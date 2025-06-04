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Джоб Беллингем переходит в «Боруссию» за 25 млн фунтов (The Times)

Джоб Беллингем близок к переходу в «Боруссию» Дортмунд.

19-летний английский полузащитник также привлек внимание «Айнтрахта» и «Лейпцига», но в итоге решил перейти в клуб, за который до трансфера в «Реал» выступал его старший брат Джуд.

По данным The Times, сделка очень близка, «Сандерленд» получит 25 миллионов фунтов (около 30 млн евро).

В минувшем розыгрыше Чемпионшипа Беллингем провел 43 матча, забил 4 гола, сделал 3 ассиста и помог клубу вернуться в АПЛ через плей-офф. Его статистика – здесь.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Times
Джоб Беллингем
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