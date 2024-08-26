Бериша и Богосавац из «Ахмата» выбыли на 6 месяцев. У косовара травма ахилла, у серба разрыв «крестов»
Хавбек «Ахмата» Бернард Бериша выбыл на полгода из-за травмы ахилла.
Еще один футболист грозненской команды, Мирослав Богосавац, также пропустит около шести месяцев после разрыва крестообразной связки.
Оба повреждения были получены во время матча шестого тура Мир РПЛ против «Химок» (3:3). В ближайшее время игрокам будут сделаны операции.
В нынешнем сезоне «Ахмат» набрал 4 очка за 6 игр и замыкает турнирную таблицу чемпионата.
Но для Чая это неплохая возможность вернуться в пердив где им и место.
Но как бы хотел Ахмат в небесной лиге уже увидеть, жду этого дня.
Он сложный игрок для соперников, неприятный