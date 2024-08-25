Мерино успешно прошел медосмотр перед переходом в «Арсенал». Сделка с «Сосьедадом» заключена

Теги премьер-лига Англия Реал Сосьедад Ла Лига Арсенал возможные трансферы Микель Мерино Футбол

Микель Мерино успешно прошел медосмотр для «Арсенала».

По данным Фабрицио Романо, сделка заключена, а «Арсенал» и «Реал Сосьедад» сейчас обмениваются документами.

Лондонцы заплатят «Сосьедаду» 32 млн евро и 5 млн в виде бонусов. 

Со статистикой Мерино можно ознакомиться здесь.

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34 комментария
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Ответ PF000
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28 лет, молодой?
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+23
Ответ hyunday
Объясните, пожалуйста кто-нибудь,зачем он Артете и вместо кого?
Для усиления обоймы. В старте чаще будет играть Парти, ну а места Райса и Эдегора и вовсе сомнению не подлежат(разве что если дать им иногда отдохнуть в проходных матчах)
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Нормальный трансфер. За небольшие деньги качественный игрок. Сезон длинный, игр много,ротация будет необходима.
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что то непонятная реакция у людей на трансфер , очень хороший игрок, популярный, и с хорошей игрой в полузащите, это явно лучше чем Эль нени, а деньги зачем вы считаете это что ваши деньги? есть значит деньги вот и покупают . давайте я вас на кассе буду тормозить ну зачем ты покупаешь это мороженое мне кажется ты переплачиваешь у тебя дома есть вкусная селёдка , не бери мороженое ешь селёдку
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Ответ hyunday
Объясните, пожалуйста кто-нибудь,зачем он Артете и вместо кого?
Для ротации и скамейке. Плюс он умеет отлично выходить из под прессинга и владеет дальней передачей, а арсенал планирует иногда садится в малый или средний блок. Такого рода игрок в арсенале сейчас один в центре. Поэтому подмена нужна. А почему 32 млн? Потому что у него больше года по контракту, плюс уже 25 число и конец трансферного окна близко, и плюс такого рода игроков сейчас не продают- приходится переплачивать.
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Ответ Фанат спорта01
Щас бы полузащитника по годам оценивать.
Тем более г+п от опорника, Родри кстати 28 лет, 8г+9п(на евро вообще 1 гол забил)зачем он Пепу?
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+6
Ответ hyunday
Объясните, пожалуйста кто-нибудь,зачем он Артете и вместо кого?
Вместо Джаки, в прошлом году на эту позицию брали Хаверца, но он гораздо полезнее оказался на месте ложной девятки, Парти ломается постоянно и приходилось закрывать эту позицию старым Жоржиньо, который хоть справлялся и неплохо, но просто не вывозит столько матчей физически
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Ответ Турко Ибрагимов
Комментарий скрыт
Щас бы полузащитника по годам оценивать.
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Ответ hyunday
Объясните, пожалуйста кто-нибудь,зачем он Артете и вместо кого?
По коварной задумке Артеты, будет играть Джаку) А Райс судя по тому, что он вчера исполнил, после следующей травмы Парти вернётся в опорную.
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Ответ Турко Ибрагимов
Комментарий скрыт
Он нужен здесь и сейчас, в нынешнее время 32 лям за готового игрока плохо? Там все по 30 миллионов десятки человек берут, практически все исчезают потом.
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Ответ Антон Казанский
По коварной задумке Артеты, будет играть Джаку) А Райс судя по тому, что он вчера исполнил, после следующей травмы Парти вернётся в опорную.
Парти разрушитель. Ни Райс, ни Мерино не являются опорниками - разрушителями.
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Ответ Нголо Щербатски
Мерино лучше чем Родри по идее. Просто менее распиарен чем шейховский любимчик. Полузащиту и защиту Арсенала теперь невозможно будет пройти, Сити даже от ипсвича пропускают😂😂😂. Канониры максимум 12-15 мячей пропустят за сезон
Глупость. Мерино вообще не опорник, он ЦП. Опорник в РС - Субименди. Так что проходимость полузащиты Арсенала Мерино не изменит)

По факту это игрок на место Райса. Но я не удивлюсь, если Артета будет играть без опорника (Райс-Мерино).
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Ответ Турко Ибрагимов
Мерино не опорник, опорник у басков Субименди, если хочешь Мерино сравнить с полузащитниками сравнивал с Бернардо, КДБ, Эдегором, Беллингемом, Гюндоганом, Чалханоглу, Бруно,
Мерино хоть и схож по амплуа с игроками из этого списка, но это не мешает ему выполнять другую роль на поле, как тот же Джуд в прошлом сезоне
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Ответ Артур Артур
Тем более г+п от опорника, Родри кстати 28 лет, 8г+9п(на евро вообще 1 гол забил)зачем он Пепу?
Не опорник!!! Мерино ЦП. В РС опорником является Субименди.

Не нужно его сравнивать с Родри.
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Ответ hyunday
Объясните, пожалуйста кто-нибудь,зачем он Артете и вместо кого?
Начнем с того, что Арсенал продал Смитроу и в аренду отдал португальского ребенка, ротация была и так плохая, а теперь хоть конкуренция будет.
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Ответ Антон Казанский
Парти - не разрушитель. Разрушитель - это многоуважаемые брёвна, вроде Идриссы Гуйе. В современном футболе опорник - это не только перекрыть зону, выиграть позицию, отобрать мяч и отдать первый пас. Это ещё и вывести мяч со своей половины поля, а при случае, самостоятельно организовать атаку и непосредственно в ней поучаствовать.
И то, что вы приписываете современным опорникам, не современные опорники делали и раньше (в нулевые и 90-е).
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Ответ Антон Казанский
Парти - не разрушитель. Разрушитель - это многоуважаемые брёвна, вроде Идриссы Гуйе. В современном футболе опорник - это не только перекрыть зону, выиграть позицию, отобрать мяч и отдать первый пас. Это ещё и вывести мяч со своей половины поля, а при случае, самостоятельно организовать атаку и непосредственно в ней поучаствовать.
И почти все это не относится к Мерино) В РС он чаще подключался к атаке.

Парти разрушитель, но далеко не лучший.
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Ответ Artuom Batishev
Парти разрушитель. Ни Райс, ни Мерино не являются опорниками - разрушителями.
Парти - не разрушитель. Разрушитель - это многоуважаемые брёвна, вроде Идриссы Гуйе.

В современном футболе опорник - это не только перекрыть зону, выиграть позицию, отобрать мяч и отдать первый пас. Это ещё и вывести мяч со своей половины поля, а при случае, самостоятельно организовать атаку и непосредственно в ней поучаствовать.
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Ответ алекс голудин
Объясняю, Парти телега, Райс недобокс ту бокс. Райс играет 6-ку Мерино и Эдегор пылят бокс ту бокс. Мартинелли получает креативного партнёра для своего треугольника. И как прямая замена Эдегору. Надеюсь теперь все ясно.
Убирание из состава единственного опорника Парти приведёт к повышению нагрузки на защиту. Получим небольшой плюс к атаке, но хороший минус к защите.

Надеюсь Мерино все же взят просто в обойму. Но не удивлюсь глупости игры без опорника.
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Ответ hyunday
Объясните, пожалуйста кто-нибудь,зачем он Артете и вместо кого?
Потому что Микель зовут
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Ответ E.V.P.
28 лет, молодой?
28 это старый? 5 лет спокойно будет играть
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Наконец то ! Реально хороший игрок за небольшие деньги.
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