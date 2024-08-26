Боярский о «Зените»: «Столетие – практически 100-процентная гарантия чемпионства. Не только я, но и все знают, Семак держит руку на пульсе»
Михаил Боярский оценил шансы «Зенита» на чемпионство в этом сезоне.
– Чего вы ожидаете от «Зенита» в год столетия?
– Не только я, но и все знают: столетие – это практически стопроцентная гарантия, что «Зенит» будет чемпионом.
– Почему вы так уверены? В прошлом сезоне было очень близко к сенсации.
– Да, но «Зенит» все равно становился чемпионом шесть раз подряд. Вряд ли кто-то еще способен на это. И Семак, опять же, держит руку на пульсе.
Помогают и болельщики. Весь город знает, что в юбилейный год это наша обязанность, – сказал народный артист России Михаил Боярский.
Боярский о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «От зависти это, вот и все! Если уж позор занимает 1-е место, то их команды еще хуже!»
Это он при Миллера, Дюкова и самого главного болельщика, кхе-кхе? Чтобы, не дай Бог, чего не вышло и никто не смог помешать правильным ребятам устроить праздник
Может, Зенит даже своими силами мог бы выиграть. Но прикинь - середина сезона, а кто-то до сих пор мешается. Там уже начинаются сомнения, не то что с Локо сейчас... Ну, и? Если даже дзюдо в штрафной и накладки ВАР не видит. Просто так, от души. То уж чтобы Дюкову приятное сделать, тут и просить не придётся ;)
А отдельные СБГ каналы предупреждали, что по итогам первых 5-ти матчей (суперкубок и 4 РПЛ), у Зенита xG раза в 2 меньше, чем забито голов, а такое (как известно), не может продолжаться долго. Так что никто не исключает, что история прошлого года может повториться.