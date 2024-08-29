«Ювентус» сыграет с «Ман Сити» дома в общем этапе ЛЧ, с «Лейпцигом» и «Астон Виллой» – на выезде
«Ювентус» узнал своих соперников по общему этапу Лиги чемпионов.
Туринский клуб проведет 8 матчей со следующими командами: «Манчестер Сити» (дома); «Лейпциг» (на выезде); «Бенфика» (дома); «Брюгге» (на выезде); ПСВ (дома); «Лилль» (на выезде); «Штутгарт» (дома); «Астон Вилла» (на выезде).
Окончательное расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа.
А Юве сейчас наконец кондиции набирает, интересно будет.
Ну и любимое эль - шейхико, куда же без классики.
Сейчас сложно оценить силу Юве в Европе, столько изменений. Но, буду с нетерпением ждать матчей! Forza Juve!