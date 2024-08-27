Боярский о легионерах «Зенита»: «Клубу исполнилось 100 лет, он вправе набирать себе козыри для победы в РПЛ. Но все же желательно, чтобы играли наши игроки»

Михаил Боярский поделился мнением о количестве легионеров в «Зените».

«Мое мнение, что у нас слишком много зарубежных футболистов, я бы на российских ребят больше рассчитывал. Понимаю, что клубу исполнилось 100 лет, команда вправе набирать себе козыри для победы в чемпионате, но все же желательно, чтобы играли наши отечественные игроки.

Ярким примером является . К сожалению, он получил травму», – сказал народный артист России.

Михаил Боярский: «Тенденция на уменьшение влияния бразильского футбола в «Зените» мне симпатична. Иностранцы сдают позиции, наш футбол в более перспективной стадии, чем когда наполнен легионерами»

Боярский о «Зените»: «Столетие – практически 100-процентная гарантия чемпионства. Не только я, но и все знают, Семак держит руку на пульсе»