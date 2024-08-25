Семак на вопрос о том, что «Зенит» дезинформировал насчет Вендела и Педро: «Вы слышали от меня, что они не будут играть? Я такого не говорил! Это перевирание»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия травмы Александр Медведев Вячеслав Караваев Ильзат Ахметов Родригао Вендел Максим Глушенков Педро дос Сантос Футбол

Сергей Семак высказался о том, что Вендел и Педро сыграли со «Спартаком» (0:0).

До игры председатель правления «Зенита» Александр Медведев утверждал, что футболисты не сыграют из-за травм.

Непосредственно перед матчем 6-го тура Мир РПЛ (0:0) он отметил, что их попадание в стартовый состав – заслуга врачей и физиотерапевтов. 

– «Зенит» готовился к этой игре, как к серьезной военной операции, стараясь дезинформировать соперника и убедить его в том, что не смогут играть Вендел, Педро…

– Это ошибочное мнение. Я сказал, что Вендел провел одну тренировку с командой, вчерашнюю, предыгровую. Средства массовой информации, когда увидели его на разминке, сразу стали говорить, что он тренируется в общей группе… Для меня общая группа, когда он выполняет то, что выполняют все игроки. Если он просто разминается с ними, это не общая группа. Поэтому никто никого не собирался дезинформировать. 

– А Педро?

– А что по поводу Педро?

– Тоже было сказано представителем правления клуба и вами на пресс-конференции перед открытой тренировкой, что он не сможет сыграть.

– Я такое говорил? Вы что-то путаете. Я такого не говорил! 

– Вопрос в том, будет ли повторяться такая подготовка к матчу?

– Подождите, вы слышали от меня, что не будут Педро или Вендел играть? Если вы внимательно слушаете, на пресс-конференции я сказал, что точно не сыграют Глушенков и Родригао. Есть группа игроков, которые восстанавливаются и не тренируются в общей группе: и Ахметов, и Караваев. Караваев сегодня чуть лучше почувствовал себя, но он не тренировался, Ахметов не смог. Если вы посчитали, что из тех, кто не тренировался какое-то время в общей группе – те же Педро или Вендел, – кто-то сможет сыграть…

Опять же, пресс-конференция за два дня. Вы слушайте, а потом говорите. С моих слов такого не было, это перевирание каких-то моих слов. Я не понимаю, зачем это нужно делать. 

– Я проверю, и если это не так, то заранее приношу извинения.

– Проверьте обязательно, – сказал главный тренер «Зенита». 

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48 комментариев
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Медведеву,Аршавину и Семаку надо в КВН выступать. Команда" Невские пельмени"
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+33
Ответ Robb Stark
>председатель правления говорит, что они играть не будут >Вопрос о том, почему клуб заявил, что их на поле не будет >"Я ТАКОГО НЕ ГОВОРИЛ ВРАНЬЁ"
Говорил - не говорил, всё это вторично, обстоятельства меняются, да и не обязаны они прям всю информацию выкладывать вплоть до тактики на матч.
+23
-5
+18
Ответ Дмитрий9779
С уверенностью,что не сыграет Глушенков он говорил,вначале недели говорил,что пака не занимаются в общей группе Вендел и Педро,что они не сыграют он не говорил,это правда.
Пака - это кто?
+21
-4
+17
глупые вопросы от журналиста какие-то
+27
-12
+15
Сергей мяса чтоли поел?)
+14
-1
+13
Грустно констатировать, но наша спортивная журналистика скатывается в обсасывание слухов, провокации, попытки подловить на лжи, причем из-за общего уровня отупения журналистов все это выглядит глупо, мерзко и крайне непрофессионально.
+14
-3
+11
А что, на 40 дней же сломали вендела, как быстро они прошли. Не доработал Карраскаль, похоже.
+11
-2
+9
Хаха. Красиво облажал босса
Медведева официально можно называть балаболом года...
Вспоминая еще заявления того о Соболеве
а еще страх гегемона перед Химками, если вдруг за них сыграет сам Зелимхан Бакаев
+10
-4
+6
Ответ mit-byer
Грустно констатировать, но наша спортивная журналистика скатывается в обсасывание слухов, провокации, попытки подловить на лжи, причем из-за общего уровня отупения журналистов все это выглядит глупо, мерзко и крайне непрофессионально.
Не скатывается, а скатилась уже давным-давно.
Че смеяться, если неизвестные люди на Спортсе (бесплатно) пишут статьи интереснее, чем журналисты с Матча делают сюжеты и берут интервью (за госбабки)
+6
0
+6
Дешевые болотные клоуны
+10
-4
+6
Зенит готовил соломку, что многие выбыли, но про чудо докторам говорил Медведев. Хотелось бы его послушать , как ему игра?
+6
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+5
Ответ Дмитрий9779
Комментарий скрыт
умом ты не отличаешься, как видно,хлебушек... ну оно и понятно,ты же зинкин фантик 😁😆
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Бразильцы были, игры не было.
+8
-3
+5
Зато Медведев говорил, что Вендел и Педро играть не будут. Детский сад, штаны на лямках.
+7
-3
+4
Ответ mit-byer
Грустно констатировать, но наша спортивная журналистика скатывается в обсасывание слухов, провокации, попытки подловить на лжи, причем из-за общего уровня отупения журналистов все это выглядит глупо, мерзко и крайне непрофессионально.
Это не журналисты, это блогеры, которые думают, что они серьезные журналисты
+3
0
+3
Ответ Дмитрий9779
Начало предложения пишется с заглавной буквы,так же как и после точки,не? Ладно,ничья.))
после запятой всегда ставится пробел, вы не ставите вообще. плюс у вас несколько других пропущенных запятых. плюс в данном случае "в начале" пишется раздельно.

предъявляя другим по поводу русского языка, самому надо быть идеальным. а вы - самое слабое звено.
+6
-3
+3
Ответ Robb Stark
Так вопрос был о том, почему КЛУБ так заявил, а Богданыч дурачка включил, мол он такого не говорил
Ну и? Во -первых, он вроде и не говорил, а во-вторых, пусть и обращаются к тому, кто говорил, шелуха всё это.
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Семак 🤡
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Ответ Виталик Украинский
Радуетесь, что вам участник чаепитий помог? Все равно, гол забить не смогли, не смотря на помощь. Вам повезло, что у подростка Педро банально не хватило сил, был бы шедевр сезона.
помогал в поте лиц так, что станковичу пришлось делать замены не на усиление игры, а лишь бы от помощника, дубль жéлтый не прилип. вашему руководству, рассмотреть бы вопрос о вознаграждении для мешкова. спас ваше очко. )))
+2
-1
+1
А как кричал старина Орлов, как кричал! Как только Караскаля не обзывал!
+1
0
+1
Не очень понятно, почему нервничает Семак. Еврокубков нет и в ближайшие 10 лет этой проверки можно не опасаться. Во внутреннем чемпионате все давно на мази. В чем причина нервов? Что говорит теория заговора?
+3
-2
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Ответ vitya.georg
Пака - это кто?
Это кот на суахили
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Ответ vitya.georg
а что тут не так? ни одной ошибки. специально в ворд даже вставил) хотя, безусловно, допускаю их иногда. и не учу никого. но они бывают очень глупые а бывают менее. так, подепнул) не более чем
... не учу никого... - ага/ ага!
0
0
0
Ответ Дмитрий9779
Фантик у тебя в кулачке.
ну значит ты у меня в кулачке🤦🤣🤣🤣
+3
-3
0
Ответ sergey2
Говорил - не говорил, всё это вторично, обстоятельства меняются, да и не обязаны они прям всю информацию выкладывать вплоть до тактики на матч.
Так вопрос был о том, почему КЛУБ так заявил, а Богданыч дурачка включил, мол он такого не говорил
+5
-5
0
"... – Я проверю, и если это не так, то заранее приношу извинения. ..."
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А можно фамилию этого на редкость "одаренного" журналюги в студию?! )
+1
-1
0
Ответ Robb Stark
>председатель правления говорит, что они играть не будут >Вопрос о том, почему клуб заявил, что их на поле не будет >"Я ТАКОГО НЕ ГОВОРИЛ ВРАНЬЁ"
Подай в суд
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Журналист ещё одолжения делает
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наоборот хорошо что играли,так бы отмазывались, что их не было поэтому так сыграли
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Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Это была не игра Зенит - Спартак ##### #### ##### a: Gazprom -VS- Lukoil _________ 0:0 _________ В игре команд приняли участие 19 легионеров ("гастарбайтеры в кедах") и 3 легионера осталось на лавке в запасе. Исполняем глобалисткую повестку, даже во время жесточайших санкций коллективного запада. РПЛ - позор отечественного футбола России.
а кого ставить?Буратин?
+1
-1
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