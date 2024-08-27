«Ювентус» арендовал Консейсау у «Порту» на сезон за 7+3 млн евро
«Ювентус» объявил о подписании Франсишку Консейсау.
Туринский клуб арендовал полузащитника у «Порту» до конца сезона-2024/25. Сумма трансфера составила 7 миллионов евро, еще 3 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.
Со статистикой 21-летнего португальца можно ознакомиться здесь.
Фото: juventus.com
А Милан снова огорчает:(
Стоит еще добавить, что в его контракте с Порту прописана сумма выкупа за 30 миллионов которая действует до июля 25 года. То есть по сути карты в руках Ювентуса и самого Франсишку)
Инфа от Романо/Ди Марцио/Огрести
колусси цп ап оп
мотте нужен вингер