Нули с «Зенитом» – успех или упущенный шанс «Спартака»?

Много моментов, полчаса в большинстве.

Оказывается, новая классика – нули в матчах «Зенита» со «Спартаком».

Самый ожидаемый матч лета тоже без голов, но это было любопытно. Ничья по многим параметрам в пользу «Спартака».

«Зенит» и атаковал, и доживал матч в меньшинстве. «Спартак» снова не забил в Петербурге

«Спартак» в Петербурге выглядел активнее и опаснее на значительных отрезках матча. Например, в первом тайме не позволили «Зениту» нанести ни одного удара в створ.

Во многом благодаря высокому прессингу и тому, что явно не в лучшем состоянии вышел Вендел. Перед игрой мы намного больше рассуждали о том, как петербуржцам заменить в центре поля его и Максима Глушенкова, в итоге бразилец в основе вышел, но стало ли от этого лучше – вопрос.

Главные опасные моменты этого матча были связаны с прострелами. И оба создал «Зенит». В первом тайме Педро пасовал на Андрея Мостового (точно проверяли бы на офсайд при предыдущей передаче, но без гола ответ неизвестен), там выручило рискованое вмешательство Олега Рябчука, он переправил мяч в ногу Мостовому, получилось выше. Но защитник «Спартака» явно не мог контролировать этот отскок.

Во второй половине после приема на грудь простреливал Клаудиньо – там замкнуть ни у кого не получилось.

Это было уже в сильно измененных условиях: «Зенит» атаковал вдесятером. И Деян Станкович, и Сергей Семак, видя жесткость на поле, старались убрать своих игроков с желтыми карточками, тренер «Спартака» – похоже, что как раз поэтому – заменил Кристофера Мартинса вообще на 39-й минуте.

Но вот Семак в середине второго тайма не успел: Страхиня Эракович, передвинутый на правый фланг из-за неудачных действий там Сергея Волкова, схватил первую желтую на 56-й минуте, а на 62-й получил вторую и удаление. Как раз после этого родился главный кадр дня: главный тренер «Спартака» целует соперника. Они давно знакомы .

В последние 15 минут «Спартак» давил, Евгению Латышонку пришлось много работать. На 87-й минуте супершанс был у Эсекиэля Барко, его в подкате накрыл Вильмар Барриос.

«Спартак» так и не забил: уже пятый раз в шести последних матчах на «Газпром Арене».

«Спартак» не выигрывает в Петербурге с 2012-го. С нулями зачастили

С одной стороны, для выездного матча против лидера ничья – успех «Спартака». С другой – упустили шанс прервать многолетнюю неудачную серию.

● «Спартак» явно мог, но не прервал семилетнюю серию без побед над «Зенитом» в чемпионате , она растянулась уже на 13 матчей. Последний раз спартаковцы выиграли в ноябре 2017-го, когда Массимо Каррера пользовался разрухой Роберто Манчини. Более длительная серия без побед в лиге у «Спартака» была только против ЦСКА – 14 матчей с 2001-го по 2008-й.

● «Спартак» не побеждает «Зенит» в Петербурге с 2012-го . Тогда петербержцы уже взяли чемпионат, готовились к празднованию сразу после игры. Дальше у «Спартака» – 12 поражений в 17 матчах, жуткая серия.

● 0:0 от «Зенита» и «Спартака» уже превращаются в классику : четыре матча без голов из семи. Безголевой тренд стартовал в Кубке России-2022/23. Дважды не забивали в РПЛ, столько же в Кубке. Три матча по 0:0 вообще уложились в четыре последних игры.

● «Зенит» потерял очки второй тур подряд , до этого сыграли вничью с «Химками» (1:1). И это после семи побед подряд в Кубке и Суперкубке России.

У «Динамо» и «Локомотива» в воскресенье есть шанс выйти на первое место.

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев