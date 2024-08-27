Боярский о легионерах «Зенита»: «Клубу исполнилось 100 лет, он вправе набирать себе козыри для победы в РПЛ. Но все же желательно, чтобы играли наши игроки»

Теги Зенит премьер-лига Россия Михаил Боярский Матч ТВ Максим Глушенков Футбол

Михаил Боярский поделился мнением о количестве легионеров в «Зените».

«Мое мнение, что у нас слишком много зарубежных футболистов, я бы на российских ребят больше рассчитывал. Понимаю, что клубу исполнилось 100 лет, команда вправе набирать себе козыри для победы в чемпионате, но все же желательно, чтобы играли наши отечественные игроки.

Ярким примером является Максим Глушенков. К сожалению, он получил травму», – сказал народный артист России.

Михаил Боярский: «Тенденция на уменьшение влияния бразильского футбола в «Зените» мне симпатична. Иностранцы сдают позиции, наш футбол в более перспективной стадии, чем когда наполнен легионерами»

Боярский о «Зените»: «Столетие – практически 100-процентная гарантия чемпионства. Не только я, но и все знают, Семак держит руку на пульсе»

8 комментариев
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Желательно, но не обязательно. Из южной Америки игроки для этого лучше подойдут
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100 лет, допустим, ещё не исполнилось.
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ГСО, уже сказал, не ждите своих воспитаников - раз в 50 лет рождаются таланты, поэтому со своими играками не паримся и закупаем в Южной Америке.
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Теперь я понял, почему Торпедо, за которое я болею, и которому тоже исполнилось 100 лет набирает игроков с фамилиями Апонса, Гбамбле, Камара
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Пока что все идёт к тому, что в 100 лет останется без титулов
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Венделин, Клавдиев и Петров))
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Михаил почти ровесник клуба
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Ответ Кокич
100 лет, допустим, ещё не исполнилось.
Исполняется в этом сезоне.
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