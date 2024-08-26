Агент Захаряна: «Раньше октября Арсена ждать не следует. Ему сшивали голеностопный сустав. Он только в начале пути»

Агент Арсена Захаряна рассказал о состоянии полузащитника «Сосьедада».

– Как проходит восстановление ?

– Оно проходит. Что еще могу сказать? Когда он точно восстановится и выйдет на поле? Я не знаю.

– Когда ждать его в общей группе?

– Не могу сказать, он только в начале пути. Это скорее не ко мне вопрос, а в пресс-службу «Реал Сосьедад»: «Когда он точно восстановится?»

Я могу сказать только общие сроки, но не могу дать детальный расклад, это все медицинские факторы.

– Какие общие сроки называются?

– Не ждите его быстро назад. Ему проводили операцию на голеностопном суставе, ему сшивали сустав. Думаете, он через два дня выйдет играть на поле за « »? Не выйдет.

– А во сколько оценивают восстановление? В несколько месяцев?

– Скорее всего, раньше октября его не следует ждать, – сказал Геннадий Голубин.