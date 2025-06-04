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«Ростову» интересны Чистяков и Магкеев

Защитники Дмитрий Чистяков и Станислав Магкеев интересны «Ростову».

Как сообщает «РБ Спорт», «Ростов» рассматривает кандидатуры игрока «Пари НН» Магкеева, срок контракта которого истекает, и уже покинувшего «Зенит» Чистякова.

Таким образом, оба футболиста доступны для перехода на правах свободного агента.

Магкеев принял участие в 19 матчах Мир РПЛ-2024/25. Его подробная статистика – здесь.

Чистяков провел лишь 8 матчей в Фонбет Кубке России и не играл в Премьер-лиге. Его статистика – здесь.

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РоссияСборная России по футболу
Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoСтанислав Магкеев
logoДмитрий Чистяков
logoПари НН
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
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