Маркиньос о том, что выбрал «Спартак», а не «Локо»: «Великий клуб, я уже работал со Станковичем. Факторов было много, финансовый – не главный»

Маркиньос Коста высказался о том, что выбрал «Спартак», а не «Локомотив».

«Не думаю, что финансовый фактор был главным в выборе между « » и « ».

Важнее было то, что я уже работал со и то, что «Спартак» – великий клуб.

Факторов было много. Финансовый – не главный», – сказал бразильский полузащитник красно-белых.

«Спартак» вырвал из рук «Локо» вингера «Ференцвароша». Он расцвел там у Станковича