Трансфер Сперцяна в Европу этим летом возможен. Агент Холанда работает над этим («СЭ»)
Переход Эдуарда Сперцяна в Европу в это трансферное окна еще возможен.
«Рафаэла Пимента (агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанда, которая помогает Сперцяну с трансфером в Европу – Спортс’‘) делает все возможное для того, чтобы найти лучший вариант продолжения карьеры как для Сперцяна, так и для «Краснодара», – сообщил источник «СЭ».
Трансферное окно в топ-5 лигах Европы закрывается 30 августа.
В текущем сезоне Мир РПЛ Сперцян сыграл 6 матчей и отметился двумя результативными передачами. Его статистика – здесь.
Топ-клубов среди его потенциальных покупателей точно нет. Кроме того большие миллионы за него платить никто не будет. Огромный интерес к Сперцяну это просто слухи.
Ниже, это грабеж Краснодара.