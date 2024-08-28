Маркиньос о том, что выбрал «Спартак», а не «Локо»: «Великий клуб, я уже работал со Станковичем. Факторов было много, финансовый – не главный»

Теги Спартак Локомотив Деян Станкович премьер-лига Россия Маркиньос Коста Спорт-Экспресс деньги Футбол

Маркиньос Коста высказался о том, что выбрал «Спартак», а не «Локомотив».

«Не думаю, что финансовый фактор был главным в выборе между «Спартаком» и «Локомотивом».

Важнее было то, что я уже работал со Станковичем и то, что «Спартак» – великий клуб.

Факторов было много. Финансовый – не главный», – сказал бразильский полузащитник красно-белых. 

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31 комментарий
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Ответ Bergkamp007
От болельщиков Локо, спасибо тебе большое, что выбрал Спартак
От болельщиков Спартака тоже спасибо, что выбрал Спартак. Выходит все довольны
+70
-11
+59
От болельщиков Локо, спасибо тебе большое, что выбрал Спартак
+39
-29
+10
Ответ VanyaVanya063
Когда для тебя две компании одинаковы, то ты выберешь ту которая больше насыпет, это очевидно
Когда для тебя две компании одинаковы, но в одной начальник, который раньше был твоим руководителем и у вас хорошие отношения, то иногда ты можешь пожертвовать несущественной разницей в зарплате. Вопрос именно в том, насколько сильно расходились предложения клубов.
+14
-5
+9
Ответ Liver0910
От болельщиков Спартака тоже спасибо, что выбрал Спартак. Выходит все довольны
Это самое главное,что все довольны) Болельщик Локо и тоже доволен,что он к нам не перешел
+11
-2
+9
врёт, что финансовый не главный. пчела против мёда? да ладно.
+20
-12
+8
Ответ Плацкарт Вагоныч
Толку то от тебя? Куда бы не перешел…
С Зенитом чуть не сделал победный гол, когда блестяще ушел от Барриоса и сделал идеальную передачу на Барко - после этого я понял, что парень-то неплох. В нашем чемпионате такие игроки очень нужны, которые могут рискнуть и игру на себя взять. Дай Бог, чтоб у вас все получалось с молодежью и тренерским гением, импонирует нынешняя игра Локо, но молодые все же не очень стабильные на дистанции, к сожалению.
+4
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Ответ Филипп Юзбашев
Либо фактором был Станкович
Доверие и заинтересованность главного тренера дорогого стоит ...
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Когда для тебя две компании одинаковы, то ты выберешь ту которая больше насыпет, это очевидно
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Существуют люди, которые кроме денег видят другие важные сферы в жизни и в работе.
Обычно про деньги рассуждают те, кому их не хватает сейчас. Когда вопрос финансовый закрыт до уровня "достаточно", появляются новые интересы и фокусы внимания. Оказывается, что деньги не решают всех вопросов. Отношения стоить надо уметь (учиться), за здоровьем надо следить и заниматься постоянно этим, ещё интресно/надо бы заниматься образованием, творчеством, встречаться с друзьями и близкими, есть хобби и тд.
А что касается футболистов, то есть и такие, кто будет играть в более именитом клубе у знакомого тренера (позитивный контакт) и за бОльшие деньги, чем в менее известном клубе с незнакомым тренером за меньше деньги.
Вообще не понимаю, какие могут быть вопросы к нему. Всё логично и разумно, как по-мне.
+3
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пока, глядя как играет Маркиньос Коста я рад,что он выбрал Спартак, а не Локомотив
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В Спартаке для души играет, а так есть свой бизнес
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Ответ VanyaVanya063
Когда для тебя две компании одинаковы, то ты выберешь ту которая больше насыпет, это очевидно
Либо фактором был Станкович
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Главное не победа, главное - участие! Олимпионик
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Не главной, но основной
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Ответ Проблемы Аршавина
Спартак в 1.5 раза больше личку дал по версии Гурцкая. Хотя он то ещё ...бол
Думаю по версии карпа 2,5 раза
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Ответ arspurs9
Когда для тебя две компании одинаковы, но в одной начальник, который раньше был твоим руководителем и у вас хорошие отношения, то иногда ты можешь пожертвовать несущественной разницей в зарплате. Вопрос именно в том, насколько сильно расходились предложения клубов.
Спартак в 1.5 раза больше личку дал по версии Гурцкая. Хотя он то ещё ...бол
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Финансовый не главный, но насыпали от Души!!!
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Поклон тебе до земли,что не перешел в Локо. Мы и Севикяном обойдемся)
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Надеюсь у него в Спартаке получится.
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По этому ты в старте и проиграла Динамо Махачкала
В Локо тебе явно было бы лучше
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Ну конечно финансы не важный фактор ага так и поверили
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Пока с финальными действиями не очень. А так быстрый и техничный, но это ещё ничего не значит.
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Ну пока Локомотив своими доморощенными игроками обходится, вопрос надолго ли...
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