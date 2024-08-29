Криштиану Роналду: «Лига Саудовской Аравии очень хороша, играть там сложно. Рад, что стал первопроходцем в футболе этой страны»

Криштиану Роналду считает, что лига Саудовской Аравии продолжает расти.

Португальский форвард выступает за « » с 2022 года.

«Все лиги разные. По моему мнению, люди говорят гораздо больше, чем знают в действительности.

Во всех лигах есть сложности. Могу сказать на 100 процентов – и если ты возьмешь интервью у других футболистов, которые играют здесь, они скажут то же самое – что в этой лиге непросто.

Играть очень сложно, плюс сказывается погода – очень жарко. Когда жарко, это еще тяжелее.

На мой взгляд, лига очень-очень хороша, и она продолжает расти и развиваться.

Я очень рад, что я стал первопроходцем в футболе этой страны. Я доволен этим», – сказал в беседе с Рио Фердинандом для своего ютуб-канала.