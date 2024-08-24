У «Спартака» 5 побед и 2 ничьих в 7 последних матчах. Общий счет – 15:1

Теги Спартак Зенит Деян Станкович премьер-лига Россия Футбол

«Спартак» продлил серию без поражений до 7 матчей.

Команда Деяна Станковича сегодня разделила очки с «Зенитом» (0:0) в 6-м туре Мир РПЛ.

Красно-белые при новом тренере проиграли только первый матч – «Оренбургу» (0:2).

Впоследствии у них пять побед и две ничьих в чемпионате и Фонбет Кубке России, причем в шести случаях из семи московская команда не пропустила.

27 августа «Спартак» примет махачкалинское «Динамо». Москвичи набрали 11 баллов и сейчас занимают 4-е место в РПЛ.

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66 комментариев
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Более чем достойная игра Спартака, Зенит реально отскочил...
У Максименко один сейв за матч...
+78
-9
+69
Ответ T622222
У Лотышонка 10 🔥🧨
смешно, что Аршавин и Радимов не выбрали Латышонка лучшим, чтобы не признавать беспомощность своих
+47
-9
+38
Ответ Vitor Dia
Комментарий скрыт
Господи, вы можете хоть раз признать, что ваш картонный гегемон сыграл плохо и капитально отскочил?
4 (2) - 15 (7) по ударам, ну алё.
+34
-6
+28
Латышонок сегодня был главной проблемой у Спартака!
+24
-3
+21
Лев прыгнул... 12. 11.2023
Лев отпрыгнул... 24.08. 2024
+20
-3
+17
Давно в Петербурге так не ждали финального свистка.🤭
+17
-3
+14
Спартак очень понравился, жаль, что не удалось победить в Санкт-Петербурге.
+15
-3
+12
Ответ Вячеслав Припузов
Более чем достойная игра Спартака, Зенит реально отскочил... У Максименко один сейв за матч...
У Лотышонка 10 🔥🧨
+14
-6
+8
Лотышонок лучший!
Зобнин и Хлусевич это ФНЛ
Мешков - не куплен 🔥🔥🔥
+9
-2
+7
Ответ T622222
Лотышонок лучший! Зобнин и Хлусевич это ФНЛ Мешков - не куплен 🔥🔥🔥
Зобнина почему-то направо в защиту никто не ставит. Как раз вместо бестолкового хлусевича
+7
0
+7
Сегодня Спартак провёл свой сильнейший матч в Петербурге за последние лет 5 минимум)
+5
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+4
Ответ Robb Stark
Зобнина почему-то направо в защиту никто не ставит. Как раз вместо бестолкового хлусевича
На две позиции на флангах защиты только один достойный футболист есть – Рябчук
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Очень грустно, что сегодня не победили
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Пока поступательный прогресс. С Барко стеночки появились )
Одна ошибка у Станковича сегодня - выпустил Зобнина и не хватило игрока в полузащите раскатать соперника в меньшинстве.
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В центре у Спартака не хватает толковых креативных игроков. Клаудиньо и вендел как из Реала приехали, второй причем ещё и не в форме. А у Спартака кроме барко не то что обострить, а отдать не кроме как поперек или назад некому. Угальде матч провалил, хлусевич и Денисов сыграли на своем уровне - как всегда отвратительно. Маркиньос понравился, странно, что сразу не вышел или на тайм
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Ответ CoMoBo3
О, пошло встатие😎
Поздравляем твоего малыша с встатием. Но странно конечно, что он так возбуждается на отскоки зенита
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Ответ Вячеслав Припузов
Более чем достойная игра Спартака, Зенит реально отскочил... У Максименко один сейв за матч...
латышонок скачет как обезьяна, пытается эффектно сыграть, показать какой сложный удар он отбил. Когда-нибудь ему прилетит за это
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Не ну, Спартак можно поздравить. Наконец пришел мужик на тренерское место, вместо всяких... похожих на лиц нетрадиционной ориентации. Вот Зарема небомбить будет...
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Ответ Robb Stark
Так некому в центр выходить. Барко один в обострение может, остальные тупо для беготни в команде
Пруцев (основа) и Зорин (в большинстве).
Станковичу нужно время.
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жаль сегодня не дожали зенит, тот случай, когда соперник откровенно отскочил...
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Сегодня Спартак играл с позиции силы. Это характеризует Станковича и сам чемпионат.
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Пошла тупая статистика.
Не дожали! 😡
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Отскочили сегодня Зпэровцы конечно
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Спартак за 5 добавленных минут разыграл только штрафной))) все остальное время было съедено вежливыми просьбами мешка к игрокам зенита встать в стенку.
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Станкович пока что очень неплох.
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Такой игры в столетие даже в Москве не ждали )))
Искренняя радость Бариоса тому подтверждение ✅
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Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Почему мешков не назначил пенальти в добавчное время в ворота Зенита? Испугался возмездия голубого льва ?. Чистый пен . Игрок Зенита сыграл в ногу, видно же на повторе.
в мяч сначала
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Ответ Robb Stark
В центре у Спартака не хватает толковых креативных игроков. Клаудиньо и вендел как из Реала приехали, второй причем ещё и не в форме. А у Спартака кроме барко не то что обострить, а отдать не кроме как поперек или назад некому. Угальде матч провалил, хлусевич и Денисов сыграли на своем уровне - как всегда отвратительно. Маркиньос понравился, странно, что сразу не вышел или на тайм
Угальде со своим ростом умудряется бороться вверху с цз, перед моментом Барко именно он выиграл борьбу в середине поля
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Ответ Robb Stark
В центре у Спартака не хватает толковых креативных игроков. Клаудиньо и вендел как из Реала приехали, второй причем ещё и не в форме. А у Спартака кроме барко не то что обострить, а отдать не кроме как поперек или назад некому. Угальде матч провалил, хлусевич и Денисов сыграли на своем уровне - как всегда отвратительно. Маркиньос понравился, странно, что сразу не вышел или на тайм
Маркиньос сегодня показал, почему Станкович его хотел в команду. Если так продолжит, то позицию левого вингера закроет.
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Ответ arspurs9
Пруцев проигрывает конкуренцию Мартинсу. Зорин мог бы выйти вместо Тео сегодня на концовку, это факт. Слишком много доверия этому бруску с нулевым КПД.
И поэтому надо было выпустить Зобнина?)
Зорин мог сегодня смело выйти восьмёркой в большинстве. У него есть пас и он забивает периодически. Барко-Зорин + опорник - норм, когда у тебя большинство.
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