Латышонок об игре «Зенита» против «Спартака» вдесятером: «Мы все равно придерживались своего футбола. А когда моменты у твоих ворот, ловишь определенный кураж»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Евгений Латышонок Матч ТВ Страхиня Эракович Футбол

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок высказался о своей игре против «Спартака».

Команды сыграли вничью (0:0) в 6-м туре Мир РПЛ.

– Для вас это был первый матч за «Зенит» со «Спартаком». Как впечатления?

– Конечно, очень хотелось победить.

– Волнение было перед игрой?

– Нет, готовился как к любой другой игре.

– Ожидали, что «Спартак» начнет так активно прессинговать?

– Да, но не собирались играть от обороны. Так и получилось.

– После удаления Эраковича были мысли, что от вас теперь будет зависеть еще больше?

– Мы все равно придерживались своего футбола. А когда у твоих ворот возникают моменты, ловишь определенный кураж и в какой‑то степени работать даже легче становится, – сказал Латышонок.

11 комментариев
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Латышонок - монстр, всё вытащил.
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Ответ Barsenoga
Если бы моя барса играла против десети то она закатила бы 5 голов просто спартак это дно.
твоя барса?
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+3
Ответ Barsenoga
Если бы моя барса играла против десети то она закатила бы 5 голов просто спартак это дно.
Казалось бы, новость про Зенит и Спартак, а человеку не терпится опозорить болельщиков Барселоны)
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+3
Ответ antonio688
твоя барса?
Барселона Барсеноги ((с) спортс.ру)
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