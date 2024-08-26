Ван Дейк провел 100-й матч в АПЛ за «Ливерпуль» на «Энфилде». У команды 82 победы и только 2 поражения в этих играх

Вирджил ван Дейк провел 100-й матч в АПЛ за «Ливерпуль» на «Энфилде».

Клуб обыграл « » (2:0) на домашнем стадионе во 2-м туре .

33-летний защитник из Нидерландов выступает за команду с сезона-2017/18.

Из 100 его матчей за « » на « » в рамках АПЛ клуб выиграл 82, а проиграл только 2 (еще 16 завершились вничью).

При этом в 48 играх команда не пропустила ни одного мяча. Добавим, что соперникам в этих играх удалось обвести ван Дейка только 13 раз.