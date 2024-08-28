Умер 27-летний защитник «Насьоналя» Иксьердо. Игрок потерял сознание в матче Кубка Либертадорес

Теги происшествия Кубок Либертадорес высшая лига Уругвай Насьональ Монтевидео Хуан Искьердо Футбол

«Насьональ» сообщил о смерти 27-летнего защитника Хуана Иксьердо.

Игрок уругвайского клуба потерял сознание во время ответного матча 1/8 финала Кубка Либертадорес против бразильского «Сан‑Паулу» (0:2) и был госпитализирован.

Причиной смерти стала остановка сердца на фоне аритмии. 

«С глубочайшей болью и потрясением в наших сердцах клуб объявляет о смерти нашего любимого игрока Хуана Искьердо.

Выражаем самые искренние соболезнования его семье, друзьям, коллегам и родственникам. Весь «Насьональ» оплакивает его невосполнимую утрату. Хуан, ты будешь с нами навсегда», – говорится в сообщении клуба.

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10 комментариев
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Ужас, ещё один... земля пухом.
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Соболезнование родным.
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Сразу вспомнил про Миклоша Фехера. Жаль, молодые ребята совсем(
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У него осталась жена, двухлетняя дочь и новорожденный ребенок, которому дней 10. Тяжелейшая утрата…
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Как жаль! Такой молодой...
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Ответ Барыга блинами
Сразу вспомнил про Миклоша Фехера. Жаль, молодые ребята совсем(
Фоэ, Пуэрта, Константин Еременко
+1
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+1
Ответ Random Phones
Ужас, ещё один... земля пухом.
Нельзя говорить на похоронах "земля пухом" , оказывается это выражение пошло из древнего Рима, когда желали плохого человеку . в православии можного сказать царствия небесного
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-2
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Ответ Say Hello to the Robots
Фоэ, Пуэрта, Константин Еременко
Пьермарио Морозини
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