«Фиорентина» с де Хеа вышла в основной турнир ЛК, победив «Академию Пушкаша» по пенальти. У итальянского клуба удалили 2 игроков после 90-й минуты
«Фиорентина» вышла в основной турнир ЛК, победив «Академию Пушкаша» по пенальти.
Итальянский клуб справился с венгерским в серии пенальти (1:1, по пенальти – 5:4; первый матч – 3:3).
При этом флорентийцы завершали ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций вдевятером. На 4-й добавленной к основному времени минуте за вторую желтую карточку был удален защитник Лука Раньери («Академия» сравняла счет с пенальти, назначенного в этом эпизоде).
В первом дополнительном тайме (на 97-й минуте) был удален защитник Пьетро Комуццо – тоже за вторую желтую.
В серии пенальти у «Фиорентины» свои попытки реализовали все 5 бьющих. Единственный сэйв в серии сделал вратарь итальянцев Давид де Хеа, отразивший удар Роланда Сольноки.
Рад за давидушку!!!!
И особенно клуб, который участвует в поздних стадиях квалификации к Еврокубку?