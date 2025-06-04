«Ростову» интересны Чистяков и Магкеев
Защитники Дмитрий Чистяков и Станислав Магкеев интересны «Ростову».
Как сообщает «РБ Спорт», «Ростов» рассматривает кандидатуры игрока «Пари НН» Магкеева, срок контракта которого истекает, и уже покинувшего «Зенит» Чистякова.
Таким образом, оба футболиста доступны для перехода на правах свободного агента.
Магкеев принял участие в 19 матчах Мир РПЛ-2024/25. Его подробная статистика – здесь.
Чистяков провел лишь 8 матчей в Фонбет Кубке России и не играл в Премьер-лиге. Его статистика – здесь.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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