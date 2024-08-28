«Валенсия» арендует экс-защитника «Спартака» Кофрие у «Клермона». Испанский клуб интересовался Дуарте
«Валенсия» подпишет экс-защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие.
Как сообщает As, испанский клуб работает над арендой бельгийского защитника у «Клермона».
Также «Валенсия» завершает сделку по аренде Энцо Барренечеа из «Астон Виллы» без права выкупа.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» рассматривала возможность аренды у «Спартака» Алексиса Дуарте на замену Дженку Озкаджару, который близок к переходу в «Вальядолид».
Будет забавно, если косячный антифриз у мышей норм заиграет 😁
Соболев был бы звездой в этом Клермоне тогда)