Семак на вопрос о том, что «Зенит» дезинформировал насчет Вендела и Педро: «Вы слышали от меня, что они не будут играть? Я такого не говорил! Это перевирание»
Сергей Семак высказался о том, что Вендел и Педро сыграли со «Спартаком» (0:0).
До игры председатель правления «Зенита» Александр Медведев утверждал, что футболисты не сыграют из-за травм.
Непосредственно перед матчем 6-го тура Мир РПЛ (0:0) он отметил, что их попадание в стартовый состав – заслуга врачей и физиотерапевтов.
– «Зенит» готовился к этой игре, как к серьезной военной операции, стараясь дезинформировать соперника и убедить его в том, что не смогут играть Вендел, Педро…
– Это ошибочное мнение. Я сказал, что Вендел провел одну тренировку с командой, вчерашнюю, предыгровую. Средства массовой информации, когда увидели его на разминке, сразу стали говорить, что он тренируется в общей группе… Для меня общая группа, когда он выполняет то, что выполняют все игроки. Если он просто разминается с ними, это не общая группа. Поэтому никто никого не собирался дезинформировать.
– А Педро?
– А что по поводу Педро?
– Тоже было сказано представителем правления клуба и вами на пресс-конференции перед открытой тренировкой, что он не сможет сыграть.
– Я такое говорил? Вы что-то путаете. Я такого не говорил!
– Вопрос в том, будет ли повторяться такая подготовка к матчу?
– Подождите, вы слышали от меня, что не будут Педро или Вендел играть? Если вы внимательно слушаете, на пресс-конференции я сказал, что точно не сыграют Глушенков и Родригао. Есть группа игроков, которые восстанавливаются и не тренируются в общей группе: и Ахметов, и Караваев. Караваев сегодня чуть лучше почувствовал себя, но он не тренировался, Ахметов не смог. Если вы посчитали, что из тех, кто не тренировался какое-то время в общей группе – те же Педро или Вендел, – кто-то сможет сыграть…
Опять же, пресс-конференция за два дня. Вы слушайте, а потом говорите. С моих слов такого не было, это перевирание каких-то моих слов. Я не понимаю, зачем это нужно делать.
– Я проверю, и если это не так, то заранее приношу извинения.
– Проверьте обязательно, – сказал главный тренер «Зенита».
Медведева официально можно называть балаболом года...
Вспоминая еще заявления того о Соболеве
а еще страх гегемона перед Химками, если вдруг за них сыграет сам Зелимхан Бакаев
Че смеяться, если неизвестные люди на Спортсе (бесплатно) пишут статьи интереснее, чем журналисты с Матча делают сюжеты и берут интервью (за госбабки)
предъявляя другим по поводу русского языка, самому надо быть идеальным. а вы - самое слабое звено.
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А можно фамилию этого на редкость "одаренного" журналюги в студию?! )