Рябчук избежал серьезной травмы в матче с «Зенитом». Защитник «Спартака» может вернуться в общую группу в ближайшее время (Metaratings)

Олег Рябчук избежал серьезной травмы в матче с «Зенитом».

Защитник «Спартака» был заменен в перерыве субботнего матча 6-го тура Мир (0:0).

По словам главного тренера красно-белых , у защитника шла кровь при мочеиспускании. Сообщалось, что футболист может пропустить около месяца.

По информации Metaratings, избежал серьезных последствий после травмы.

Дополнительное обследование не выявило у защитника значительных повреждений, и в ближайшее время он может вернуться в общую группу « ».