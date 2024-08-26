Вингер «Зенита» Педро считает, что девушки не должны работать: «Добытчиком должен быть мужчина»

Теги Зенит премьер-лига Россия Педро дос Сантос Футбол

Футболист «Зенита» Педро дос Сантос считает, что девушки не должны работать.

– Девушка вообще должна работать? Как ты считаешь?

– Не знаю, что сказать. Лично для меня, мне кажется, что нет, потому что добытчиком должен быть мужчина. Но, конечно же, у каждого человека свой личный взгляд на такие вопросы.

– Твоя девушка не работает?

– Нет, – сказал 18-летний вингер. 

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50 комментариев
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Ответ Циник Петербургский
Парень молодец в том, что подчеркивает - "у каждого в этом вопросе своя точка зрения, у меня вот такая..." Он, в принципе, весьма взвешенно и аккуратно говорит в интервью. И ему при этом 18 лет. Весьма неглупый пацан, в общем.
Однажды одна (бывшая) подруга сама подняла этот вопрос и заявила, что хочет быть домохозяйкой. На что я ей ответил, что быть домохозяйкой при отсутствии детей, в городской квартире, а не в поместье или загородном доме - это как-то не вполне экономически обоснованно.

Тем более, что весь бюджет и так состоял из моей зарплаты, жрать готовил я для нас обоих или заказывал, любые бытовые проблемы решал сам, возил и выгуливал её везде.

В общем, отдельные особи женского пола очень переоценивают свою значимость, как носителей органов женского пола :)

Но если мужчина согласен - проблемы не вижу.
+54
-2
+52
Экс-жена Сафонова согласна.
+42
-8
+34
Ну, если у девушки нет стимула в жизни, то да.
+29
-2
+27
Парень молодец в том, что подчеркивает - "у каждого в этом вопросе своя точка зрения, у меня вот такая..." Он, в принципе, весьма взвешенно и аккуратно говорит в интервью. И ему при этом 18 лет. Весьма неглупый пацан, в общем.
+30
-6
+24
Ответ Ебздрогыч
Как подсказывает практика, 99% жен и девушек футболистов действительно не работает. А зачем?
В этом действительно нет смысла , если ток для души, будь я мужем футболистки я бы тоже не работал , я хоть и так не работаю, но тут бы я не работал еще более удовлетворенно ахах
+9
0
+9
Ответ rigobersong
А чего все до нее докопались, была с ним со школьной парты, родила ребенка, он ее киданул и ушел к другой, она со своей стороны все супружеские обязанности выполняла, никого не кидала и отсудила то, что ей принадлежит:) Сафонов не обеднеет, она с ребенком продолжит жить на том уровне жизни который был в замужестве:) Во люди прицепились будто она залетела за день, а сейчас все отжимает:))
ну потому что баба же, ыыы, бабы тупые и все беды от них. а сафонов.. ну, подумаешь, изменил с первой встречной чуть ли не сразу после рождения ребенка, забил на семью и не платил законом положенные алименты - он ведь мужык!
+11
-6
+5
Прям как анекдот: МУЖ - РАБОТАЕТ, ЖЕНА - КРАСИВАЯ!
Про добычу согласен, но и деградировать в тик-токе не должна
+4
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+4
Ответ тренер с района
Да что позволяет себе этот «педрито» решил себе фанатскую базу увеличить. Посмотрю на него когда его суженая найдет себе по моложе и по богаче а при разводе отберет у него половину . Вот тогда будет интересно его послушать
Ты там сериалы турецкие что ли смотришь?
+3
0
+3
Да что позволяет себе этот «педрито» решил себе фанатскую базу увеличить. Посмотрю на него когда его суженая найдет себе по моложе и по богаче а при разводе отберет у него половину . Вот тогда будет интересно его послушать
+3
-1
+2
Ответ rigobersong
А чего все до нее докопались, была с ним со школьной парты, родила ребенка, он ее киданул и ушел к другой, она со своей стороны все супружеские обязанности выполняла, никого не кидала и отсудила то, что ей принадлежит:) Сафонов не обеднеет, она с ребенком продолжит жить на том уровне жизни который был в замужестве:) Во люди прицепились будто она залетела за день, а сейчас все отжимает:))
Ребенок может жить и с Матвеем, а жена бы отсылала алименты)) Я думаю он был бы не против)
+3
-1
+2
Мне не понять такого подхода. Работать должны все по мере своих возможностей конечно. Иначе один человек обязательно будет развиваться быстрее другого и равный союз исчезнет, а отношения разрушаться.
+3
-1
+2
Ведущие ( девушки) матч гв., вошли в чат)
+3
-1
+2
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Экс-жена Сафонова согласна.
А чего все до нее докопались, была с ним со школьной парты, родила ребенка, он ее киданул и ушел к другой, она со своей стороны все супружеские обязанности выполняла, никого не кидала и отсудила то, что ей принадлежит:) Сафонов не обеднеет, она с ребенком продолжит жить на том уровне жизни который был в замужестве:) Во люди прицепились будто она залетела за день, а сейчас все отжимает:))
+23
-22
+1
Петербургский Циник, а что скажешь, когда он найдёт другую, а нынешняя предъявит, давай делить всё нажитое пополам, хотя за это время ни копья в семью не принесла, а жила только за его счёт.
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Экс-жена Сафонова тоже так считает :)
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Ответ Вадим flanec
Петербургский Циник, а что скажешь, когда он найдёт другую, а нынешняя предъявит, давай делить всё нажитое пополам, хотя за это время ни копья в семью не принесла, а жила только за его счёт.
Так у него не жена, требовать нечего)
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Ответ Raphanus
Так идите, рожайте. Что тут трепетесь
Ой, да вы ещё и девушка. Простите пожалуйста)
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Ответ Проблемы Аршавина
Может рожать и воспитывать детей?
Так идите, рожайте. Что тут трепетесь
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Ответ Всеволод Бобров
Укладывают они только в Дубайске и Анкаре шейхов в постель. Российская женщина синоним древней профессии.
И вам когда-нибудь хоть кто-то даст
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Ответ JoaoMoutinho
Зависит от ситуации. Во-первых, много бытовых инвалидов. Я вот тот еще, например, но у меня и жена такая же) Во-вторых, тот же секс. Когда у девушки есть время и деньги на уход за собой (спорт, салоны) и вечером можно устроить в красиво обустроенном и ухоженном доме приятный ужин с вкусным блюдом, то и ночь будет интереснее, чем довжопка завжопшихся пятидневщиков) Кстати, чивоуштам, как грицца, в обе стороны работает. И многие дамы вполне такое "оплачивают"
В голодные 90е мой институтский знакомый промышлял таким образом. Теперь живёт в Майами, смотрит на Ultra Music Festival из окна, а я тут с вами на ленте комментов тусуюсь.

Жизнь прошла зря :))
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Ответ Злодей Спб
Однажды одна (бывшая) подруга сама подняла этот вопрос и заявила, что хочет быть домохозяйкой. На что я ей ответил, что быть домохозяйкой при отсутствии детей, в городской квартире, а не в поместье или загородном доме - это как-то не вполне экономически обоснованно. Тем более, что весь бюджет и так состоял из моей зарплаты, жрать готовил я для нас обоих или заказывал, любые бытовые проблемы решал сам, возил и выгуливал её везде. В общем, отдельные особи женского пола очень переоценивают свою значимость, как носителей органов женского пола :) Но если мужчина согласен - проблемы не вижу.
Зависит от ситуации. Во-первых, много бытовых инвалидов. Я вот тот еще, например, но у меня и жена такая же)
Во-вторых, тот же секс. Когда у девушки есть время и деньги на уход за собой (спорт, салоны) и вечером можно устроить в красиво обустроенном и ухоженном доме приятный ужин с вкусным блюдом, то и ночь будет интереснее, чем довжопка завжопшихся пятидневщиков)

Кстати, чивоуштам, как грицца, в обе стороны работает. И многие дамы вполне такое "оплачивают"
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Ответ Злодей Спб
Однажды одна (бывшая) подруга сама подняла этот вопрос и заявила, что хочет быть домохозяйкой. На что я ей ответил, что быть домохозяйкой при отсутствии детей, в городской квартире, а не в поместье или загородном доме - это как-то не вполне экономически обоснованно. Тем более, что весь бюджет и так состоял из моей зарплаты, жрать готовил я для нас обоих или заказывал, любые бытовые проблемы решал сам, возил и выгуливал её везде. В общем, отдельные особи женского пола очень переоценивают свою значимость, как носителей органов женского пола :) Но если мужчина согласен - проблемы не вижу.
Им главное, чтоб эти органы, как можно дольше переоценивал самец, хотя , правды ради, можно немного подыграть нарцисскам.
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А чем должна заниматься девушка? Ногтями? Губами (увеличивать и увеличивать)? Пилатесом?

Самое смешное, что они сейчас и домом не хотят (и не умеют!) заниматься. Вы видели их маникюр, накладные ногти или свои?

Нам, мужикам, с одним повезло - недолго мучаемся, мало живём. :-)
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Ответ Ллб
В семье Педро -- главный добытчик Газпром..... Во всех смыслах
Ответ, 🤡 , под ником Цинник Петербургский

1) ЛЛБ -- это аббревиатура " лига любителей бильярда " крупнейший в сети турнамент сервис в бильярдном спорте.
Можно было бы и догадаться, что это не случайный набор букв и к личности не имеет никакого отношения
2) Газпром -- компания, основной деятельностью которой является ДО’БЫЧА. Гугл не даст соврать . Поэтому Педро ’добытчик’ , получающий деньги от ’добытчика’ -- простеший лёгковесный сарказм ,даже и близко не являющийся оскорбительным для вашего клуба.

Ужас , что всё это приходиться объяснять людям с претензиями на ’интеллектуальный’ комментарий 🤦‍♂️
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Посмотрим как запоет после завершения карьеры футболиста.
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Ну если ты зарабатываешь миллионы в месяц, тогда пусть хоть вся семья не работает. Но девушки, женщины тоже хотят реализовываться, их право.
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Феминистки разорвите его!
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Как раз среди российских дам это мнение найдет понимание
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Теперь я понимаю, почему бразильцы берут российское гражданство в его клубе...чтобы "девушки" не корячились на поле, а сидели на лавке.
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Ну в отличии от тебя нет не смотрю и не собираюсь. А это лишь грустная правда жизни.
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