Трансфер Сперцяна в Европу этим летом возможен. Агент Холанда работает над этим («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар агенты Спорт-Экспресс Эдуард Сперцян Рафаэла Пимента Футбол

Переход Эдуарда Сперцяна в Европу в это трансферное окна еще возможен.

«Рафаэла Пимента (агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанда, которая помогает Сперцяну с трансфером в Европу – Спортс’‘) делает все возможное для того, чтобы найти лучший вариант продолжения карьеры как для Сперцяна, так и для «Краснодара», – сообщил источник «СЭ».

Трансферное окно в топ-5 лигах Европы закрывается 30 августа.

В текущем сезоне Мир РПЛ Сперцян сыграл 6 матчей и отметился двумя результативными передачами. Его статистика – здесь.

48 комментариев
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Почему столько шутников в комментариях? Сперцян отличный игрок с перспективой роста. Он явно не хуже Цыганкова, который зажигает в Жироне. Даже если завтра появится новость об интересе к нему от ПСЖ - я поверю. Мы вечно недооцениваем уровень РПЛ. А игроки то у нас для середняков топ-5 отлично подойдут
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Трансфер Холанда в РПЛ невозможен. Агент Сперцяна работает над этим
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Иностранный агент получается))
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Ответ Артём Никулин
А потом ты будешь кричать, что он дуралей, паспортист и не уехал в Европу, когда был шанс
Какой же он паспортист, если играет за сборную Армении?)
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Ответ ARAMIS777
Думаю ему нужно уезжать при первом же более-менее нормальном предложении. В РПЛ зачахнет.
уже. ни одной яркой игры за 7 туров.
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Так написано в заголовке, будто у Спецаряна нет агента и агент Холланда просто на рандоме решил заняться этим трансфером
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По ощущениям он уже примерно месяц назад уехал, на поле я его по крайней мере не видел в последних матчах
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Ответ JIuBepnyJIb_HopMyJIb
Почему столько шутников в комментариях? Сперцян отличный игрок с перспективой роста. Он явно не хуже Цыганкова, который зажигает в Жироне. Даже если завтра появится новость об интересе к нему от ПСЖ - я поверю. Мы вечно недооцениваем уровень РПЛ. А игроки то у нас для середняков топ-5 отлично подойдут
Точнее наоборот, переоцениваем. Сколько игрочишек за последние годы воротили носы от предложений средних клубов из топ 5? Раздули им огромные зарплаты, которые они незаслуженно получают на уровне топ игроков Европы, а играют на уровне колхоза.
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Ответ roman76
Комментарий скрыт
А потом ты будешь кричать, что он дуралей, паспортист и не уехал в Европу, когда был шанс
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Ответ Ajvengo
что-то плохо работает. за 3 месяца не смог подобрать, а за 4 дня успеет?
Не "не смог", а "не смогла". Рафаелла Пимента-женщина, шеф бюро Мино Райолы.
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Ответ Ксяоми Ноутов
Какой же он паспортист, если играет за сборную Армении?)
те кто играют за Армению(также как и за Казахстан) не попадают под лимит, поэтому он такой же паспортист, как и любой российский игрок
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что-то плохо работает. за 3 месяца не смог подобрать, а за 4 дня успеет?
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Посмотрим, что ему найдут...
Топ-клубов среди его потенциальных покупателей точно нет. Кроме того большие миллионы за него платить никто не будет. Огромный интерес к Сперцяну это просто слухи.
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Ответ JIuBepnyJIb_HopMyJIb
Почему столько шутников в комментариях? Сперцян отличный игрок с перспективой роста. Он явно не хуже Цыганкова, который зажигает в Жироне. Даже если завтра появится новость об интересе к нему от ПСЖ - я поверю. Мы вечно недооцениваем уровень РПЛ. А игроки то у нас для середняков топ-5 отлично подойдут
Звезду поймал. Высокомерно ведёт себя.
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Поаккуратнее с бабами )
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Потом выяснится, што Пимента работает над трансфером в Ноа.
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"..делает все возможное.." - такая формулировка, словно он хочет сбежать поскорее))
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В какую-нибудь Жирону или Болонью могут позвать
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Ответ Ajvengo
уже. ни одной яркой игры за 7 туров.
О том и речь. Киснуть он стал в РПЛ.
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"Агент Холланда" звучит престижно
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Ответ Владислав Сабельников
По ощущениям он уже примерно месяц назад уехал, на поле я его по крайней мере не видел в последних матчах
Его присутствие в команде уже вредит Краснодару.
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Ответ Ксяоми Ноутов
Какой же он паспортист, если играет за сборную Армении?)
Какие же люди ограниченные, раз не могут себе представить ситуацию с двумя паспортами, да еще и не знают, что армяне не считаются легами.
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Ответ John_Marston
Цыганков очень долго играл в лидере УПЛ (причём в те годы, когда чемпионат Украины не просел по уровню по всем понятным причинам), еврокубках и в сборной Украины, давно на слуху как «новый Ярмоленко», чем обусловлен тезис что Сперцян не хуже?
Тем, что Сперцян в одиночку несколько сезонов тащит на себе Краснодар. А с Цыганковым всегда все это время были более менее нормальные партнёры по команде
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В Венгрию или Болгарию ему, это потолок этого топаря
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Думаю ему нужно уезжать при первом же более-менее нормальном предложении. В РПЛ зачахнет.
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Агент Холланда в курсе?
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Ответ JIuBepnyJIb_HopMyJIb
Тем, что Сперцян в одиночку несколько сезонов тащит на себе Краснодар. А с Цыганковым всегда все это время были более менее нормальные партнёры по команде
В одиночку тащит Краснодар, серьезно?😂Сафонов, Кордоба (в особенности), Кривцов «ну да, ну да, пошли мы на …»
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Ответ Ajvengo
уже. ни одной яркой игры за 7 туров.
Почему 7?
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У него гражданство России есть + воспитанник росклуба, то есть котируется в РПЛ так же, как и российские футболисты
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В любой середняк АПЛ за 30 мультов и все довольны.

Ниже, это грабеж Краснодара.
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