У «Спартака» 5 побед и 2 ничьих в 7 последних матчах. Общий счет – 15:1

«Спартак» продлил серию без поражений до 7 матчей.

Команда Деяна Станковича сегодня разделила очки с « » (0:0) в 6-м туре Мир .

Красно-белые при новом тренере проиграли только первый матч – «Оренбургу» (0:2).

Впоследствии у них пять побед и две ничьих в чемпионате и Фонбет Кубке России, причем в шести случаях из семи московская команда не пропустила.

27 августа « » примет махачкалинское «Динамо». Москвичи набрали 11 баллов и сейчас занимают 4-е место в РПЛ.