13 команд «Реала» стали чемпионами в разных возрастах в этом сезоне. Перес сделал фотографии с детскими, юношескими и женскими составами
13 команд «Реала» стали чемпионами по разным возрастам в этом сезоне.
«Сливочные» назвали «историческим» сезон, в котором более десяти команд из системы клуба завоевали чемпионские титулы. Чемпионами стали Juvenil A, Juvenil B, Juvenil C, Cadet A, Cadet B, Infantil A, Infantil B, Alevín B, Alevín C, Benjamín A, Benjamín B, Prebenjamín A и Prebenjamín B.
Президент «Мадрида» Флорентино Перес провел фотосессию с детскими и юношескими мужскими и женскими командами. Также он сделал отдельное фото с капитанами всех команд кантеры.
Фото: realmadrid.com
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Реала»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости