Искьердо находится в критическом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ. Защитник «Насьоналя» потерял сознание в матче Кубка Либертадорес и был госпитализирован

Хуан Искьердо находится в критическом состоянии в больнице в Сан-Паулу.

Ранее сообщалось, что 27-летний защитник «Насьоналя» потерял сознание во время ответного матча 1/8 финала Кубка Либертадорес против бразильского «Сан‑Паулу» (0:2) и был госпитализирован.

Врачи бразильской больницы, куда доставили Хуана Искьердо, в понедельник сообщили, что игрок находится в реанимации и по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Также сообщается, что у Искьердо «прогрессирует повреждение мозга и повышается внутричерепное давление», что врачи считают угрожающим жизни состоянием.

Бывший капитан сборной Уругвая Диего Лугано в понедельник посетил больницу, где находится Искьердо, но не стал общаться с журналистами.

Уругвайские СМИ сообщили, что родители Искьердо, его жена и двухлетняя дочь находятся в больнице в Сан-Паулу вместе с руководством « ».