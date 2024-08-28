Трансфер Сперцяна в Европу этим летом возможен. Агент Холанда работает над этим («СЭ»)

Переход Эдуарда Сперцяна в Европу в это трансферное окна еще возможен.

« (агент нападающего «Манчестер Сити» , которая помогает Сперцяну с трансфером в Европу – Спортс’‘) делает все возможное для того, чтобы найти лучший вариант продолжения карьеры как для Сперцяна, так и для « », – сообщил источник « ».

Трансферное окно в топ-5 лигах Европы закрывается 30 августа.

В текущем сезоне Мир РПЛ Сперцян сыграл 6 матчей и отметился двумя результативными передачами. Его статистика – здесь.