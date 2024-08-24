У «Спартака» 5 побед и 2 ничьих в 7 последних матчах. Общий счет – 15:1
«Спартак» продлил серию без поражений до 7 матчей.
Команда Деяна Станковича сегодня разделила очки с «Зенитом» (0:0) в 6-м туре Мир РПЛ.
Красно-белые при новом тренере проиграли только первый матч – «Оренбургу» (0:2).
Впоследствии у них пять побед и две ничьих в чемпионате и Фонбет Кубке России, причем в шести случаях из семи московская команда не пропустила.
27 августа «Спартак» примет махачкалинское «Динамо». Москвичи набрали 11 баллов и сейчас занимают 4-е место в РПЛ.
У Максименко один сейв за матч...
4 (2) - 15 (7) по ударам, ну алё.
Лев отпрыгнул... 24.08. 2024
Зобнин и Хлусевич это ФНЛ
Мешков - не куплен 🔥🔥🔥
Одна ошибка у Станковича сегодня - выпустил Зобнина и не хватило игрока в полузащите раскатать соперника в меньшинстве.
Станковичу нужно время.
Не дожали! 😡
Искренняя радость Бариоса тому подтверждение ✅
Зорин мог сегодня смело выйти восьмёркой в большинстве. У него есть пас и он забивает периодически. Барко-Зорин + опорник - норм, когда у тебя большинство.