готов свернуть горы.
Как же жаль, зенит 1925, зачем это???
Медведев и Соболев.
Вышел, оприходовал обидчиков Клаудиньо, получил желтую, поменяли.