Защитник «Крыльев» Гальдамес сделал дубль за 5 минут в игре с «Пари НН» – первый в карьере. Чилиец забил со штрафного и головой

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Пари НН Томас Гальдамес Футбол

Томас Гальдамес сделал дубль в матче с «Пари НН».

Защитник «Крыльев» на 71-й минуте забил со штрафного, а на 76-й – с игры головой.

Стоит отметить, что для 25-летнего чилийца этот дубль стал первым в карьере.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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10 комментариев
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Чилиец в полнейшем порядосе
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Мощный дядя.
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Соболев имеет ровно один вариант - аренда в КС. Больше его никто не возьмёт . Да и Миранчук сюда бы пошел. У КС абсолютно мертвое нападение
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Больше некому просто забивать
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MVP тура.
Крылья не плохих игроков набрали в юж. Америке.
Локо - учись!
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В Спартак срочно
+3
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подпишите Винисиус мело и пойдут у вас голы
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-2
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На воротах днище
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-1
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Ответ trav
Соболев имеет ровно один вариант - аренда в КС. Больше его никто не возьмёт . Да и Миранчук сюда бы пошел. У КС абсолютно мертвое нападение
Э нет, нам обещали что если его подпишут в Зенит - нам вернут Сергеева.
Хотя кроме шуток - сопоставимые нападающие, в Крыльях Соболев жжег напалмом, не хуже Сергеева, это Спартак его испортил.
Но ДАЙТЕ КОГО_НИБУДЬ, потому что Шитов и Ципченко - это обнять и плакать.
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Ответ trav
Соболев имеет ровно один вариант - аренда в КС. Больше его никто не возьмёт . Да и Миранчук сюда бы пошел. У КС абсолютно мертвое нападение
Спасибо, конечно, но я бы предпочла, чтобы к нам вернулся Сергеев)
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