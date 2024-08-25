Мерино успешно прошел медосмотр перед переходом в «Арсенал». Сделка с «Сосьедадом» заключена
Микель Мерино успешно прошел медосмотр для «Арсенала».
По данным Фабрицио Романо, сделка заключена, а «Арсенал» и «Реал Сосьедад» сейчас обмениваются документами.
Лондонцы заплатят «Сосьедаду» 32 млн евро и 5 млн в виде бонусов.
По факту это игрок на место Райса. Но я не удивлюсь, если Артета будет играть без опорника (Райс-Мерино).
Не нужно его сравнивать с Родри.
Парти разрушитель, но далеко не лучший.
В современном футболе опорник - это не только перекрыть зону, выиграть позицию, отобрать мяч и отдать первый пас. Это ещё и вывести мяч со своей половины поля, а при случае, самостоятельно организовать атаку и непосредственно в ней поучаствовать.
Надеюсь Мерино все же взят просто в обойму. Но не удивлюсь глупости игры без опорника.