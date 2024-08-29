Радич о Станковиче: «Спартак» сделал из Эмери «тренеришку» – а он выиграл столько трофеев. Деяну будет непросто»

Теги Спартак Деян Радич Деян Станкович премьер-лига Россия Унаи Эмери Футбол

Деян Радич поделился мыслями о работе Деяна Станковича в «Спартаке».

Красно-белые набрали 11 очков в 6 матчах сезона Мир РПЛ и находятся на пятой позиции в турнирной таблице.

– Со стороны кажется, что Деян Станкович сразу же влюбил в себя болельщиков. Как вы можете оценить старт его работы?

– Деян тратит очень много энергии на работу. И заряжает ей всех вокруг. Но «Спартак» – очень неплохой клуб.

Они сделал из Эмери «тренеришку». А потом он выиграл столько трофеев. Деяну будет непросто добиться тех целей, которые перед ним поставил.

При этом с нынешним составом «Спартак» способен бороться за все трофеи.

Главное – сохранять терпение и дать Станковичу поработать, – сказал бывший вратарь «Ростова», а ныне футбольный агент Деян Радич.

11 комментариев
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"Тренеришку" сделал Дзюба - сексителега :), поскольку Эмери уже тогда видел, что Дзюба не более, чем телега без лошади.
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Ответ Леонид Вилькин
Конечно,у Станковича есть авторитет и харизма,да и пополнение из Ференцвароша довольно добротно плюс Барко,но с уходом настырного Соболева,которого я ставлю все же повыше Жозе,Игнатова,Мелешина и неконкретных в реализации Зиньковского,Медины,Бонгонды и забивать некому...Надежда лишь на Угальде и Барко,Зотов все же неровен,Маркиньос пристреливается,да Мартинс иногда...Но склочных игроков к счастью не осталось....
У вас в фамилии Зорин 3 ошибки.
+16
0
+16
Ответ maximus201594@gmail.com
У вас в фамилии Зорин 3 ошибки.
Согласен,волнуюсь,да и Зорин забылся,прости если можешь голами в ближайших матчах!
+5
-1
+4
Конечно,у Станковича есть авторитет и харизма,да и пополнение из Ференцвароша довольно добротно плюс Барко,но с уходом настырного Соболева,которого я ставлю все же повыше Жозе,Игнатова,Мелешина и неконкретных в реализации Зиньковского,Медины,Бонгонды и забивать некому...Надежда лишь на Угальде и Барко,Зотов все же неровен,Маркиньос пристреливается,да Мартинс иногда...Но склочных игроков к счастью не осталось....
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Если у Деяна есть талант тренера, пусть доказывает.
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О как... теперь "тренеришка" будет словом нарицательным...
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Это фишка нашего менеджмента. Мы живём по заветам незабвенного Паниковского, который говорил: "Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст".
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Одобряю! В прошлом году еле 4-ое место заняли! По итогу лишились - Промеса, Соболева, Мозеса, Джикии. Первые двое 100% основа и одни из лучших в лиге на своих позициях, вторых заменили Маркиньосом и Абеной. Усилились Барко. Но серьзено усилили одну позицию и все, должны все выиграть?))
В команде 3 крайних защитника из них 2 не профильные, из троих один играет хотя бы на среднем уровне.
Замены Угальде нет, высокий нападающий чтобы вверху сыграть или продавить нет - когда Жозе придет в чувство? Соболев в бегах на Неву, Николсон списан видимо. Мелешин пока игрок уровня ФНЛ или даже ФНЛ2.
Опорник? Умяров ну играет на среднем уровне, но того кто сыграет на том же уровне нет (Литвинов может быыыыть?).
Сильный состав спору нет.
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Ответ Александр Поливенко
Ты явно переоценил возможности Соболева. К тому же практически все, тобою перечисленные (за исключением, может быть Игнатова с Мелешиным) посильнее Соболева будут
Посмотри статистику Соболева г+п за прошлые сезоны и скажи, кто из перечисленных выше игроков делал сколько же?
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