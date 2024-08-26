Латышонок об игре «Зенита» против «Спартака» вдесятером: «Мы все равно придерживались своего футбола. А когда моменты у твоих ворот, ловишь определенный кураж»
Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок высказался о своей игре против «Спартака».
Команды сыграли вничью (0:0) в 6-м туре Мир РПЛ.
– Для вас это был первый матч за «Зенит» со «Спартаком». Как впечатления?
– Конечно, очень хотелось победить.
– Волнение было перед игрой?
– Нет, готовился как к любой другой игре.
– Ожидали, что «Спартак» начнет так активно прессинговать?
– Да, но не собирались играть от обороны. Так и получилось.
– После удаления Эраковича были мысли, что от вас теперь будет зависеть еще больше?
– Мы все равно придерживались своего футбола. А когда у твоих ворот возникают моменты, ловишь определенный кураж и в какой‑то степени работать даже легче становится, – сказал Латышонок.