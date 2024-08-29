«Барсе», «Атлетико», и «Порту» интересен Данилу. У 32-летнего игрока «ПСЖ» остался год по контракту
«Барселоне», «Атлетико» и «Порту» интересен Данилу Перейра.
По информации RMC Sport, все три клуба интересовались условиями трансфера игрока «ПСЖ».
Отмечается, что игрок не входит в дальнейшие планы главного тренера парижан Луиса Энрике. У 32-летнего футболиста остается год по контракту с французским клубом.
В прошлом сезоне Перейра провел за «ПСЖ» 34 матча, играя в центре защиты или в полузащите. Он также входил в состав сборной Португалии на Евро-2024, где принял участие в матче с Грузией (0:2). С полной статистикой португальца можно ознакомиться здесь.