Латышонок об игре «Зенита» против «Спартака» вдесятером: «Мы все равно придерживались своего футбола. А когда моменты у твоих ворот, ловишь определенный кураж»

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок высказался о своей игре против «Спартака».

Команды сыграли вничью (0:0) в 6-м туре Мир .

– Для вас это был первый матч за « » со « ». Как впечатления?

– Конечно, очень хотелось победить.

– Волнение было перед игрой?

– Нет, готовился как к любой другой игре.

– Ожидали, что «Спартак» начнет так активно прессинговать?

– Да, но не собирались играть от обороны. Так и получилось.

– После удаления были мысли, что от вас теперь будет зависеть еще больше?

– Мы все равно придерживались своего футбола. А когда у твоих ворот возникают моменты, ловишь определенный кураж и в какой‑то степени работать даже легче становится, – сказал .