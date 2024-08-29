ЦСКА интересуется форвардом «Ростова» Голенковым. Предложения пока не было

ЦСКА интересуется нападающим «Ростова» Егором Голенковым.

По информации «РБ Спорт», московский клуб изучает вопрос потенциального трансфера 25-летнего форварда.

Официального предложения в « » по Голенкову пока не поступало.

В текущем сезоне Мир РПЛ Голенков сыграл 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас. Его статистика – здесь.