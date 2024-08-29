«Ман Сити» сыграет с «Интером» дома в общем этапе ЛЧ, с «ПСЖ» и «Ювентусом» – на выезде

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Стали известны соперники «Манчестер Сити» по общему этапу Лиги чемпионов.

На стадии общего этапа каждая команда проведет по 8 матчей: 4 дома, 4 на выезде.

По результатам сегодняшней жеребьевки стало известно, что манчестерский клуб сыграет с «Интером» (дома), «ПСЖ» (на выезде), «Ювентусом» (на выезде), «Брюгге» (дома), «Фейеноордом» (дома), «Спортингом» (на выезде), «Спартой» (дома) и «Слованом» (на выезде).

Расписание и время начала матчей будет объявлено позже – 31 августа.

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7 комментариев
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Ответ Roman
Реванш с Интером будет интересен
да ладно реванш, это ж групповой этап, а финал проигран =)
+3
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+3
Реванш с Интером будет интересен
+2
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Спортинг,Слован,Спарта.Только нашего Спартака не хватает.
+2
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+1
Мне уже не нравится этот формат, не группа а жесть какая-то
+1
-1
0
Хорошие соперники у МСити из топов, интересно будет посмотреть)
+1
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0
Непростая группа для горожан. Выезд к ПСЖ, Спортингу и Ювентусу. Да и дома с Интером будет сложный матч.
+2
-2
0
Ответ Slavanya
Мне уже не нравится этот формат, не группа а жесть какая-то
это не группа, привыкай
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