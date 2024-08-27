Мерино перешел в «Арсенал» из «Сосьедада». Трансфер чемпиона Европы обошелся в 33,5+5 млн евро

Микель Мерино перешел в «Арсенал» из «Реал Сосьедад».

Лондонский клуб объявил о подписании долгосрочного контракта с 28-летним полузащитником. Мерино будет выступать за « » под 23-м номером.

Сообщалось, что сумма трансфера составила 33,5+5 млн евро.

Этим летом 28-летний хавбек выиграл чемпионат Европы в составе сборной Испании.

Со статистикой Мерино можно ознакомиться здесь.

Фото: arsenal.com