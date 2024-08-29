«Байер» сыграет с «Интером» и «Миланом» дома в общем этапе ЛЧ, с «Ливерпулем» и «Атлетико» – на выезде

Определены соперники «Байера» в общем этапе Лиги чемпионов.

На стадии общего этапа каждая команда проведет по 8 матчей: 4 дома, 4 на выезде.

По результатам сегодняшней жеребьевки стало известно, что команда под руководством Хаби Алонсо проведет домашние матчи с « », « », « » и « ».

На выезде леверкузенцы сыграют с « », «Атлетико», «Фейеноордом» и «Брестом».

Расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа.