Рябчук избежал серьезной травмы в матче с «Зенитом». Защитник «Спартака» может вернуться в общую группу в ближайшее время (Metaratings)

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия травмы Олег Рябчук Футбол

Олег Рябчук избежал серьезной травмы в матче с «Зенитом».

Защитник «Спартака» был заменен в перерыве субботнего матча 6-го тура Мир РПЛ (0:0).

По словам главного тренера красно-белых Деяна Станковича, у защитника шла кровь при мочеиспускании. Сообщалось, что футболист может пропустить около месяца.

По информации Metaratings, Рябчук избежал серьезных последствий после травмы.

Дополнительное обследование не выявило у защитника значительных повреждений, и в ближайшее время он может вернуться в общую группу «Спартака».

32 комментария
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Ответ Post morten
Было бы неплохо. Хлусевич это дно.
Хлусевич - не дно. Просто он полузащитник. Не надо лепить из него латераля или крайка. Он полезнее в атаке будет
+44
-6
+38
Было бы неплохо. Хлусевич это дно.
+36
-8
+28
Ответ Bartez1986
Хлусевич - не дно. Просто он полузащитник. Не надо лепить из него латераля или крайка. Он полезнее в атаке будет
В атаке и без него есть кому сыграть. Да и чем он там будет полезнее, если он полено редкостное.
+27
-5
+22
отлично. нужен сейчас, пока в хорошей форме
+11
0
+11
Ну и здорово. Хорош на старте сезона
+7
0
+7
Ответ Bartez1986
Хлусевич - не дно. Просто он полузащитник. Не надо лепить из него латераля или крайка. Он полезнее в атаке будет
Хлусевич - результат трансферной политики позднего Федуна, когда игроков брали по итогу их яркого матча за предыдущий клуб против Спартака, как было с Озбилисом, Мельгарехо, Мирзовым. Хорошо помню как он забивал за Тулу Спартаку, при этом изначально было понятно что он слабее конкурентов по атаке и тех что были тогда, и тех что есть сейчас. Даже учитывая совсем не феерическую игру Бонгонды, Медины и Зины, Хлусевич слабее их всех, кроме скорости там больше ничего нет. Поэтому он полузащитник для команд 2й восьмёрки в лучшем случае, в Спартаке ему делать нечего
+7
0
+7
Ответ Bartez1986
Хлусевич - не дно. Просто он полузащитник. Не надо лепить из него латераля или крайка. Он полезнее в атаке будет
он не защитник, не полузащитник, просто бегунок
+6
0
+6
Ответ Bartez1986
Хлусевич - не дно. Просто он полузащитник. Не надо лепить из него латераля или крайка. Он полезнее в атаке будет
видели вчера его полезность,хватило....
+5
0
+5
Ответ Bartez1986
Хлусевич - не дно. Просто он полузащитник. Не надо лепить из него латераля или крайка. Он полезнее в атаке будет
А то, что «полузащитник» ни мяч обработать или под контроль взять нормально не может, ни пас стабильно на три метра отдать, ни обыграть не смущает?
+3
0
+3
Отличная новость ! Особенно на фоне вчерашней игры Хлуса !
+3
0
+3
Это хорошо. Всем здоровья
+2
0
+2
Хорошая новость, Олег хорош в новом сезоне 👍
+2
0
+2
Ждём, отличная новость!
+2
0
+2
После вчерашнего перформанса Лосевича думал, что придётся срочно Рябчуку на почку скидываться. Хорошо, что обошлось.
+2
0
+2
Отличная новость
+2
0
+2
Ответ Bartez1986
Хлусевич - не дно. Просто он полузащитник. Не надо лепить из него латераля или крайка. Он полезнее в атаке будет
Было бы интересно посмотреть его вместо Зиньковского, но уже есть Маркиньос. Но удары хлуса как-то не впечатляли ранее
+2
0
+2
Ответ Bartez1986
Хлусевич - не дно. Просто он полузащитник. Не надо лепить из него латераля или крайка. Он полезнее в атаке будет
Не соглашусь. У него даже на уровне идей провал - их просто нет. Футбольный интеллект отсутствует и это видно невооружённым взглядом, а про человеческий - судить не возьмусь, но терзают смутные сомнения... Плюс от него мячи буквально отлетают, как от стенки, удара нет даже с расстояния в пару метров до ворот, количество бракованных передач в любой трети поля зашкаливает, а про грубые ошибки и потери мяча говорить страшно в его исполнении.
+1
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+1
Ответ bekushka
Мирзова взяли потому что Кононов попросил, он у него в Туле и играл
Ну есть подозрение что Кононов сам попал в Спартак по ранее описанному принципу)
+1
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+1
Ответ John_Marston
Хлусевич - результат трансферной политики позднего Федуна, когда игроков брали по итогу их яркого матча за предыдущий клуб против Спартака, как было с Озбилисом, Мельгарехо, Мирзовым. Хорошо помню как он забивал за Тулу Спартаку, при этом изначально было понятно что он слабее конкурентов по атаке и тех что были тогда, и тех что есть сейчас. Даже учитывая совсем не феерическую игру Бонгонды, Медины и Зины, Хлусевич слабее их всех, кроме скорости там больше ничего нет. Поэтому он полузащитник для команд 2й восьмёрки в лучшем случае, в Спартаке ему делать нечего
Мельгарехо так то в основе Бенфики играл , и на позиции лз он и в Спартаке хорош был , как с ним можно сравнивать Хлусевича которы будто в лаптях играет ?
+1
0
+1
Ответ Николай Киреев
у вас и Рябчук был поленом
У меня не был.
+1
0
+1
Отличные новости!
+1
0
+1
Слава Богу, что обошлось. Почки, это серьёзно.
+1
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+1
пока транферное окно открыта, нужны ещё транферы крайнего защитника и в атакующию линию
+1
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Вчера было три дна - Хлусевич,Игнатов,Зиньковский и довесок -Зобнин...
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0
Отличная новость, здоровья Олегу!
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0
Ответ Post morten
В атаке и без него есть кому сыграть. Да и чем он там будет полезнее, если он полено редкостное.
у вас и Рябчук был поленом
+2
-2
0
здоровья
0
0
0
хулисевича дно и дно и дно
0
0
0
Ответ John_Marston
Хлусевич - результат трансферной политики позднего Федуна, когда игроков брали по итогу их яркого матча за предыдущий клуб против Спартака, как было с Озбилисом, Мельгарехо, Мирзовым. Хорошо помню как он забивал за Тулу Спартаку, при этом изначально было понятно что он слабее конкурентов по атаке и тех что были тогда, и тех что есть сейчас. Даже учитывая совсем не феерическую игру Бонгонды, Медины и Зины, Хлусевич слабее их всех, кроме скорости там больше ничего нет. Поэтому он полузащитник для команд 2й восьмёрки в лучшем случае, в Спартаке ему делать нечего
Мирзова взяли потому что Кононов попросил, он у него в Туле и играл
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Ответ Юрий Кечко
Мельгарехо так то в основе Бенфики играл , и на позиции лз он и в Спартаке хорош был , как с ним можно сравнивать Хлусевича которы будто в лаптях играет ?
Это не отменяет того факта что интерес от Спартака к нему появился после хет-трика за Кубань в сентябре 2015. ЛЗ в Спартаке его начали ставить до приобретения Айртона, изначально брали в атаку, где он и играл до 2018
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