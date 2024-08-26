«Химки» подписали вингера олимпийской сборной Узбекистана Одилова

«Химки» подписали контракт с Алишером Одиловым из Узбекистана.

23-летний вингер перешел в качестве свободного агента. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 600 тысяч евро.

В нынешнем чемпионате Узбекистана на счету Одилова 12 матчей за ташкентский «Олимпик», 3 гола и одна результативная передача.

Игрок выступал за сборную на Олимпиаде-2024. На его счету гол в матче с Доминиканской Республикой (1:1).

«Добро пожаловать в красно-черную семью, Алишер! Xush kelibsiz («добро пожаловать» по-узбекски – Спортс’‘)!» – говорится в сообщении пресс-службы «Химок».