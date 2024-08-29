«Ман Сити» сыграет с «Интером» дома в общем этапе ЛЧ, с «ПСЖ» и «Ювентусом» – на выезде
Стали известны соперники «Манчестер Сити» по общему этапу Лиги чемпионов.
На стадии общего этапа каждая команда проведет по 8 матчей: 4 дома, 4 на выезде.
По результатам сегодняшней жеребьевки стало известно, что манчестерский клуб сыграет с «Интером» (дома), «ПСЖ» (на выезде), «Ювентусом» (на выезде), «Брюгге» (дома), «Фейеноордом» (дома), «Спортингом» (на выезде), «Спартой» (дома) и «Слованом» (на выезде).
Расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа.