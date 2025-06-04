Мварувари о расизме: «Ему уделяют не так много внимания. Во многих странах он ощущался остро. Но не нужно идти на конфликт с такими людьми. Сражаясь с безумцем, сам таковым становишься

Бенджамин Мварувари порассуждал на тему дискриминации по расовому признаку.

«К сожалению, я постоянно сталкивался с расизмом. За свою карьеру я побывал во многих странах, и расизм ощущался довольно остро. Я считаю, что нужно начинать с себя, со своих целей и мечт. Если ты будешь верить, что добьешься всего, упорно работать, не слушая негативные выкрики толпы, то обязательно доберешься до назначенной точки.

Мне кажется, вопросу расизма уделяют не так много внимания, как хотелось бы. Это одна из причин, почему некоторые футболисты возвращаются в родные страны.

Люди, которые столь некорректно себя ведут, могут даже не осознавать того, что они творят, не задумываться о чувствах других.

В таких ситуациях, мне кажется, не нужно идти на конфликт. Сражаясь с безумцем, ты сам таковым становишься. Ведь идешь на контакт с этим человеком, отвечаешь ему на его же языке. Лучше оставаться в стороне и не тратить время на отрицательные эмоции. Пускай тот человек остается при своем», – отметил бывший нападающий «Манчестер Сити » и сборной Зимбабве .