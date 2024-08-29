Лотар Маттеус: «Бавария» продала де Лигта, хотя он был самым стабильным защитником клуба. Многие, в том числе и в команде, просто качают головами»

Лотар Маттеус раскритиковал продажу Маттейса де Лигта.

В августе мюнхенский клуб продал 25-летнего нидерландского центрального защитника в «Манчестер Юнайтед» за 45+5 миллионов евро.

«Оборона была и остается ахиллесовой пятой «Баварии».

Маттейс де Лигт был продан, хотя являлся самым стабильным защитником за последние два года. Он был лидером защиты.

Если бы его не продали, проблем бы не было. Но мое мнение о нем, вероятно, отличается от мнения людей, которые руководят клубом.

Это решение, которое нужно принять. Но многие, в том числе и в команде, просто качают головами.

Потому что игроки также понимают что их оборона шаткая. И лучший защитник, по мнению многих, продается», – сказал бывший футболист мюнхенцев Лотар Маттеус в интервью Sky Deutschland.