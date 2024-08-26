Ван Дейк провел 100-й матч в АПЛ за «Ливерпуль» на «Энфилде». У команды 82 победы и только 2 поражения в этих играх

Теги Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия Брентфорд Вирджил ван Дейк Футбол

Вирджил ван Дейк провел 100-й матч в АПЛ за «Ливерпуль» на «Энфилде».

Клуб обыграл «Брентфорд» (2:0) на домашнем стадионе во 2-м туре АПЛ.

33-летний защитник из Нидерландов выступает за команду с сезона-2017/18. 

Из 100 его матчей за «Ливерпуль» на «Энфилде» в рамках АПЛ клуб выиграл 82, а проиграл только 2 (еще 16 завершились вничью).

При этом в 48 играх команда не пропустила ни одного мяча. Добавим, что соперникам в этих играх удалось обвести ван Дейка только 13 раз.

4 комментария
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Глыба, конечно. И добавить нечего
+10
-1
+9
Мощная стата.
Притом оба поражения лишь в 1 мяч.
Да и вообще вроде у Ван Дейка лишь 2 домашних разгромных поражения за это время - от Реала и Аталанты.
+5
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А ведь хейтеров у него много.
Но с фактами не поспоришь.
Феноменальный игрок.
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0
+2
Enfieldgravechill..А Вёджл главный "успокоитель" )
+1
0
+1
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