«Байер» сыграет с «Интером» и «Миланом» дома в общем этапе ЛЧ, с «Ливерпулем» и «Атлетико» – на выезде
Определены соперники «Байера» в общем этапе Лиги чемпионов.
На стадии общего этапа каждая команда проведет по 8 матчей: 4 дома, 4 на выезде.
По результатам сегодняшней жеребьевки стало известно, что команда под руководством Хаби Алонсо проведет домашние матчи с «Интером», «Миланом», «Ред Булл Зальцбург» и «Спартой».
На выезде леверкузенцы сыграют с «Ливерпулем», «Атлетико», «Фейеноордом» и «Брестом».
Расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа.