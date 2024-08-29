ЦСКА интересен Риччели из «Фамаликана», его оценивают в 2-3 млн евро. «Рубин» и «Сантос» тоже претендуют на защитника (UOL)

ЦСКА поборется с «Рубином» за бразильского игрока.

Московскому клубу интересен защитник «Фамаликана» , сообщает UOL. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста может составить 2-3 миллиона евро.

Ранее стало известно, что купить Риччели может « ». Переговоры о трансфере также ведет « ».

25-летний бразилец – капитан « », в прошлом розыгрыше чемпионата Португалии он провел 24 матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.