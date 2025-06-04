«Ростову» интересны Чистяков и Магкеев

Защитники Дмитрий Чистяков и Станислав Магкеев интересны «Ростову».

Как сообщает «РБ Спорт», «Ростов » рассматривает кандидатуры игрока «Пари НН » Магкеева, срок контракта которого истекает, и уже покинувшего «Зенит » Чистякова .

Таким образом, оба футболиста доступны для перехода на правах свободного агента.

Магкеев принял участие в 19 матчах Мир РПЛ-2024/25. Его подробная статистика – здесь .

Чистяков провел лишь 8 матчей в Фонбет Кубке России и не играл в Премьер-лиге. Его статистика – здесь .