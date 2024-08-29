«Байер» сыграет с «Интером» и «Миланом» дома в общем этапе ЛЧ, с «Ливерпулем» и «Атлетико» – на выезде

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Определены соперники «Байера» в общем этапе Лиги чемпионов.

На стадии общего этапа каждая команда проведет по 8 матчей: 4 дома, 4 на выезде.

По результатам сегодняшней жеребьевки стало известно, что команда под руководством Хаби Алонсо проведет домашние матчи с «Интером», «Миланом», «Ред Булл Зальцбург» и «Спартой».

На выезде леверкузенцы сыграют с «Ливерпулем», «Атлетико», «Фейеноордом» и «Брестом».

Расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа.

1 комментарий
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Байер Чемпиону Германии досталась очень жёсткая проверка ))
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