Джоб Беллингем переходит в «Боруссию» за 25 млн фунтов (The Times)

Джоб Беллингем близок к переходу в «Боруссию» Дортмунд.

19-летний английский полузащитник также привлек внимание «Айнтрахта » и «Лейпцига », но в итоге решил перейти в клуб, за который до трансфера в «Реал» выступал его старший брат Джуд.

По данным The Times, сделка очень близка, «Сандерленд » получит 25 миллионов фунтов (около 30 млн евро).

В минувшем розыгрыше Чемпионшипа Беллингем провел 43 матча, забил 4 гола, сделал 3 ассиста и помог клубу вернуться в АПЛ через плей-офф. Его статистика – здесь .