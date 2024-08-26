Экс-форвард «Виллы» Грэй о деле «Сити»: «Не думаю, что у них заберут титулы – будет значительное снятие очков и крупный штраф, полагаю. 115 обвинений не было бы без каких-либо доказательств»

Энди Грэй высказался про обвинения в адрес «Манчестер Сити».

Напомним, в феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Рассмотрение дела планируют начать осенью 2024 года.

Обсуждая эту тему в эфире beIN Sports с Ричардом Кизом, бывший нападающий «Астон Виллы» и «Эвертона» Энди Грэй выразил мнение об обвинениях в адрес «Манчестер Сити».

«Что произойдет? Я предполагаю, и это лишь мое мнение, что будет снятие очков, причем значительное. Их признают виновными. Не может быть 115 обвинений, и они не могут быть невиновными по всем из них.

Я думаю, мы оба понимаем, что без независимого трибунала их бы не обвиняли, если бы не было каких-либо доказательств, предполагающих их вину.

Я не думаю, что у них заберут титулы, так что тогда остается? С них могут сейчас снять очки, могут оштрафовать их. Штраф? Кому какое дело.

Можно наложить сколько угодно штрафов, для «Манчестер Сити» это не проблема, они оплатят это из карманных денег. Единственное, что я вижу, – это большое снятие очков и крупный штраф», – сказал Энди Грэй.

«Ман Сити» подал «беспрецедентный» иск против АПЛ из-за правил работы со спонсорами – с обвинением в «тирании большинства» и «дискриминации». Победа «горожан» повлияет на дело о 115 нарушениях ФФП

