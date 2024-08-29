Радич о Станковиче: «Спартак» сделал из Эмери «тренеришку» – а он выиграл столько трофеев. Деяну будет непросто»

Деян Радич поделился мыслями о работе Деяна Станковича в «Спартаке».

Красно-белые набрали 11 очков в 6 матчах сезона Мир РПЛ и находятся на пятой позиции в турнирной таблице.

– Со стороны кажется, что сразу же влюбил в себя болельщиков. Как вы можете оценить старт его работы?

– Деян тратит очень много энергии на работу. И заряжает ей всех вокруг. Но «Спартак» – очень неплохой клуб.

Они сделал из Эмери «тренеришку». А потом он выиграл столько трофеев. Деяну будет непросто добиться тех целей, которые перед ним поставил.

При этом с нынешним составом « » способен бороться за все трофеи.

Главное – сохранять терпение и дать Станковичу поработать, – сказал бывший вратарь «Ростова», а ныне футбольный агент .