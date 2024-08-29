Криштиану Роналду: «Лига Саудовской Аравии очень хороша, играть там сложно. Рад, что стал первопроходцем в футболе этой страны»
Криштиану Роналду считает, что лига Саудовской Аравии продолжает расти.
Португальский форвард выступает за «Аль-Наср» с 2022 года.
«Все лиги разные. По моему мнению, люди говорят гораздо больше, чем знают в действительности.
Во всех лигах есть сложности. Могу сказать на 100 процентов – и если ты возьмешь интервью у других футболистов, которые играют здесь, они скажут то же самое – что в этой лиге непросто.
Играть очень сложно, плюс сказывается погода – очень жарко. Когда жарко, это еще тяжелее.
На мой взгляд, лига очень-очень хороша, и она продолжает расти и развиваться.
Я очень рад, что я стал первопроходцем в футболе этой страны. Я доволен этим», – сказал Криштиану Роналду в беседе с Рио Фердинандом для своего ютуб-канала.
А до этого футбола не знали там 🤣🤣🤣🔥🔥🔥💥🌪️💯⚡👌
"Когда-нибудь, может быть, лет через десять, в лиге появится и третий клуб, кроме Аль Хиляля и Аль Нассра, который будет не слабее уровня третьего английского дивизиона " - добавил португалец.
Стадионы пустые, когда играет якобы самый популярный игрок)))