Дьяков об обмане в «Томи»: «Вице-губернатор сказал: «Если завтра денег не будет, звоните». Зарплата не пришла, номер был недоступен. В итоге все получили, но слишком поздно»

Теги премьер-лига Россия Томь Виталий Дьяков Политика Чемпионат.com деньги Футбол

Виталий Дьяков рассказал о том, как в «Томи» чиновник обманул футболистов.

Игрок выступал за томский клуб в сезоне-2016/17, по итогам которого клуб выбыл из РПЛ.

«Были собрания. Приезжал и сам губернатор, если не ошибаюсь. Точно помню, как вице-губернатор на собрании команды сказал: «Ребята, сегодня вечером будут зарплаты. Вот мой номер телефона. Если кому-то завтра не придет зарплата, вы можете мне звонить – деньги будут». Зарплата так и не пришла. Самое интересное, что номер, который он нам оставил, на следующий день был недоступен. Совпадение или нет? Не знаю.

Обещаний было много. Но по итогу вопросов нет – все все получили. Однако полгода мы хотели, чтобы руководство клуба обратило внимание. Мы говорили, что можем и тренировки бойкотировать. Но все равно продолжали тренироваться, играть и верить их обещаниям. Все все получили, но слишком поздно. Вылет клуба был неминуем. Невозможно в такой атмосфере претендовать на что-то и быть боеспособной командой», – сказал Дьяков. 

4 комментария
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В Томске трибуну то лет 10 наверное строили...так и не осилили, а сейчас никому и не нужна: команды нет, вся оставшаяся инфраструктура разваливается
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Можно подумать, если бы дали деньги сразу не вылетели бы...
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Это главный профессиональный навык чиновников - пообещать и слиться, придумать отмазку/отписку. Нормальный чиновник - редкость
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