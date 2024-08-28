«Валенсия» арендует экс-защитника «Спартака» Кофрие у «Клермона». Испанский клуб интересовался Дуарте

Теги Спартак Астон Вилла премьер-лига Россия премьер-лига Англия Валенсия лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Вальядолид Клермон Максимилиано Кофрие Алексис Дуарте Дженк Озкаджар Энцо Барренечеа Футбол

«Валенсия» подпишет экс-защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие.

Как сообщает As, испанский клуб работает над арендой бельгийского защитника у «Клермона».

Также «Валенсия» завершает сделку по аренде Энцо Барренечеа из «Астон Виллы» без права выкупа.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» рассматривала возможность аренды у «Спартака» Алексиса Дуарте на замену Дженку Озкаджару, который близок к переходу в «Вальядолид».

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ munkz
Казалось, еще вчера глупо удалялся против Наполи в ЛЕ)) Кофрие - это прям квинтэссенция трансферной политики Спартака за время тренерской чехарды
С чего бы? Свое дело делал, не самый умелый, но вполне исполнительный игрок. У любой команды есть и должны быть такие трудяги.
+16
-2
+14
Ответ munkz
Казалось, еще вчера глупо удалялся против Наполи в ЛЕ)) Кофрие - это прям квинтэссенция трансферной политики Спартака за время тренерской чехарды
Так его продали в плюс 1 млн. евро. С чего бы это неудачный трансфер?
+10
-1
+9
Отличный игрок, как и Дуарте, просто ошибки были по молодости, нужно было ждать и был бы супер игрок уже
+9
-2
+7
А вдруг семь кругов ада Спартака не только для тренеров работают, но и для футболистов?

Будет забавно, если косячный антифриз у мышей норм заиграет 😁
+9
-5
+4
Не удивлюсь, если они там заиграют)
+4
0
+4
Настолько все плохо нынче у Валенсии?)
+2
0
+2
ща зарема запрет...
+2
0
+2
Это Кофрие так хорош или Валенсия так плоха?
+2
0
+2
Это же рыжий из Спартака
+1
0
+1
Лучше бы турка тогда оставили...
+1
0
+1
Чем тогда Дженк не угодил? Шило на мыло
+1
0
+1
И после этого скажите что наши паспорта не могут в европу если типы уровня Кофрие и Николсона спокойно играли в лиге 1))
Соболев был бы звездой в этом Клермоне тогда)
+1
0
+1
им обязательно был нужен игрок из Спартака? так пусть Соболева покупают
+1
0
+1
Ответ Healer
Это Кофрие так хорош или Валенсия так плоха?
Валенсия ищет не в основу, Кофрие достаточно хорош, чтобы быстро залатать дыру, имеет опыт на фоне молодых проспектов Валенсии, стоит недорого и по идее сильно бухтеть не будет, когда придет время понаблюдать со скамейки.
0
0
0
Ответ sergspartak
Отличный игрок, как и Дуарте, просто ошибки были по молодости, нужно было ждать и был бы супер игрок уже
Тем более за копье взяли)
0
0
0
Ответ sergspartak
Отличный игрок, как и Дуарте, просто ошибки были по молодости, нужно было ждать и был бы супер игрок уже
Дуб дубович был) любил в борьбу иди, агрессивный но че хорошего?)
+3
-3
0
Спартак это отличный трамплин в Европу,не только для физруков и тренеришек,но и для , вполне себе посредственных футболёров.
0
0
0
Испанский стыд)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий