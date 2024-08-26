Алиссон о саудовской лиге: «Могу там поиграть, но не сейчас. Интерес со стороны их клубов был, но зарплату мы не обсуждали. Я счастлив в «Ливерпуле»

Алиссон сказал, что у него были предложения от саудовских клубов.

Текущий контракт 31-летнего бразильского вратаря с « » действует до 2027 года.

«У меня есть контракт с клубом, и я хочу его выполнить. Готов заключить и новое соглашение. Я в самом деле счастлив здесь. Моя семья счастлива. Я никогда не доходил до того, чтобы обсуждать зарплату [с саудовцами]. Это был просто интерес со стороны их клубов. Но суммы, которые там получают другие игроки, немного привлекают внимание. Это нормально.

В конце концов, мы играем в футбол из-за любви к нему. Это то, что нам нравится делать, но это наша профессия, и мы хотим использовать свое время с пользой. Я думаю, что я могу там поиграть, но не сейчас. Сейчас не время.

Я действительно сосредоточен на игре за «Ливерпуль», так и будет дальше. Если же в интересах клуба вести переговоры по поводу меня, то это уже другой разговор.

Я никогда не думал об уходе. Я всегда хотел остаться. Поэтому я не уйду сейчас и никогда об этом не думал. Остальное – выбор клуба», – сказал .

В матче 2-го тура с «Брентфордом» (2:0) голкипер не пропустил ни одного мяча.