Радич о Станковиче: «Спартак» сделал из Эмери «тренеришку» – а он выиграл столько трофеев. Деяну будет непросто»
Деян Радич поделился мыслями о работе Деяна Станковича в «Спартаке».
Красно-белые набрали 11 очков в 6 матчах сезона Мир РПЛ и находятся на пятой позиции в турнирной таблице.
– Со стороны кажется, что Деян Станкович сразу же влюбил в себя болельщиков. Как вы можете оценить старт его работы?
– Деян тратит очень много энергии на работу. И заряжает ей всех вокруг. Но «Спартак» – очень неплохой клуб.
Они сделал из Эмери «тренеришку». А потом он выиграл столько трофеев. Деяну будет непросто добиться тех целей, которые перед ним поставил.
При этом с нынешним составом «Спартак» способен бороться за все трофеи.
Главное – сохранять терпение и дать Станковичу поработать, – сказал бывший вратарь «Ростова», а ныне футбольный агент Деян Радич.
В команде 3 крайних защитника из них 2 не профильные, из троих один играет хотя бы на среднем уровне.
Замены Угальде нет, высокий нападающий чтобы вверху сыграть или продавить нет - когда Жозе придет в чувство? Соболев в бегах на Неву, Николсон списан видимо. Мелешин пока игрок уровня ФНЛ или даже ФНЛ2.
Опорник? Умяров ну играет на среднем уровне, но того кто сыграет на том же уровне нет (Литвинов может быыыыть?).
Сильный состав спору нет.