ЦСКА интересуется форвардом «Ростова» Голенковым. Предложения пока не было

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Егор Голенков Футбол

ЦСКА интересуется нападающим «Ростова» Егором Голенковым.

По информации «РБ Спорт», московский клуб изучает вопрос потенциального трансфера 25-летнего форварда.

Официального предложения в «Ростов» по Голенкову пока не поступало.

В текущем сезоне Мир РПЛ Голенков сыграл 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас. Его статистика – здесь.

43 комментария
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Болельщики ЦСКА интересуются: когда клуб перестанет интересоваться и подпишет напа? ЦСКА интересуется уже который месяц? А до закрытия ТО всего ничего...
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Ответ ZarvuR2020
Вот почему Семаку так упёрся тарасовский дельфин, а не Голенков например?
мечта такая, дельфина в Неву запустить
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Вот почему Семаку так упёрся тарасовский дельфин, а не Голенков например?
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Зачем отдали Заболотного?
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Ответ OneLad
мечта такая, дельфина в Неву запустить
Это же статья. Загрязнение окружающей среды.
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А когда ЦСКА будет кем то нормальным интересоваться???
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Вы сначала белоруса Шуманьского в дело запустите. Или он настолько не пригляделся Николичу, что сразу в аренду ? И кстати правильно тут народ пишет: а чем Голенков лучше Зе? В финан плане -так вообще выгоднее было бы оставить.
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Ответ ZarvuR2020
Вот почему Семаку так упёрся тарасовский дельфин, а не Голенков например?
Потому что Семак смотрит на футбольные качества и результативность.
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Ответ ZarvuR2020
Вот почему Семаку так упёрся тарасовский дельфин, а не Голенков например?
Мб потому что у соболева голов 40-50 за последние 5 лет, а у голенкова чуть больше 10
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Нам Голенков самим нужен.
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Заика писал заголовок?
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Кому надо все уже себе купили игроков для усиления ЦСКА остался в интересном положенья
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ЦСКА денег не соберет столько, сколько захочет Ростов. Там сейчас максимум хватает только оплату людям из непонятного отдела, кто занимается трансферной политикой. У них работа заключается только в том, чтобы подписывать свободных списанных агентов и доезжать на харчах пятилетней давности.
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Голенков совсем не лучше Заболотного, только помоложе. Спрашивается зачем Зе отдали, чтоб на его место купить не кого-то круче, а по сути такого же столба.
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Опять интересы осталось чуть чуть и закрываются трансферы а у них все интересы
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Ответ freeman123
я про Голенкова часто писал кстати, он очень полезно играет
Голенков дерево то еще. Мечтаю, чтобы его поменяли на какого-нибудь латиноса.
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Ответ Iz-41
Зачем отдали Заболотного?
Он же сам ушел по истечению контракта
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Ответ Стас Вор
Комментарий удален модератором
Причём здесь Спартак...?
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Удачи Егору.
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Было бы круто
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Интересно, кто это все выдумывает?
Зачем было Зе отпускать, в конце концов?
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Ответ kapitan.vorobey
Не получив предложения.
Получив. Только не полтора ляма, а пол. Собственно, за дерево вполне нормально. Обиделся и ушел в Химки.
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Он же сам ушел по истечению контракта
Не получив предложения.
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Ответ kapitan.vorobey
Не получив предложения.
По слухам получал предложения
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Ответ Iz-41
Зачем отдали Заболотного?
Я скажу больше. Зарплата у Заболотного в Химках и у Шуманского в ЦСКА одинаковые.
Только Шуманской не играет, и заплатили за него 1,5 млн.
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Ответ SMART789
За него 8 просят
Комментарий удален модератором
Ответ ЖораАлкаш
Где те Селликционеры кто подписывал неизвестных Вагнера ЛАВ Карвальо ЖО?) Справа был самый Чёрный Русский Чиди Одиа и рвал бровку Мяса! Алдонин, Рахимич, Думбия в конце концов, стоимость состава 10 лямов, ну 20, ну порвали бы всех, где тот кто отвечал за трансферы 10 лет назад, ВЕРНИТЕ! Нецид и тот лучше чалова был в 10 раз!
Каких 10 лямов? Один Вагнер стоил 6, Олич 4. По тем временам это совсем не маленькие деньги были.
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Ответ dvvial11
Голенков в разы луччше этого Болотова
Чем же?
Сравните статистику Заболотного и Голенкова.
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Ответ ЖораАлкаш
Где те Селликционеры кто подписывал неизвестных Вагнера ЛАВ Карвальо ЖО?) Справа был самый Чёрный Русский Чиди Одиа и рвал бровку Мяса! Алдонин, Рахимич, Думбия в конце концов, стоимость состава 10 лямов, ну 20, ну порвали бы всех, где тот кто отвечал за трансферы 10 лет назад, ВЕРНИТЕ! Нецид и тот лучше чалова был в 10 раз!
Если честно Нецид всегда нравился, Ибрагимович на очень Минималках) Для нашей лиги сейчас бы такой сошёл ток в путь)
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Ответ ZarvuR2020
Вот почему Семаку так упёрся тарасовский дельфин, а не Голенков например?
Зенит любит скупать обиженных на Спартак игроков что бы у них была мотивация в матчах с красно белыми
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