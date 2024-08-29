«Ювентус» сыграет с «Ман Сити» дома в общем этапе ЛЧ, с «Лейпцигом» и «Астон Виллой» – на выезде

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«Ювентус» узнал своих соперников по общему этапу Лиги чемпионов.

Туринский клуб проведет 8 матчей со следующими командами: «Манчестер Сити» (дома); «Лейпциг» (на выезде); «Бенфика» (дома); «Брюгге» (на выезде); ПСВ (дома); «Лилль» (на выезде); «Штутгарт» (дома); «Астон Вилла» (на выезде). 

Окончательное расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа.

19 комментариев
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Ответ Roman
Самая лёгкая группа у Юве, кроме Сити все проходные
Ну это на бумаге, уверен со Штуттгартом и с Виллой будет нелегко
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С учетом возможных вариантов, у Юве достаточно сложные соперники, одни из сильнейших в своих корзинах. Кроме Лейпцига, по сути.
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Оо очень давно Сити не играл с Юве. По моему уже лет 10.
А Юве сейчас наконец кондиции набирает, интересно будет.
Ну и любимое эль - шейхико, куда же без классики.
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+5
Ответ Олег Лисицын
Оо очень давно Сити не играл с Юве. По моему уже лет 10. А Юве сейчас наконец кондиции набирает, интересно будет. Ну и любимое эль - шейхико, куда же без классики.
Шикарное противостояние ожидает - Мотта против Пепа. Потрясно, очень жду. Юве против лучшей команды мира, вау.
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И со всеми соперниками кроме Бенфики Юве либо не играл давно, либо никогда, я лично помню только Сити в 2015 в группе ЛЧ и Брюгге в 2005, с Лейпцигом никогда не играли, с Лиллем тоже вряд ли, с остальными опять же кроме португальцев в 21 веке точно не встречались, так что будет очень интересно посмотреть на новые противостояния
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Форца Юве!!
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Ювентус берёт ЛЧ в этом году.
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Ответ Заяцволк
В смысле ?? Я что, зря заказал футболку нашего Ювентуса с надписью "Юбилей 30 лет без ЛЧ" ? Куда теперь девать её ?
Нет, как раз кстати заказал, рисуешь на ноле кубок, получится 3 ЛЧ.
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Ответ Dzhuve
Ювентус берёт ЛЧ в этом году.
В смысле ?? Я что, зря заказал футболку нашего Ювентуса с надписью "Юбилей 30 лет без ЛЧ" ? Куда теперь девать её ?
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Ответ Dmitrii Titov
МС сделает из нас отбивную, с остальными можно играть, +/- равные соперники. Сейчас сложно оценить силу Юве в Европе, столько изменений. Но, буду с нетерпением ждать матчей! Forza Juve!
Я уже слышал как-то раз про это. А потом непобедимый в Англии МС слился Юве у себя дома)
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Ответ Ruslan Kadiev
Да ппц . все соперники кроме Брюгге весьма сложные .
Лига чемпионов, вообще-то ))))
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Ответ Никита Петров
как будто Юве может только сити вперёд себя пропустить и спокойно проходить в следущий этап
Да ппц . все соперники кроме Брюгге весьма сложные .
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Ответ Roman
Самая лёгкая группа у Юве, кроме Сити все проходные
Лови минус. Из четвертой корзины с Брестом, Слованом, Спартой и Штурмом падает Вилла и Штуттгарт. В третьей были Янг Бойз, Загреб, Црвена Звезда. По сути повезло с Брюгге только, остальные семь - явно не мальчики для битья
+3
-2
+1
Ответ Дмитрий Шиянов
Ну это на бумаге, уверен со Штуттгартом и с Виллой будет нелегко
Да и Лилль с Лейпцигом на выезде непростые соперники. Уж точно не только на Сити обращать внимание стоит.
+1
0
+1
Самая лёгкая группа у Юве, кроме Сити все проходные
+7
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как будто Юве может только сити вперёд себя пропустить и спокойно проходить в следущий этап
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нормуль
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По 2 английских и немецких клуба у Юве, жаль, что нет хотя-бы одного испанского клуба.🙂
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МС сделает из нас отбивную, с остальными можно играть, +/- равные соперники.
Сейчас сложно оценить силу Юве в Европе, столько изменений. Но, буду с нетерпением ждать матчей! Forza Juve!
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