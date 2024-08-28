Маркиньос о том, что выбрал «Спартак», а не «Локо»: «Великий клуб, я уже работал со Станковичем. Факторов было много, финансовый – не главный»
Маркиньос Коста высказался о том, что выбрал «Спартак», а не «Локомотив».
«Не думаю, что финансовый фактор был главным в выборе между «Спартаком» и «Локомотивом».
Важнее было то, что я уже работал со Станковичем и то, что «Спартак» – великий клуб.
Факторов было много. Финансовый – не главный», – сказал бразильский полузащитник красно-белых.
«Спартак» вырвал из рук «Локо» вингера «Ференцвароша». Он расцвел там у Станковича
Обычно про деньги рассуждают те, кому их не хватает сейчас. Когда вопрос финансовый закрыт до уровня "достаточно", появляются новые интересы и фокусы внимания. Оказывается, что деньги не решают всех вопросов. Отношения стоить надо уметь (учиться), за здоровьем надо следить и заниматься постоянно этим, ещё интресно/надо бы заниматься образованием, творчеством, встречаться с друзьями и близкими, есть хобби и тд.
А что касается футболистов, то есть и такие, кто будет играть в более именитом клубе у знакомого тренера (позитивный контакт) и за бОльшие деньги, чем в менее известном клубе с незнакомым тренером за меньше деньги.
Вообще не понимаю, какие могут быть вопросы к нему. Всё логично и разумно, как по-мне.
В Локо тебе явно было бы лучше