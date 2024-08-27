«Рома» купила защитника «Аль-Хилаля» Абдельхамида за 2,5 млн евро. Он первый саудовский футболист в топ-5 европейских лиг

Теги Рома серия А Италия трансферы Сборная Саудовской Аравии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Сауд Абдельхамид Футбол

«Рома» подписала игрока сборной Саудовской Аравии.

Римский клуб объявил о трансфере правого защитника «Аль-Хилаля» Сауда Абдельхамида. По информации журналиста Бена Джейкобса, сумма сделки составила 2,5 миллиона евро. 

Абдельхамид стал первым саудовским футболистом, перешедшим в клуб из топ-5 европейских лиг на постоянной основе. 

В прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии Абдельхамид провел 32 матча, в которых отличился 3 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь

Фото: https://www.asroma.com/

17 комментариев
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Пока что это выглядит как пиар-ход с целью захвата арабского рынка. Посмотрим как будет на деле.
+31
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Ответ Влад Буковски
Вот что значит продаться с потрохами Рияду. Сначала случай с экспо, где променяли Рим на Рияд, потом титульник, а теперь и игрок, который даже в топ 10 чемпионатов не котируется. Молодцы Фридкины, держут нос по восточному ветру.
Каждый райтбэк Ромы имитирует инвалида, так что какая разница
+8
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Он вроде входил в номинанты на «globe soccer awards», так что уже не совсем ноунейм
А так действительно выглядит как пиар ход для рияда
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Это же Нкетиа😊
+4
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Думаю, будет ничем не хуже условного Карсдопа
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Ответ Старый Волк
Пока что это выглядит как пиар-ход с целью захвата арабского рынка. Посмотрим как будет на деле.
Вот что значит продаться с потрохами Рияду. Сначала случай с экспо, где променяли Рим на Рияд, потом титульник, а теперь и игрок, который даже в топ 10 чемпионатов не котируется. Молодцы Фридкины, держут нос по восточному ветру.
+7
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+3
Если не ошибаюсь, кто-то в Испании практиковал покупку то ли катарцев, то ли ещё кого-то из арабов чисто для представительских целей. И что-то я не помню никаких футбольных успехов от таких футболистов
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альнасре стоило забрать топаря
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Ответ Ezra-Matthew Miller
Каждый райтбэк Ромы имитирует инвалида, так что какая разница
Согласен на все 100
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Ответ adekvat11
А чуваки, которые в аренду в Вильярреал приезжали не в счёт?
Там разве не катарцы были?
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Там разве не катарцы были?
А может и катарцы, проверим)
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Ответ adekvat11
А чуваки, которые в аренду в Вильярреал приезжали не в счёт?
В новости ведь сказано "на постоянной основе".
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Ответ Андрей Катков
Это же Нкетиа😊
это Брайн Идову )))
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