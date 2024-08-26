«Коламбус Крю» выиграл Кубок лиг, победив в финале «Лос-Анджелес» (3:1). Кучо сделал дубль с победным голом, Жиру забил

Теги МЛС Коламбус Крю результаты Оливье Жиру Лос-Анджелес Кучо Эрнандес Футбол

«Коламбус Крю» выиграл Кубок лиг, обыграв в финале «Лос-Анджелес» (3:1).

Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 

«Коламбус» в 1/8 финала выбил «Интер Майами» Лионеля Месси (3:2). В финальном матче команда справилась с «Лос-Анджелесом» (3:1).

В прошлом году эти же команды встречались в финале Кубка МЛС, победу также одержали «Крю» (2:1). 

Кубок лиг

Финал

«Коламбус Крю» – «Лос-Анджелес» – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кучо Эрндандес (45), 1:1 – Жиру (57), 2:1 – Кучо Эрнандес (90+2), 3:1 – Расселл-Роу (90+4). 

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Забивали кучно и жирно)
+2
0
+2
Если бы Интер ведя в счёте с Коламбусом 2:0 в середине второго тайма в том недавнем матче, вдруг не расслабил булки и слишком поверил в себя раньше времени, то судя по всему принадлежал бы сейчас Кубок лиг Майами, но что было, то было, грех жаловаться, по крайней мере в чемпионате пока с отрывом первое место и обеспеченный выход в плей-офф, теперь ждём возвращения лучшего в строй с наилучшими пожеланиями и надеждами на победу в чемпионате!!!
+3
-3
0
Ответ Alex.K71
Если бы Интер ведя в счёте с Коламбусом 2:0 в середине второго тайма в том недавнем матче, вдруг не расслабил булки и слишком поверил в себя раньше времени, то судя по всему принадлежал бы сейчас Кубок лиг Майами, но что было, то было, грех жаловаться, по крайней мере в чемпионате пока с отрывом первое место и обеспеченный выход в плей-офф, теперь ждём возвращения лучшего в строй с наилучшими пожеланиями и надеждами на победу в чемпионате!!!
булки расслаблять у них в крови. они в прошлом году в Кубке США в похожей манере слили финал. ну, а по возвращению Месси у меня складываются плохие ощущения с каждым днём его пропуска. если в Барселоне когда у него были травмы, клуб и он сам выкладывал фото(видео) с его индивидуальными занятиями, то в колхозе имени Майами это видно запрещено. тренер журналистам шляпу каждую неделю какую-то лепит, а определённости вообще нет никакой. чё он там и с кем отдельно приступил к занятием:)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий