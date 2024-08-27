«Ювентус» арендовал Консейсау у «Порту» на сезон за 7+3 млн евро

Теги высшая лига Португалия Порту Ювентус серия А Италия трансферы Франсишку Консейсау Футбол

«Ювентус» объявил о подписании Франсишку Консейсау.

Туринский клуб арендовал полузащитника у «Порту» до конца сезона-2024/25. Сумма трансфера составила 7 миллионов евро, еще 3 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.

Со статистикой 21-летнего португальца можно ознакомиться здесь.

Фото: juventus.com

41 комментарий
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Пока Милан все лето торгуется за Фофану, Юве покупает почти новый состав, еще и готовых хороших игроков. Молодцы.

А Милан снова огорчает:(
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Ответ FrancoJuve
Коопа наконецо подписали! Ну и монструзная же банда у Мотты собирается! И тем непонятнее решение Кьезы не прогрызть себе место у Мотты, а просто уйти.
Кьеза оказался настоящим токсиком, судя по всему. Команда подбирается очень интересная, ему уже и места не будет по сути
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там еще одного подписали, но спортс как всегда спит
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Потрясающе! Невероятно! Очень рад этому пареньку! Думаю там простор для роста невероятно огромный.
Стоит еще добавить, что в его контракте с Порту прописана сумма выкупа за 30 миллионов которая действует до июля 25 года. То есть по сути карты в руках Ювентуса и самого Франсишку)
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Ответ forza italia
Копмейнерса и Санчо еще и вперед за скудетто🏆
Коопа уже взяли час назад 52+7 млн ,контракт на 4 года по 4,5 млн в год
Инфа от Романо/Ди Марцио/Огрести
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Коопа наконецо подписали! Ну и монструзная же банда у Мотты собирается! И тем непонятнее решение Кьезы не прогрызть себе место у Мотты, а просто уйти.
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Прямо интересно, что получится из этого проекта, для меня совершенно неожиданно собирается крутая молодая банда, с огромными перспективами для роста. Ещё и технично освободились от надменных деревяшек. Освежение всего старта сезона.
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Хороший трансфер Ювентуса. Консесайру - интересный игрок
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Ответ waleri
Вообще не вижу, чем Консейсау мл. сильнее своего воспитанника Николусси-Кавилья, отданного в прекрасный город Венеция.
португал вингер справа слева

колусси цп ап оп

мотте нужен вингер
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Копмейнерса и Санчо еще и вперед за скудетто🏆
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Ответ Graf Cagliostro
Кьеза оказался настоящим токсиком, судя по всему. Команда подбирается очень интересная, ему уже и места не будет по сути
Да после вчерашнего матча, многим уже пофиг на Федю, кто же знал что в итоге окажется как Пашка. Вот только Роме Федя не нужен, вряд-ли его Барса подпишет с их рычагами, а новости про Ливер скорее вброс. Через год либо картон заберёт, либо Фиалки/Рома.
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Франсишку Сергеевич Консейсау‼️☝️👍💪
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Ответ Kubinec_
когда это их останавливало )
Ну вообще да, там же Романо выдал своё классическое Хер Ви Гоу!)
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Ответ Kubinec_
там еще одного подписали, но спортс как всегда спит
Ну то же еще не официально)
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Ответ Graf Cagliostro
Кьеза оказался настоящим токсиком, судя по всему. Команда подбирается очень интересная, ему уже и места не будет по сути
Команда подбирается под прессинг 90 минут с полным пулом замен. Нужны те, кто будет постоянно бегать бокс ту бокс и без травм. Кьеза может и смог бы что-то эдакое прибавить, но минусы, текущие обстоятельства, цена вопроса и риски перевешивают.
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Ответ Kubinec_
там еще одного подписали, но спортс как всегда спит
кого?
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Они продолжают оставаться на позитиве) Неужели нам суждено увидеть действительное новое и яркое явление в плавно обновляющемся Юве в виде хотя бы "Мотта-бола", но на более серьёзном уровне. Папа четверть века назад стал чемпионом Сериала с Лацио имени ушедшего вчера хронопа. Почему бы сыну не повторить итальянский поход.)
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Ответ Nba today games
это аренда
аренда, но никто не мешает Ювентусу активировать клаусулу
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Ответ Средний палец Кирана Тирни
Интересный игрок, которого Порту видать по доброй воле отдал копейки. Но Франсишку не заиграл в Аяксе, вернулся обратно к отцу в Порту. Ювентус будет отличным перезапуском карьеры.
вопрос почему не заиграл?
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Ответ Алексей Гусев
аренда, но никто не мешает Ювентусу активировать клаусулу
она 45 а была 30
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Ответ Средний палец Кирана Тирни
Интересный игрок, которого Порту видать по доброй воле отдал копейки. Но Франсишку не заиграл в Аяксе, вернулся обратно к отцу в Порту. Ювентус будет отличным перезапуском карьеры.
это аренда
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Ответ cdnb256ywh
Да что ж такое… кто в новом сезоне то в Порту играть будет. Надеюсь Боаш понимает че делает
А вы понимаете, что Порту НАДО продавать?
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Ответ Nba today games
она 45 а была 30
была 30 до какого числа?
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Ответ Sasha_Ubriaco
Пашка из Юве -- это Недвед! )
Тысяча извинений)
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Ответ Михаил Ж.
Пока кот в мешке, но португальцы зачастую оправдывают авансы доверия. Желаю удачи.
зачастую оправдывают? Но зачастую это португальцы переходившие за копейки в большую европу.
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Ответ Очки Эдгара Давидса
Да после вчерашнего матча, многим уже пофиг на Федю, кто же знал что в итоге окажется как Пашка. Вот только Роме Федя не нужен, вряд-ли его Барса подпишет с их рычагами, а новости про Ливер скорее вброс. Через год либо картон заберёт, либо Фиалки/Рома.
Пашка из Юве -- это Недвед! )
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Ответ Дмитрий Иванов
Кто-нибудь подскажет почему Педро Гонсалвеш из Спортинга все не перейдет в топ лигу ? Уже даже слухи перестали проходить
из серии вопросов, "Талантливый, новый супертоп, и т.д. и т.п. с 16 года каждый год уходит из Бенфика за 50+ млн", чем история закончилась напомнить?
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Ответ кашкаКа
Команда подбирается под прессинг 90 минут с полным пулом замен. Нужны те, кто будет постоянно бегать бокс ту бокс и без травм. Кьеза может и смог бы что-то эдакое прибавить, но минусы, текущие обстоятельства, цена вопроса и риски перевешивают.
В целом со всем согласен. Кмк, окончательно склонил весы проявившийся характер Кьезы. Так-то шанс ему давали и предлагали продлиться, даже учитывая все обстоятельства. А теперь велик риск, что пойдёт по пути Дзаньоло. Что ж, его выбор
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Ответ FrancoJuve
Коопа наконецо подписали! Ну и монструзная же банда у Мотты собирается! И тем непонятнее решение Кьезы не прогрызть себе место у Мотты, а просто уйти.
Кьезе сразу дали понять, что он не нужен Мотте, тут не факт, что проблема только в хотелках игрока. Но в целом согласен, даже не пытался бороться.
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Ответ кашкаКа
30 лимонов только нет в руках и где их нам взять пока не ясно.
Так в следующем сезоне от ЛЧ может получить, если хорошо выступят, дойдя допустим до 1/4 (что очень оптимистично), то вот тебе и на выкуп
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