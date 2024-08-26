Михаил Боярский оценил шансы «Зенита» на чемпионство в этом сезоне.

– Чего вы ожидаете от «Зенита» в год столетия?

– Не только я, но и все знают: столетие – это практически стопроцентная гарантия, что «Зенит» будет чемпионом.

– Почему вы так уверены? В прошлом сезоне было очень близко к сенсации.

– Да, но «Зенит» все равно становился чемпионом шесть раз подряд. Вряд ли кто-то еще способен на это. И Семак, опять же, держит руку на пульсе.

Помогают и болельщики. Весь город знает, что в юбилейный год это наша обязанность, – сказал народный артист России Михаил Боярский.

Боярский о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «От зависти это, вот и все! Если уж позор занимает 1-е место, то их команды еще хуже!»