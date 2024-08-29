ЦСКА интересен Риччели из «Фамаликана», его оценивают в 2-3 млн евро. «Рубин» и «Сантос» тоже претендуют на защитника (UOL)
ЦСКА поборется с «Рубином» за бразильского игрока.
Московскому клубу интересен защитник «Фамаликана» Риччели, сообщает UOL. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста может составить 2-3 миллиона евро.
Ранее стало известно, что купить Риччели может «Рубин». Переговоры о трансфере также ведет «Сантос».
25-летний бразилец – капитан «Фамаликана», в прошлом розыгрыше чемпионата Португалии он провел 24 матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.