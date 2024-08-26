Вингер «Зенита» Педро считает, что девушки не должны работать: «Добытчиком должен быть мужчина»
Футболист «Зенита» Педро дос Сантос считает, что девушки не должны работать.
– Девушка вообще должна работать? Как ты считаешь?
– Не знаю, что сказать. Лично для меня, мне кажется, что нет, потому что добытчиком должен быть мужчина. Но, конечно же, у каждого человека свой личный взгляд на такие вопросы.
– Твоя девушка не работает?
– Нет, – сказал 18-летний вингер.
Тем более, что весь бюджет и так состоял из моей зарплаты, жрать готовил я для нас обоих или заказывал, любые бытовые проблемы решал сам, возил и выгуливал её везде.
В общем, отдельные особи женского пола очень переоценивают свою значимость, как носителей органов женского пола :)
Но если мужчина согласен - проблемы не вижу.
Про добычу согласен, но и деградировать в тик-токе не должна
Жизнь прошла зря :))
Во-вторых, тот же секс. Когда у девушки есть время и деньги на уход за собой (спорт, салоны) и вечером можно устроить в красиво обустроенном и ухоженном доме приятный ужин с вкусным блюдом, то и ночь будет интереснее, чем довжопка завжопшихся пятидневщиков)
Кстати, чивоуштам, как грицца, в обе стороны работает. И многие дамы вполне такое "оплачивают"
Самое смешное, что они сейчас и домом не хотят (и не умеют!) заниматься. Вы видели их маникюр, накладные ногти или свои?
Нам, мужикам, с одним повезло - недолго мучаемся, мало живём. :-)
1) ЛЛБ -- это аббревиатура " лига любителей бильярда " крупнейший в сети турнамент сервис в бильярдном спорте.
Можно было бы и догадаться, что это не случайный набор букв и к личности не имеет никакого отношения
2) Газпром -- компания, основной деятельностью которой является ДО’БЫЧА. Гугл не даст соврать . Поэтому Педро ’добытчик’ , получающий деньги от ’добытчика’ -- простеший лёгковесный сарказм ,даже и близко не являющийся оскорбительным для вашего клуба.
Ужас , что всё это приходиться объяснять людям с претензиями на ’интеллектуальный’ комментарий 🤦♂️