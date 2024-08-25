Батраков стал вторым по очкам в фэнтези РПЛ (48) после гола и ассиста против «Ростова»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Фэнтези Максим Глушенков Алексей Батраков Футбол

«Локомотив» дома выиграл у «Ростова» (3:2) в 6-м туре Мир РПЛ.

В первом тайме Алексей Батраков сначала забил, потом отдал голевую передачу на Илью Самошникова. Всего за игру полузащитник набрал 10 очков в фэнтези-турнире (+5 за гол, +3 за ассист, +2 за 60+ минут на поле).

После 6-го тура Алексей с 48 очками на втором месте среди всех игроков в фэнтези РПЛ, у полузащитника за 5,5 млн три гола и пять ассистов в шести матчах. Батраков был в составе на 6-й тур у 45,9% фэнтези-менеджеров.

Больше Батракова очков набрал только Максим Глушенков – 50, у него семь голов и один ассист в четырех полных матчах и игре, где он ушел на замену в первом тайме из-за травмы.

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2 комментария
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Батрак и Самоха у меня в фентези)
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