Агент Захаряна: «Раньше октября Арсена ждать не следует. Ему сшивали голеностопный сустав. Он только в начале пути»
Агент Арсена Захаряна рассказал о состоянии полузащитника «Сосьедада».
– Как проходит восстановление Захаряна?
– Оно проходит. Что еще могу сказать? Когда он точно восстановится и выйдет на поле? Я не знаю.
– Когда ждать его в общей группе?
– Не могу сказать, он только в начале пути. Это скорее не ко мне вопрос, а в пресс-службу «Реал Сосьедад»: «Когда он точно восстановится?»
Я могу сказать только общие сроки, но не могу дать детальный расклад, это все медицинские факторы.
– Какие общие сроки называются?
– Не ждите его быстро назад. Ему проводили операцию на голеностопном суставе, ему сшивали сустав. Думаете, он через два дня выйдет играть на поле за «Реал Сосьедад»? Не выйдет.
– А во сколько оценивают восстановление? В несколько месяцев?
– Скорее всего, раньше октября его не следует ждать, – сказал Геннадий Голубин.