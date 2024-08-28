Жужу перешел в «Парму» из «Гавра» Кузяева за 3 млн евро
Антуан Жужу перешел в «Парму».
Итальянский клуб объявил о подписании французского нападающего из «Гавра» за 3 миллиона евро. В сделку включен процент с последующей продажи.
По данным MadeinFoot, игрок подписал 4-летнее соглашение с «Пармой», но продолжит выступать за «Гавр» на правах аренды в следующем сезоне.
Со статистикой Жужу можно ознакомиться здесь.
Напомним, что за «Гавр» выступает российский полузащитник Далер Кузяев.
Фото: parmacalcio1913.com