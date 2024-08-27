Мерино перешел в «Арсенал» из «Сосьедада». Трансфер чемпиона Европы обошелся в 33,5+5 млн евро

Теги премьер-лига Англия Реал Сосьедад Ла Лига Арсенал трансферы Микель Мерино Футбол

Микель Мерино перешел в «Арсенал» из «Реал Сосьедад».

Лондонский клуб объявил о подписании долгосрочного контракта с 28-летним полузащитником. Мерино будет выступать за «Арсенал» под 23-м номером.

Сообщалось, что сумма трансфера составила 33,5+5 млн евро.

Этим летом 28-летний хавбек выиграл чемпионат Европы в составе сборной Испании.

Со статистикой Мерино можно ознакомиться здесь.

Фото: arsenal.com

41 комментарий
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По фото внешне можно сказать будто Артета пристроил в Арсенал своего сына 😁
+104
-3
+101
Мерино это гибрид Артеты и Эду🤣
+32
-1
+31
Ответ Папа Футбола
По фото внешне можно сказать будто Артета пристроил в Арсенал своего сына 😁
А справа - двоюродный кузен.)))
+30
-1
+29
Добавит вариативности в полузащите. То, что силен в единоборствах — большой плюс. С ним команда будет более сбалансированной. Отличный трансфер за адекватные деньги 🔝
+15
0
+15
Выжать 40 млн евро за 28-летнего игрока с одним годом по контракту - прям очень хорошая сделка для Сосьедада. В принципе, для Арсенала тоже, потому что по последним матчам было видно, что Парти сильно сбавил относительно самого себя двухлетней давности.
+10
-2
+8
Выглядит старше Артеты))

Отличный трансфер для Арсенала.
На протяжении трёх сезонов был одним из лидеров Сосьедада и хорошо подменял основных в сборной Испании.
+8
-1
+7
> эти азиаты все на одно лицо! как их отличить?
> тем временем европейцы:
+7
-3
+4
Годное приобретение. Теперь Нкетия на выход и нового напа ему взамен
+4
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+4
Ответ Den-is
Годное приобретение. Теперь Нкетия на выход и нового напа ему взамен
Продать Нкетиа + Рэмсдейл + Зинченко... и купить на эти деньги (с возможной добавкой) хорошего бомбардира.

Было бы чудесно.
+4
-1
+3
Ответ Artuom Batishev
Наоборот, надеюсь что этого не произойдёт. Мы уже в прошлом сезоне играли без опорника... И в матчах с неуступчивыми соперниками были за это наказаны не раз. Ни Райс, ни Мерино не являются опорниками. Хоть у них и есть опыт игры на этой позиции. Оба ЦП. В общем покупке Мерино я рад, но очень надеюсь,, то пары Райс - Мерино не сделает Артета.
Райс всегда играл опорника в Вест Хэме и сборной. И только в середине сезона Артета начал задействовать его на позиции Гранита вместо Хаверца, когда проблемы с розыгрышем и выходом из под прессинга привели к серии поражений в декабре 23 года. Я сам предпочитаю Деклана как восьмерку, потому что опорник в доминирующей команде в первую очередь должен уметь двигать мяч вперед, и Мерино в этом компоненте намного сильнее Райса. Макаллистер тоже не опорник, но в Ливерпуле достойно в этой роли смотрится. А Парти уже видно, что утратил в резкости, цепкости и скорости принятия решений. Вот он как раз таки рано или поздно будет стоить нам очков, если продолжит так играть
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Отличный трансфер, за вменяемые деньги купили хорошего игрока. Сезон длинный, матчей полно.
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Ответ Marcus-light
Как замена Вийере - супер.
Вообще разные игроки. Вийера был подменой Эдегору, но не оправдал ожиданий и теперь его место занял Нваньери. А Мерино - это ближе к левому полуфлангу и опорной зоне
+2
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Ответ Marcus-light
Как замена Вийере - супер.
В первую очередь это замена Джаке, роль которого пытались исполнить Райс, Хавертц, СмитРоу и др
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Ответ Папа Футбола
По фото внешне можно сказать будто Артета пристроил в Арсенал своего сына 😁
Микель пристроил Микеля
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Ответ Den-is
Неплохо. Но Зину можно и оставить. Лишним не будет
А смысл? Левый фланг занят, полузащита тоже. Держать его для 10 матчей в сезоне? Пусть лучше молодёжь больше практики получит.
+2
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+1
Ответ Artuom Batishev
А смысл? Левый фланг занят, полузащита тоже. Держать его для 10 матчей в сезоне? Пусть лучше молодёжь больше практики получит.
почему занят? Калафьори ещё непонятно как себя проявит, а Тимбер по матчу с Виллой не очень себя показал. С середняками и аутсайдерами (где не нужно много обороняться) думаю пока будет Зина играть. Это Кивиора надо спихнуть
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Карьера ближе к тридцатке прям на взлет пошла
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Как замена Вийере - супер.
+2
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Хороший футболист, будет полезен Арсеналу.
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👍
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Ответ Artuom Batishev
Не правда! ВХ не играл с одним опорником, у них всегда в опорной зоне было 2 человека (в основном Райс + Соучек), которые и делили между собой функции опорника. Именно так всегда и играют большинство команд: при наличии сильного опорника с ним одним в опорке, а при отсутствии опорника - с двумя ЦП/б2б которые на двоих делят защитные функции опорника.
В формации 4-2-3-1 при обороне они оба считаются шестерками, а не цп. При владении Райс всегда брал на себя оборонительный функционал, потому что Соучек - это как раз таки классический бокс ту бокс, который постоянно делает забеги в чужую штрафную, что отражается в его статистике. Деклан же в таких случаях всегда выполнял роль опорника/страхующего. Он сам называл себя шестеркой при переходе в Арсенал
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Ответ алекс голудин
Райс по крови опорник #6, гораздо опорнее, чем Парти, просто моложе поэтому играет бокс-ту-бокс. Поэтому Парти присаживается на банку, а Райс играет на своей позиции
НИКОГДА он не был опорником, он всегда был ЦП умеющим неплохо играть в защите. В ВХ никогда не ставили его единственным опорником, всегда только в паре - именно потому, что Райс не является опорником и в одиночку не может ликвидировать большую часть атак.
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Ответ Adamdfdgds
Райс всегда играл опорника в Вест Хэме и сборной. И только в середине сезона Артета начал задействовать его на позиции Гранита вместо Хаверца, когда проблемы с розыгрышем и выходом из под прессинга привели к серии поражений в декабре 23 года. Я сам предпочитаю Деклана как восьмерку, потому что опорник в доминирующей команде в первую очередь должен уметь двигать мяч вперед, и Мерино в этом компоненте намного сильнее Райса. Макаллистер тоже не опорник, но в Ливерпуле достойно в этой роли смотрится. А Парти уже видно, что утратил в резкости, цепкости и скорости принятия решений. Вот он как раз таки рано или поздно будет стоить нам очков, если продолжит так играть
Не правда! ВХ не играл с одним опорником, у них всегда в опорной зоне было 2 человека (в основном Райс + Соучек), которые и делили между собой функции опорника.

Именно так всегда и играют большинство команд: при наличии сильного опорника с ним одним в опорке, а при отсутствии опорника - с двумя ЦП/б2б которые на двоих делят защитные функции опорника.
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0
Ответ Artuom Batishev
Наоборот, надеюсь что этого не произойдёт. Мы уже в прошлом сезоне играли без опорника... И в матчах с неуступчивыми соперниками были за это наказаны не раз. Ни Райс, ни Мерино не являются опорниками. Хоть у них и есть опыт игры на этой позиции. Оба ЦП. В общем покупке Мерино я рад, но очень надеюсь,, то пары Райс - Мерино не сделает Артета.
Райс по крови опорник #6, гораздо опорнее, чем Парти, просто моложе поэтому играет бокс-ту-бокс. Поэтому Парти присаживается на банку, а Райс играет на своей позиции
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0
Ответ И здесь и там
почему занят? Калафьори ещё непонятно как себя проявит, а Тимбер по матчу с Виллой не очень себя показал. С середняками и аутсайдерами (где не нужно много обороняться) думаю пока будет Зина играть. Это Кивиора надо спихнуть
Вот как раз для наигрывания формы нужно делить время между Калафьори и Тимбером, а не забирать ещё и на Зинченко.
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Ответ Штаны Мутко
> эти азиаты все на одно лицо! как их отличить? > тем временем европейцы:
Я не знаю, как в них можно запутаться) Совсем разные физиономии
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Ответ Папа Футбола
По фото внешне можно сказать будто Артета пристроил в Арсенал своего сына 😁
Каждому Гвардиоле нужен свой Гвардиол, каждому Микелю нужен свой Микель))
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Ответ Папа Футбола
По фото внешне можно сказать будто Артета пристроил в Арсенал своего сына 😁
Они тут ровесниками выглядят
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Ответ Папа Футбола
По фото внешне можно сказать будто Артета пристроил в Арсенал своего сына 😁
Не, как будто сидят Дед, Отец и сын 🤣
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Ответ Папа Футбола
По фото внешне можно сказать будто Артета пристроил в Арсенал своего сына 😁
Возможно внебрачного :-))))
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