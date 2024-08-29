Лотар Маттеус: «Бавария» продала де Лигта, хотя он был самым стабильным защитником клуба. Многие, в том числе и в команде, просто качают головами»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лотар Маттеус Маттейс де Лигт Футбол

Лотар Маттеус раскритиковал продажу Маттейса де Лигта.

В августе мюнхенский клуб продал 25-летнего нидерландского центрального защитника в «Манчестер Юнайтед» за 45+5 миллионов евро.

«Оборона была и остается ахиллесовой пятой «Баварии».

Маттейс де Лигт был продан, хотя являлся самым стабильным защитником за последние два года. Он был лидером защиты.

Если бы его не продали, проблем бы не было. Но мое мнение о нем, вероятно, отличается от мнения людей, которые руководят клубом.

Это решение, которое нужно принять. Но многие, в том числе и в команде, просто качают головами.

Потому что игроки также понимают что их оборона шаткая. И лучший защитник, по мнению многих, продается», – сказал бывший футболист мюнхенцев Лотар Маттеус в интервью Sky Deutschland.

8 комментариев
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Ничего вы не знаете, Лотар. На ветках МЮ уже давно определили что это второй Магваер))
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По сравнению с тем, кого поставили тренером, это цветочки)
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Ответ Roman
Да ничего страшного, Хольгер Бадштубер и Даниэль Ван Бюйтен неплохо работали на предсезонке, и могут закрыть позицию цз
Куффур где?
+2
0
+2
Ответ Roman
Да ничего страшного, Хольгер Бадштубер и Даниэль Ван Бюйтен неплохо работали на предсезонке, и могут закрыть позицию цз
при живом Лусиу?!
+1
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Ответ Surviving
Когда нечего написать, придумывай "новости" про Баварию, источник баба Маня?
Там же написано интервью Лотара Маттеуса для Скай Дойчланд какой тут вообще источник нужен?
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Ответ Андрей Тишкович
Там же написано интервью Лотара Маттеуса для Скай Дойчланд какой тут вообще источник нужен?
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