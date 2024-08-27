«Ювентус» арендовал Консейсау у «Порту» на сезон за 7+3 млн евро

«Ювентус» объявил о подписании Франсишку Консейсау.

Туринский клуб арендовал полузащитника у «Порту» до конца сезона-2024/25. Сумма трансфера составила 7 миллионов евро, еще 3 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.

Со статистикой 21-летнего португальца можно ознакомиться здесь.

Фото: juventus.com