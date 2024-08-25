Мерино успешно прошел медосмотр перед переходом в «Арсенал». Сделка с «Сосьедадом» заключена

Микель Мерино успешно прошел медосмотр для «Арсенала».

По данным Фабрицио Романо, сделка заключена, а «Арсенал» и «Реал Сосьедад» сейчас обмениваются документами.

Лондонцы заплатят «Сосьедаду» 32 млн евро и 5 млн в виде бонусов.

Со статистикой можно ознакомиться здесь.