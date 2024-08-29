Криштиану Роналду: «Лига Саудовской Аравии очень хороша, играть там сложно. Рад, что стал первопроходцем в футболе этой страны»

Теги Рио Фердинанд Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду считает, что лига Саудовской Аравии продолжает расти.

Португальский форвард выступает за «Аль-Наср» с 2022 года.

«Все лиги разные. По моему мнению, люди говорят гораздо больше, чем знают в действительности.

Во всех лигах есть сложности. Могу сказать на 100 процентов – и если ты возьмешь интервью у других футболистов, которые играют здесь, они скажут то же самое – что в этой лиге непросто.

Играть очень сложно, плюс сказывается погода – очень жарко. Когда жарко, это еще тяжелее.

На мой взгляд, лига очень-очень хороша, и она продолжает расти и развиваться.

Я очень рад, что я стал первопроходцем в футболе этой страны. Я доволен этим», – сказал Криштиану Роналду в беседе с Рио Фердинандом для своего ютуб-канала.

32 комментария
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Первооткрывателем футбола в этой стране.
А до этого футбола не знали там 🤣🤣🤣🔥🔥🔥💥🌪️💯⚡👌
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Кинь туда наши Химки с Глушаковым и Садыговым - выиграют лигу за 10 туров до конца
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"Растёт и развивается благодаря мне!" "Я первооткрыватель!" "Я как Колумб, открыл Саудовскую Аравию!"
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Во всех товарняках с европейским середняками, абсолютно все посливали ваши элитные арабские дрим-тим!!! При чем разгромно!!! Просто посмотрите за последний год статистику...
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Ответ Carlos
Первооткрывателем футбола в этой стране. А до этого футбола не знали там 🤣🤣🤣🔥🔥🔥💥🌪️💯⚡👌
Как его эго улетает в космос после таких слов 🚀
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А Люксембург и Лихтенштейн вообще сильнейшие сборные, горд им забивать
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Ответ Potapson
"Растёт и развивается благодаря мне!" "Я первооткрыватель!" "Я как Колумб, открыл Саудовскую Аравию!"
Тогда уж и страну пора переименовывать в Роналдию
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Ответ Roman
Кинь туда наши Химки с Глушаковым и Садыговым - выиграют лигу за 10 туров до конца
А Садыгов станет лучшим бомбардиром
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Роналду: "По моему мнению, люди говорят гораздо больше, чем знают в действительности, включая меня".
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Ответ Barsenoga
Первопроходцем у его жены он не стал поэтому поехал развлекатся с верблюдами какая мерзость.
Сложно представить, чтобы с таким уровнем интеллекта у тебя когда-либо были отношения.
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Не смеши народ.
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Поскромничал, Криштиану! Первооткрывателем мяча в принципе
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"На мой взгляд, лига очень-очень хороша, и она продолжает расти и развиваться".
"Когда-нибудь, может быть, лет через десять, в лиге появится и третий клуб, кроме Аль Хиляля и Аль Нассра, который будет не слабее уровня третьего английского дивизиона " - добавил португалец.
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Первоходом
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Да, деклассировали тогда Интер Майами. Уничтожили. Разница в классе.
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Та Криш в принципе футбол придумал. 🤣 До него просто бегали и мяч пинали 😎
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За те деньги,что он там огребает....погода не имеет значения
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Ответ Carlos
Первооткрывателем футбола в этой стране. А до этого футбола не знали там 🤣🤣🤣🔥🔥🔥💥🌪️💯⚡👌
Кто-то вообще следил за лигой СА до того, как туда дед переехал?
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Ответ Dmitri Kudrenko
Кто-то вообще следил за лигой СА до того, как туда дед переехал?
и щас никто не следит
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Ответ Zizu_2004Zinnedin
и щас никто не следит
Как это никто не следит а Ригоберка и остальные
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Ответ Dmitri Kudrenko
Кто-то вообще следил за лигой СА до того, как туда дед переехал?
А сейчас кто то следит?
Стадионы пустые, когда играет якобы самый популярный игрок)))
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Ответ О Леон
Во всех товарняках с европейским середняками, абсолютно все посливали ваши элитные арабские дрим-тим!!! При чем разгромно!!! Просто посмотрите за последний год статистику...
Аль-Хиляль выиграл ведь у Удинезе и Комо
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в плане погоды он прав - условия там адовые
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Ответ Dexter Morgan
Сложно представить, чтобы с таким уровнем интеллекта у тебя когда-либо были отношения.
просто его парень такой же)
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