Бериша и Богосавац из «Ахмата» выбыли на 6 месяцев. У косовара травма ахилла, у серба разрыв «крестов»

Теги премьер-лига Россия травмы Ахмат Бернард Бериша Мирослав Богосавац Здоровье Футбол

Хавбек «Ахмата» Бернард Бериша выбыл на полгода из-за травмы ахилла.

Еще один футболист грозненской команды, Мирослав Богосавац, также пропустит около шести месяцев после разрыва крестообразной связки.

Оба повреждения были получены во время матча шестого тура Мир РПЛ против «Химок» (3:3). В ближайшее время игрокам будут сделаны операции.

В нынешнем сезоне «Ахмат» набрал 4 очка за 6 игр и замыкает турнирную таблицу чемпионата.

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39 комментариев
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Хорошо бы уже чаёк отправить в лучшую лигу мира!
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эх, больше некому будет показывать кунг-фу на бровке...
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У Беришы сказываются последствия подката под Абаскаля...
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Ответ Tim Ismail
эт ты за 4 гола в меньшинстве вам ))?
Это за все, что сделали с Тереком, и чем сейчас является некогда самобытный футбольный клуб.
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Ахмат на выход?
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Беришу вообще не жалко. За свое поведение - заслужил!
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Такие травмы это плохо.
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Этих футболистов по человечески жалко. Реально одни из лучших в клубе, если не лучшие. Мне нравятся что они не отбывают номер, всегда идут в борьбу, довольно техничные при этом, в ахмате по сути всю игру и делают.
Но для Чая это неплохая возможность вернуться в пердив где им и место.
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Ответ Роман Грожан
жаль, кто будет тянуть ахмат..
Аллах!
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Прощай Ахмет
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Складно выбыли два лучших игрока. Подозрительно.
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Здоровья Богосавцу и Берише! И Луневу тоже
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Здоровья парням!
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Если не такие слабые команды, как Химки, Акрон, Махачкала, точно вылетели бы они, но в этом сезоне останутся, если будет сложно - помогут им.

Но как бы хотел Ахмат в небесной лиге уже увидеть, жду этого дня.
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Как бы там небыло, это жёстко для игроков и Ахмата. Не вижу повода глумиться.
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Бериша один из самых неприятных (максимально мягко сказано) футболистов лиги, если не самый. Не думаю, что эти полгода ктото будет скучать)
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жаль, кто будет тянуть ахмат..
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Кому он мешает? За 8 сезонов чуть больше 20 голов забил мешала этот. Неприятное то, что играет грязно и постоянно провокациями занят
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кто-то проклял Ахмат
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В матчах с Химками в этом сезоне много травм набирается
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Комментарий удален пользователем
Ответ los merengues
Это за все, что сделали с Тереком, и чем сейчас является некогда самобытный футбольный клуб.
аа
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Ответ раскаявшийся жиробас
эх, больше некому будет показывать кунг-фу на бровке...
допрыгался
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Ответ mascinista
С руководством проблемы возникли, предполагаю, и тех отстранили.
Думаешь сейчас всё утрясут и те через пару недель выйдут на поле как ни в чём не бывало?
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Ответ viktorpavlov70
Думаешь сейчас всё утрясут и те через пару недель выйдут на поле как ни в чём не бывало?
Выйдут, если скажут, куда им деться, контракт.
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Ответ КашельКашалота
извините меня, но он псих, в самом плохом смысле слова
Тут не поспоришь, Абаскаль действительно псих
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Ответ Caniball
Беришу вообще не жалко. За свое поведение - заслужил!
Какое поведение? Бериша зажигает каждый матч, кайфует, месси из грозного и легенда
Он сложный игрок для соперников, неприятный
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Ответ Eugene88
Бериша один из самых неприятных (максимально мягко сказано) футболистов лиги, если не самый. Не думаю, что эти полгода ктото будет скучать)
Из за Абаскаля? Обычный игрок, коих хватает в каждой команде
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Ответ Алексей Окатов
Комментарий удален пользователем
Это просто твоя фантазия))
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