Эванс ушел из сборной Северной Ирландии. Защитник «МЮ» сыграл 107 матчей за 18 лет

Джонни Эванс объявил об уходе из сборной Северной Ирландии.

36-летний защитник « » принял решение завершить международную карьеру.

выступал в составе национальной команды в течение 18 лет и сыграл в 107 матчах, в том числе на Евро-2016.

Он дебютировал в сентябре 2006 года и провел последний матч в июне 2024 года. С подробной статистикой игрока можно ознакомиться по ссылке.

Эванс также был капитаном сборной.