Защитник «Крыльев» Гальдамес сделал дубль за 5 минут в игре с «Пари НН» – первый в карьере. Чилиец забил со штрафного и головой
Томас Гальдамес сделал дубль в матче с «Пари НН».
Защитник «Крыльев» на 71-й минуте забил со штрафного, а на 76-й – с игры головой.
Стоит отметить, что для 25-летнего чилийца этот дубль стал первым в карьере.
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Крылья не плохих игроков набрали в юж. Америке.
Локо - учись!
Хотя кроме шуток - сопоставимые нападающие, в Крыльях Соболев жжег напалмом, не хуже Сергеева, это Спартак его испортил.
Но ДАЙТЕ КОГО_НИБУДЬ, потому что Шитов и Ципченко - это обнять и плакать.