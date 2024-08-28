«Валенсия» арендует экс-защитника «Спартака» Кофрие у «Клермона». Испанский клуб интересовался Дуарте

«Валенсия» подпишет экс-защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие.

Как сообщает As, испанский клуб работает над арендой бельгийского защитника у « ».

Также «Валенсия» завершает сделку по аренде из « » без права выкупа.

Ранее сообщалось, что « » рассматривала возможность аренды у « » Алексиса Дуарте на замену Дженку Озкаджару, который близок к переходу в «Вальядолид».