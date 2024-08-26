Боярский о «Зените»: «Столетие – практически 100-процентная гарантия чемпионства. Не только я, но и все знают, Семак держит руку на пульсе»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия болельщики Михаил Боярский Спорт-Экспресс Футбол

Михаил Боярский оценил шансы «Зенита» на чемпионство в этом сезоне.

– Чего вы ожидаете от «Зенита» в год столетия?

– Не только я, но и все знают: столетие – это практически стопроцентная гарантия, что «Зенит» будет чемпионом.

– Почему вы так уверены? В прошлом сезоне было очень близко к сенсации.

– Да, но «Зенит» все равно становился чемпионом шесть раз подряд. Вряд ли кто-то еще способен на это. И Семак, опять же, держит руку на пульсе.

Помогают и болельщики. Весь город знает, что в юбилейный год это наша обязанность, – сказал народный артист России Михаил Боярский.

Боярский о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «От зависти это, вот и все! Если уж позор занимает 1-е место, то их команды еще хуже!»

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64 комментария
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Да все знают, каналья. Вопрос только в том, насколько нагло это будет сделано ))
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Помогают и болельщики.

Это он при Миллера, Дюкова и самого главного болельщика, кхе-кхе? Чтобы, не дай Бог, чего не вышло и никто не смог помешать правильным ребятам устроить праздник
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Спалил контору. Стопроцентная гарантия говорит.
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
а Вы не прикидывайтесь дурачком всем всю понятно и только питерские никак не увидят нечего
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Ну судя по началу сезона не всё так однозначно. Во всяком случае Локомотив и Спартак явно настроены омрачить юбилей Зениту. Да и Краснодар с Динамо не надо сбрасывать со счетов.
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Нужно очень постараться в этом году. Обломать Зенит в год столетия - это будет красиво.
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Ответ schwein
Интересно. Об этом ноют еще с мая вообще все вокруг, но спалил именно дядя Миша.
Может до дяди Миши все как до жирафа доходит?
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Питерские спрашивают про позор. Вот конкретно одно из его проявлений - гордыня, снобизм и непомерная самоуверенность. И это на базе абсолютно притянутой за уши даты. Даже подавляющее большинство питерских историков называют совершенно другой год...
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Т.е. в открытую признает то, о чем все и так говорят? Что Зенит фактически покупает чемпионство? Деньгами, админ ресурсом, тут не важно уже. Ну чтож, ждем подобного заявления от Миллера, чего уж стесняться, главный "кузмич" слил контору)
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Ответ Красная стрела
Нужно очень постараться в этом году. Обломать Зенит в год столетия - это будет красиво.
Неужели красивей, чем с обломом "Спартака" в 2022 году ?
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Это очень хорошо, что в начале спортивного турнира заранее известно, кто его выиграет. Ещё бы с Мальмё и Брюгге это работало - было бы совсем как в театре.
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Какой ты непонятливый ))

Может, Зенит даже своими силами мог бы выиграть. Но прикинь - середина сезона, а кто-то до сих пор мешается. Там уже начинаются сомнения, не то что с Локо сейчас... Ну, и? Если даже дзюдо в штрафной и накладки ВАР не видит. Просто так, от души. То уж чтобы Дюкову приятное сделать, тут и просить не придётся ;)
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Они уже не стесняясь говорят о чемпионсте как о случившемся факте. Дайте им медали золотые и пусть 15 команд разыграют 2-3 места. А после удивл,ються позору России.
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РПЛ - Единственная лига где не спортивный результат гарантия чемпионства, а 100-летие
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Он же за Тосно топил, снова за Зенит?🤔
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Существование зпрф в его нынешнем виде неоспоримый факт.
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Настоящие болели Зенита бойкотируют фанАйДи. А те кто помогают у ни все по плану, а как их планы идут мы знаем
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Весь Газпром знает.
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Ответ schwein
Типа вам испортили столетие, теперь надо испортить другим? И где вообще ваша совесть то?
У вас сильная и мотивированная команда нынче. Победа над ней в такой год станет запоминающейся для любого клуба. Это намного круче, чем могло бы быть в прошлом сезоне, когда лажали все. 😁 Это была бы история о преодолении себя.
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Осталось только еще подписать 2-3 бразила для гарантии
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Секрет Полишинеля
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Ответ jeckk
Батраков, Пеняев и Самошников из Локо, Тюкавин, Мусаев и Файзулаев из коней точно уже на примете...Так и будет
Подбирают любого более менее хорошего игрока, что с Дркушичем исполнили это выходит за рамки приличия, так же, как в свое время Коваленко перехватили у Локо, когда он уже к ним собирался, Сутормина отжали у Рубина, Эраковича у Спартака. Как стая голодных собак набрасываются на любую добычу
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Ответ schwein
Чет по игре с Химками и Спартаком нет уверенности, что все так уж радужно. А отдельные СБГ каналы предупреждали, что по итогам первых 5-ти матчей (суперкубок и 4 РПЛ), у Зенита xG раза в 2 меньше, чем забито голов, а такое (как известно), не может продолжаться долго. Так что никто не исключает, что история прошлого года может повториться.
Не повторится, потому что в этот раз соперники не сольются сами на ровном месте. Семак аут полный!
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Ответ Красная стрела
У вас сильная и мотивированная команда нынче. Победа над ней в такой год станет запоминающейся для любого клуба. Это намного круче, чем могло бы быть в прошлом сезоне, когда лажали все. 😁 Это была бы история о преодолении себя.
Чет по игре с Химками и Спартаком нет уверенности, что все так уж радужно.
А отдельные СБГ каналы предупреждали, что по итогам первых 5-ти матчей (суперкубок и 4 РПЛ), у Зенита xG раза в 2 меньше, чем забито голов, а такое (как известно), не может продолжаться долго. Так что никто не исключает, что история прошлого года может повториться.
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Ответ Russ Ivan
Питерские спрашивают про позор. Вот конкретно одно из его проявлений - гордыня, снобизм и непомерная самоуверенность. И это на базе абсолютно притянутой за уши даты. Даже подавляющее большинство питерских историков называют совершенно другой год...
Там и у вас в Москве даты точно также принчтвща уши, что не мешало вам кричать про юбилеи несколько лет подряд. Особенно смешноцюбилец у ЦСКА в 2011 году был 🤣
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Ответ Liver0910
Комментарий удален модератором
Батраков, Пеняев и Самошников из Локо, Тюкавин, Мусаев и Файзулаев из коней точно уже на примете...Так и будет
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Ответ Human228_1116333079
Мы-то здесь думали, что Зенит всегда побеждает по-честному, а Боярский возьми и раскрой этот секрет Полишинеля. Столетие клуба - гарантия чемпионства, оказывается, в ЦСКА и Спартаке об этом не знали.
Боярский обычный болельщик,какой он " секрет" может знать?! Сказал то,на что надеятся Все Болельщики,Всех клубов.
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Ответ supirpupir
РПЛ - Единственная лига где не спортивный результат гарантия чемпионства, а 100-летие
И то только для одной команды))
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Ответ Осоавиахим
Может до дяди Миши все как до жирафа доходит?
Он только из запоя, пощадите старика
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Ответ DM.Man
Карасев ваша стопроцентная гарантия
Ага... как Мешков с красной?
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