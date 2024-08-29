ЦСКА интересуется форвардом «Ростова» Голенковым. Предложения пока не было
ЦСКА интересуется нападающим «Ростова» Егором Голенковым.
По информации «РБ Спорт», московский клуб изучает вопрос потенциального трансфера 25-летнего форварда.
Официального предложения в «Ростов» по Голенкову пока не поступало.
В текущем сезоне Мир РПЛ Голенков сыграл 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас. Его статистика – здесь.
Зачем было Зе отпускать, в конце концов?
Только Шуманской не играет, и заплатили за него 1,5 млн.
Сравните статистику Заболотного и Голенкова.