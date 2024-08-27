Мерино перешел в «Арсенал» из «Сосьедада». Трансфер чемпиона Европы обошелся в 33,5+5 млн евро
Микель Мерино перешел в «Арсенал» из «Реал Сосьедад».
Лондонский клуб объявил о подписании долгосрочного контракта с 28-летним полузащитником. Мерино будет выступать за «Арсенал» под 23-м номером.
Сообщалось, что сумма трансфера составила 33,5+5 млн евро.
Этим летом 28-летний хавбек выиграл чемпионат Европы в составе сборной Испании.
Со статистикой Мерино можно ознакомиться здесь.
Фото: arsenal.com
Отличный трансфер для Арсенала.
На протяжении трёх сезонов был одним из лидеров Сосьедада и хорошо подменял основных в сборной Испании.
> тем временем европейцы:
Было бы чудесно.
Именно так всегда и играют большинство команд: при наличии сильного опорника с ним одним в опорке, а при отсутствии опорника - с двумя ЦП/б2б которые на двоих делят защитные функции опорника.