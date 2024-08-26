«Коламбус Крю» выиграл Кубок лиг, победив в финале «Лос-Анджелес» (3:1). Кучо сделал дубль с победным голом, Жиру забил

«Коламбус Крю» выиграл Кубок лиг, обыграв в финале «Лос-Анджелес» (3:1).

Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Кубок чемпионов КОНКАКАФ.

«Коламбус» в 1/8 финала выбил «Интер Майами» Лионеля Месси (3:2). В финальном матче команда справилась с « » (3:1).

В прошлом году эти же команды встречались в финале Кубка МЛС, победу также одержали «Крю» (2:1).

Кубок лиг

Финал

« » – «Лос-Анджелес» – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кучо Эрндандес (45), 1:1 – (57), 2:1 – (90+2), 3:1 – Расселл-Роу (90+4).