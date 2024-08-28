Жужу перешел в «Парму» из «Гавра» Кузяева за 3 млн евро

Теги Парма лига 1 Франция серия А Италия трансферы Гавр Антуан Жужу Футбол

Антуан Жужу перешел в «Парму».

Итальянский клуб объявил о подписании французского нападающего из «Гавра» за 3 миллиона евро. В сделку включен процент с последующей продажи.

По данным MadeinFoot, игрок подписал 4-летнее соглашение с «Пармой», но продолжит выступать за «Гавр» на правах аренды в следующем сезоне. 

Со статистикой Жужу можно ознакомиться здесь.

Напомним, что за «Гавр» выступает российский полузащитник Далер Кузяев.

Фото: parmacalcio1913.com

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10 комментариев
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Мильпопс!
+20
0
+20
Я сижу и не жужу
+9
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+9
Ответ akutashi
0 мячей в 23 матчах в том сезоне )
Но он очень настырный и надоедливый.
+9
-1
+8
Погоняло: Пчёлка.
+4
0
+4
Жужужужужу жужужужужу. Еду на Пежо и не жужу.
+3
0
+3
Еду на Пежо жу-жу-жу-жу-жу
+3
0
+3
Кузяев на проценте что ли?
+2
-1
+1
0 мячей в 23 матчах в том сезоне )
+1
0
+1
вот это да! не верю
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Кузяев лично продал его
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