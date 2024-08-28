Умер 27-летний защитник «Насьоналя» Иксьердо. Игрок потерял сознание в матче Кубка Либертадорес

«Насьональ» сообщил о смерти 27-летнего защитника Хуана Иксьердо.

Игрок уругвайского клуба потерял сознание во время ответного матча 1/8 финала Кубка Либертадорес против бразильского «Сан‑Паулу» (0:2) и был госпитализирован.

Причиной смерти стала остановка сердца на фоне аритмии.

«С глубочайшей болью и потрясением в наших сердцах клуб объявляет о смерти нашего любимого игрока Хуана Искьердо.

Выражаем самые искренние соболезнования его семье, друзьям, коллегам и родственникам. Весь «Насьональ» оплакивает его невосполнимую утрату. Хуан, ты будешь с нами навсегда», – говорится в сообщении клуба.