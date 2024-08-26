Агент Захаряна: «Раньше октября Арсена ждать не следует. Ему сшивали голеностопный сустав. Он только в начале пути»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига травмы Геннадий Голубин агенты Здоровье Арсен Захарян Футбол

Агент Арсена Захаряна рассказал о состоянии полузащитника «Сосьедада».

– Как проходит восстановление Захаряна?

– Оно проходит. Что еще могу сказать? Когда он точно восстановится и выйдет на поле? Я не знаю.

– Когда ждать его в общей группе?

– Не могу сказать, он только в начале пути. Это скорее не ко мне вопрос, а в пресс-службу «Реал Сосьедад»: «Когда он точно восстановится?»

Я могу сказать только общие сроки, но не могу дать детальный расклад, это все медицинские факторы.

– Какие общие сроки называются?

– Не ждите его быстро назад. Ему проводили операцию на голеностопном суставе, ему сшивали сустав. Думаете, он через два дня выйдет играть на поле за «Реал Сосьедад»? Не выйдет.

– А во сколько оценивают восстановление? В несколько месяцев?

– Скорее всего, раньше октября его не следует ждать, – сказал Геннадий Голубин.

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9 комментариев
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да он всю карьеру так и будет травмированным ,
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Арсену здоровья.
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Надеюсь хотя бы после зимы восстановится и думаю уедет в аренду
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Не очень игрок, весь прошлый сезон смотрел игры Сосьедада, совсем не вписывается. Но конечно, тогда ещё не знал, что Сосьедад будет основным клубом чемпионов Европы) возможно армену стоит себя попробовать в команде пониже уровнем?
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Ответ Edgar Dupo
Надеюсь хотя бы после зимы восстановится и думаю уедет в аренду
Ага, в ереванский Арарат
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Во прёт карьера в Европе... С этим персонажем всё ясно
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Какого пути? Назад в Динаму М?
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Возможно стоит поехать в Комо и тд, либо в чемпионат Голландии лучше , там много таких изящных игроков
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конкуренцию не выдерживает, еще и травмируется, зимой в аренду отдадут клубу попроще или даже в чемпионат попроще
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