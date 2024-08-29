«Ювентус» сыграет с «Ман Сити» дома в общем этапе ЛЧ, с «Лейпцигом» и «Астон Виллой» – на выезде

«Ювентус» узнал своих соперников по общему этапу Лиги чемпионов.

Туринский клуб проведет 8 матчей со следующими командами: « » (дома); « » (на выезде); « » (дома); « » (на выезде); ПСВ (дома); «Лилль» (на выезде); «Штутгарт» (дома); « » (на выезде).

Окончательное расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа.