«Фиорентина» с де Хеа вышла в основной турнир ЛК, победив «Академию Пушкаша» по пенальти. У итальянского клуба удалили 2 игроков после 90-й минуты

«Фиорентина» вышла в основной турнир ЛК, победив «Академию Пушкаша» по пенальти.

Итальянский клуб справился с венгерским в серии пенальти (1:1, по пенальти – 5:4; первый матч – 3:3).

При этом флорентийцы завершали ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций вдевятером. На 4-й добавленной к основному времени минуте за вторую желтую карточку был удален защитник (« » сравняла счет с пенальти, назначенного в этом эпизоде).

В первом дополнительном тайме (на 97-й минуте) был удален защитник – тоже за вторую желтую.

В серии пенальти у «Фиорентины» свои попытки реализовали все 5 бьющих. Единственный сэйв в серии сделал вратарь итальянцев , отразивший удар Роланда Сольноки.