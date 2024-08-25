Защитник «Крыльев» Гальдамес сделал дубль за 5 минут в игре с «Пари НН» – первый в карьере. Чилиец забил со штрафного и головой

Томас Гальдамес сделал дубль в матче с «Пари НН».

Защитник « » на 71-й минуте забил со штрафного, а на 76-й – с игры головой.

Стоит отметить, что для 25-летнего чилийца этот дубль стал первым в карьере.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.