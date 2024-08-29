ЦСКА интересен Риччели из «Фамаликана», его оценивают в 2-3 млн евро. «Рубин» и «Сантос» тоже претендуют на защитника (UOL)

Теги ЦСКА Рубин высшая лига Португалия Сантос высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Фамаликан Риччели Футбол

ЦСКА поборется с «Рубином» за бразильского игрока.

Московскому клубу интересен защитник «Фамаликана» Риччели, сообщает UOL. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста может составить 2-3 миллиона евро.

Ранее стало известно, что купить Риччели может «Рубин». Переговоры о трансфере также ведет «Сантос». 

25-летний бразилец – капитан «Фамаликана», в прошлом розыгрыше чемпионата Португалии он провел 24 матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

19 комментариев
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Вот это мой ЦСКА, узнаю!!! А вы все там делите «неубитых» дельфинов)))
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Ответ Владимир Бадаев
Кто только ЦСКА не интересен.
Ну Соболев, например
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Как же осточертело читать: ЦСКА интересен. Да мало ли кто и кому интересен и вообще зачем нам защитник, когда надо кого-то в опорку и нападающего???
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Кто только ЦСКА не интересен.
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Впечатление, что Мовсесьян и Бабаев сидят на сайте знакомств и лайкают телочек
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Защитник для количества не помешает. Как показала последня практика, кто-то может травмироваться, выйдет Лукин,ок. А если кто-то на КК,или ещё травма? Тогда кто? По завещанию Федотова Здьелар? Но вот в чём вся проблема! Нам в первую очередь нужны ЦФ и качественный ЦПЗ, а если брать ЦЗ для ротации(скамейки) то явно не за 3 ляма,а по нашей мантре,не отходя ни на шаг! Свободный агент-наше всё!!!
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День сурка какой-то - опять что ли будет несколько трансферов на вход на самом флажке и до зимней паузы будем в сезон вкатываться?
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Лишь бы к концу трансферов все херню писать отсчитается перед болельщиками
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Интересен Риччели, а привезут очередное Рачело, который не бежит, ни пас отдать не может.
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Ответ Twinbro
Вот это мой ЦСКА, узнаю!!! А вы все там делите «неубитых» дельфинов)))
ага, на Балтийском море появился Дельфин))) проходит медосмотр
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Ответ vova_teacher@mail.ru
Шляпа какая то! 1 минута за 3 матча...
при этом 2000 минут в прошлом сезоне и капитанская повязка. Наиграл бы больше, но была небольшая травма и карточки собирает относительно часто.
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Ответ LimonAd
при этом 2000 минут в прошлом сезоне и капитанская повязка. Наиграл бы больше, но была небольшая травма и карточки собирает относительно часто.
вроде там 900+накорябано!так это маловато будет!
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Ответ Рембо
вроде там 900+накорябано!так это маловато будет!
Смотрел на ТМ, там 2000 с небольшим указано
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Ответ sr-pigrs
Интересен Риччели, а привезут очередное Рачело, который не бежит, ни пас отдать не может.
если не Срачелло!
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Ответ @rtrblk
День сурка какой-то - опять что ли будет несколько трансферов на вход на самом флажке и до зимней паузы будем в сезон вкатываться?
ага, а летом тренер поменяется)))
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