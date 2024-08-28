«Локомотив»-2015 одержал победу в турнире на призы Рината Дасаева

Теги Локомотив Футбол

«Локо»-2015 стал обладателем кубка турнира на призы Рината Дасаева.

Всероссийский детский футбольный турнир прошел с 19 по 23 августа на стадионе футбольной академии «Спартак» в Сокольниках.

В турнире приняли участие 16 команд: «Локомотив», «Акрон-Академия Копоплева», «Амкар», «Атлетика», ДФЦ А. Степина, «Енисей», «Зеленый ключ», «Ротор», «СКА-Хабаровск», «Спартак», Sport Kids, PSG Academy Russia, «Спартак Юниор», СШОР №12 Лада, СШОР №8, «Чертаново».

В финале железнодорожники обыграли «Спартак» (1:0).

Главный трофей команде «Локомотив» 2015 года рождения и призы лучшим игрокам в различных амплуа вручали Заслуженные тренеры России Александр Бородюк и Олег Романцев, а также Заслуженный мастер спорта СССР вратарь Ринат Дасаев.

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3 комментария
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