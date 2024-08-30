Дьяков об обмане в «Томи»: «Вице-губернатор сказал: «Если завтра денег не будет, звоните». Зарплата не пришла, номер был недоступен. В итоге все получили, но слишком поздно»

Виталий Дьяков рассказал о том, как в «Томи» чиновник обманул футболистов.

Игрок выступал за томский клуб в сезоне-2016/17, по итогам которого клуб выбыл из .

«Были собрания. Приезжал и сам губернатор, если не ошибаюсь. Точно помню, как вице-губернатор на собрании команды сказал: «Ребята, сегодня вечером будут зарплаты. Вот мой номер телефона. Если кому-то завтра не придет зарплата, вы можете мне звонить – деньги будут». Зарплата так и не пришла. Самое интересное, что номер, который он нам оставил, на следующий день был недоступен. Совпадение или нет? Не знаю.

Обещаний было много. Но по итогу вопросов нет – все все получили. Однако полгода мы хотели, чтобы руководство клуба обратило внимание. Мы говорили, что можем и тренировки бойкотировать. Но все равно продолжали тренироваться, играть и верить их обещаниям. Все все получили, но слишком поздно. Вылет клуба был неминуем. Невозможно в такой атмосфере претендовать на что-то и быть боеспособной командой», – сказал Дьяков.