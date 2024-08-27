«Рома» купила защитника «Аль-Хилаля» Абдельхамида за 2,5 млн евро. Он первый саудовский футболист в топ-5 европейских лиг
«Рома» подписала игрока сборной Саудовской Аравии.
Римский клуб объявил о трансфере правого защитника «Аль-Хилаля» Сауда Абдельхамида. По информации журналиста Бена Джейкобса, сумма сделки составила 2,5 миллиона евро.
Абдельхамид стал первым саудовским футболистом, перешедшим в клуб из топ-5 европейских лиг на постоянной основе.
В прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии Абдельхамид провел 32 матча, в которых отличился 3 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь.
Фото: https://www.asroma.com/
А так действительно выглядит как пиар ход для рияда