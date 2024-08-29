Эванс ушел из сборной Северной Ирландии. Защитник «МЮ» сыграл 107 матчей за 18 лет
Джонни Эванс объявил об уходе из сборной Северной Ирландии.
36-летний защитник «Манчестер Юнайтед» принял решение завершить международную карьеру.
Эванс выступал в составе национальной команды в течение 18 лет и сыграл в 107 матчах, в том числе на Евро-2016.
Он дебютировал в сентябре 2006 года и провел последний матч в июне 2024 года. С подробной статистикой игрока можно ознакомиться по ссылке.
Эванс также был капитаном сборной.