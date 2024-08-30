«Фиорентина» с де Хеа вышла в основной турнир ЛК, победив «Академию Пушкаша» по пенальти. У итальянского клуба удалили 2 игроков после 90-й минуты

Теги Фиорентина серия А Италия Давид Де Хеа Роланд Сольноки Академия Пушкаша Лука Раньери Лига конференций УЕФА Пьетро Комуццо Футбол

«Фиорентина» вышла в основной турнир ЛК, победив «Академию Пушкаша» по пенальти.

Итальянский клуб справился с венгерским в серии пенальти (1:1, по пенальти – 5:4; первый матч – 3:3). 

При этом флорентийцы завершали ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций вдевятером. На 4-й добавленной к основному времени минуте за вторую желтую карточку был удален защитник Лука РаньериАкадемия» сравняла счет с пенальти, назначенного в этом эпизоде).

В первом дополнительном тайме (на 97-й минуте) был удален защитник Пьетро Комуццо – тоже за вторую желтую.

В серии пенальти у «Фиорентины» свои попытки реализовали все 5 бьющих. Единственный сэйв в серии сделал вратарь итальянцев Давид де Хеа, отразивший удар Роланда Сольноки. 

9 комментариев
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Де хеа по привычке затащил.
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Давид , судя по оценке, включил режим стены )
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Где все те клоуны кто кричал, что Давид уже не тот.
Рад за давидушку!!!!
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И вот его променяли на Онану,жаль что свой пик провёл в мусорный период великого клуба.
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Ответ Заяцволк
Вот он я здесь ! ) Чел случайно затащил одну пенку от любительского клуба - "Всё, Давид вернулся, топ-вратарь" ))) Это точь-в-точь как Роналду забивает в пустынной лиге, а его фанаты кричат, что он топ )))
С каких пор профессиональный клуб, который уже 10 лет играет в высшей Лиги Венгрии - любительский?
И особенно клуб, который участвует в поздних стадиях квалификации к Еврокубку?
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я думал он уже завязал с футболом...
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Ответ evgeny.pavlyu4encko
Самый днарский клуб ,а раньше очень приятный клуб с историей,Батистута,Руй Кошта,Эдмундо,Кьеза старший ,нормальные защитники,великий гол брессана,у них состав сильнее чем у Лацио,Болоньи,но нестабильны,проигрывт днарям.
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Ответ UUU
Комментарий удален модератором
Я не ставлю,команда с бюджетом больше 50 лямов не может обыграть гуаноклуб с бюджетом в 5 лямов,и в чемпионате денег не меньше чем в Лацио еже годно выше 8 место не подымается
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