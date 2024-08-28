Рябчук избежал серьезной травмы в матче с «Зенитом». Защитник «Спартака» может вернуться в общую группу в ближайшее время (Metaratings)
Олег Рябчук избежал серьезной травмы в матче с «Зенитом».
Защитник «Спартака» был заменен в перерыве субботнего матча 6-го тура Мир РПЛ (0:0).
По словам главного тренера красно-белых Деяна Станковича, у защитника шла кровь при мочеиспускании. Сообщалось, что футболист может пропустить около месяца.
По информации Metaratings, Рябчук избежал серьезных последствий после травмы.
Дополнительное обследование не выявило у защитника значительных повреждений, и в ближайшее время он может вернуться в общую группу «Спартака».